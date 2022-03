No Brasil, onde vemos o extremismo florescer sob o governo de Jair Bolsonaro, o negacionismo ganhou contornos de outra natureza, devido ao apoio do presidente. É um negacionismo de estado, segundo definição da filósofa Donatella Di Cesare.

A italiana de 65 anos se dedica a estudar o conspiracionismo e o negacionismo, temas de seus dois últimos livros. Professora de filosofia da Universidade Sapienza, em Roma, ela viveu por 15 anos na Alemanha e tornou-se uma das principais intelectuais da Europa no debate sobre o nazifascismo e a negação dele, o que em alguns países – como a própria Alemanha – é considerado crime.

Seu ensaio “Se Auschwitz è nulla” (“Se Auschwitz não é nada”, em tradução livre), publicado em 2012, acaba de ser reeditado na Itália com atualizações sobre os tempos pandêmicos. Na década passada, o trabalho incomodou tanto que ela foi ameaçada de morte por grupos nazifascistas e obrigada a viver sob escolta armada do governo italiano entre 2015 e 2018, quando a proteção foi suspensa.

O tema do livro, ainda que incidentalmente, conversa com o Brasil de Bolsonaro, fenômeno que Di Cesare tem acompanhado de longe com certa inquietação. O presidente brasileiro se move, ela ressalta, dentro da lógica do “complô no poder”, título de outro trabalho de sua autoria, que foi lançado ano passado na Itália e sairá no Brasil em março pela editora Âyiné.

“Um chefe de governo que nega sistematicamente a pandemia mostra que o negacionismo é um esquema interpretativo por meio do qual a realidade é interpretada, um esquema interpretativo que funcionou com o Holocausto e que agora vem se reapresentando com a pandemia”, me disse Di Cesare.

Além da postura pessoal do presidente brasileiro, outros fatos mostram, segundo a análise de Di Cesare, como o negacionismo pandêmico institucionalizou-se no Brasil: o Exército aumentou a produção de cloroquina nos seus laboratórios, mesmo que ela seja comprovadamente ineficaz contra o vírus; milhares de testes foram esquecidos pelo Ministério da Saúde num depósito até perderem a validade; a compra de vacinas foi retardada pela burocracia governamental; e os ministros Marcelo Queiroga, da Saúde e Damares Alves, dos Direitos Humanos, sugerem recorrentemente que as vacinas podem matar crianças.

O grande maestro do conspiracionismo e pioneiro na adoção do negacionismo de estado foi Adolf Hitler, segundo Di Cesare. Ele moldou esse conceito em 1933, quando se tornou chanceler alemão, embora já o cultivasse desde 1925, quando publicou o livro “Minha luta”, em que denunciava um plano internacional de dominação dos judeus. “Não se trata de uma questão linguística ou retórica, o conspiracionismo levou ao Holocausto. É algo que tem efeito devastador. Somos herdeiros de um fenômeno do século 20”, acrescentou.

Na Itália, país onde o fascismo nasceu e chegou ao poder há 100 anos com Benito Mussolini, principal influência de Hitler, a violência de grupos nazifascistas segue presente na agenda nacional. A senadora e ativista Liliana Segre, 91 anos, sobrevivente de Auschwitz, de onde saiu aos 15 anos após ter o pai e os avós mortos no local, vive há dois anos e meio sob escolta armada, ameaçada de morte pelos mesmos extremistas que colocaram Di Cesare em risco.

As manifestações contra o passaporte sanitário, exigido em todo o país até para se tomar um café no balcão de um bar, viraram alvo da justiça após um grupo de manifestantes antivacina de Novara, cidade no Norte, sair às ruas com os uniformes usados pelos judeus nos campos de concentração e misturar o negacionismo pandêmico com o do Holocausto.

“Quando se compara o passaporte sanitário aos símbolos usados para marcar os judeus, há uma banalização do Holocausto, mas com o objetivo de reivindicar a própria condição de vítima por não ter tomado a vacina. Quem nega não ignora, pois não se trata de desconhecimento e muito menos de opinião. Estamos falando de discurso político”.

Leia, a seguir, a entrevista com a filósofa.