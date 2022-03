Os áudios vazados do deputado estadual paulista do Podemos e do MBL, Arthur do Val, o Mamãe Falei, caíram como uma bomba nuclear de machismo, elitismo e racismo no país. Causou nojo até mesmo entre os apoiadores do ex-youtuber lacrador, que flertou com o turismo sexual com mulheres de um país em guerra. Políticos de vários partidos, inclusive seus correligionários, se indignaram e exerceram enorme pressão sobre Mamãe.

Por unanimidade, a CPI do Combate à Violência Contra a Mulher aprovou um relatório que recomenda ao Conselho de Ética a cassação do deputado. E todas as 21 representações pedindo a cassação do mandato por quebra de decoro foram aceitas pelo Conselho de Ética.

Muita gente duvidou da cassação. Cassar homem por violência contra mulher não tem sido o padrão da Assembleia Legislativa de São Paulo. Recentemente, o Conselho de Ética livrou da cassação o deputado Fernando Cury, filmado apalpando os seios de uma deputada. O caso de Cury é evidentemente pior que o do deputado do MBL, mas a diferença é que o primeiro mantém ótimo relacionamento com os colegas da casa, enquanto o segundo é tratado como um pária em virtude do seu comportamento costumeiramente desprezível. É assim que funciona uma casa composta majoritariamente por homens de direita.