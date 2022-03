Parte da tese é apresentada no mais recente ensaio escrito por Queiroz, “Delírio de liberdade”, publicado na edição de março da revista Serrote, do Instituto Moreira Salles. No texto, em diálogo com escritores como Machado de Assis e Lima Barreto, o pesquisador denuncia um processo de exclusão das camadas negra e popular na formação da nova nação em 1822. Queiroz avalia que os conceitos e as representações das palavras liberdade e independência são objeto de uma forte disputa – que ainda está em curso.

Um conluio que já dura 200 anos, formado para apagar a história, silenciar vozes e oprimir o negro. E construído pela elite brasileira para prevenir por aqui o que ocorreu no Haiti, onde negros escravizados lideraram uma revolta única no mundo e tomaram o poder da mão dos colonizadores. É assim que o jurista e professor Marcos Queiroz define o resultado da Independência do Brasil, que chega ao bicentenário em setembro, e sua herança até os dias atuais.

Queiroz acredita que a saída do status quo desenhado pela elite branca – o da Independência às margens do rio Ipiranga – e replicado ao longo de diferentes regimes políticos brasileiros pode vir da arte. “Gosto muito de pensar que a arte no Brasil nos fornece muito esse insumo de desejar o futuro. Os nossos rituais e cerimônias, espaços em que o corpo se mistura com a espiritualidade e de alguma forma borra as fronteiras de passado, presente e futuro, ajudam a projetar e desejar estar vivo amanhã” , ressalta.

Por óbvio – ou nem tanto assim, nestes obscuros tempos brasileiros –, Queiroz é um defensor da continuidade da política que o permitiu ter acesso à graduação e à pós-graduação. “Se não houvesse cotas, e isso não é uma questão piegas, não estaria falando com você hoje, tocando nestes assuntos. As cotas, do meu ponto de vista, permitiram que eu me apropriasse de uma linguagem, de um lugar de expressão, e fosse ouvido no Brasil”, ele diz.

Marcos Queiroz é professor de disciplinas como Formação do Estado Brasileiro e Direito e Literatura no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Para chegar ali, se graduou em Direito na Universidade de Brasília, se valendo da política de cotas raciais. Atualmente, divide seu doutorado em aulas na UnB, na Universidad Nacional de Colombia, em Bogotá, e na Duke University, na Carolina do Norte, Estados Unidos, também graças às cotas.

Intercept – Como foi o percurso para formar esse pensamento de que palavras e conceitos como democracia, independência e liberdade no Brasil são, de certa forma, um delírio?

Marcos Queiroz – A produção de um texto é sempre tumultuosa. Recebi a proposta da Serrote para falar, de forma livre, sobre a Independência, relacionando com a discussão do bicentenário. Pensando em dialogar com a perspectiva da arte, da literatura e do que venho pesquisando, acabei chegando àquele que talvez, para mim, é o maior intérprete da sociedade brasileira, particularmente do século 19 brasileiro, por mais que não estivesse vivo no período da Independência, mas em boa parte do Brasil Império escravocrata, que é Machado de Assis.

Vejo a obra de Machado dialogando com críticos literários que a usam para pensar o Império, como Roberto Schwarz, Alfredo Bosi, Sidney Chalhoub. Algo que se ressalta muito é essa desconfiança com relação à realidade que ele tenta transmitir por meio dos seus enredos e da perspectiva de seus narradores. Como exemplo, Brás Cubas, Bento, o Conselheiro Aires, todos têm algo que escapa dos narradores-autores, além do caso mais paradigmático, que é Capitu no Dom Casmurro. Questiona-se se tudo que é narrado é real ou não passa de um delírio. Chalhoub e Schwarz usam isso para pensar que os narradores são, em geral, oriundos da classe senhorial escravocrata, por isso se deve desconfiar da visão sobre a realidade brasileira, que não passaria de um delírio, que subverta os fatos e a própria história. No limite, por serem tão autocentrados, estariam delirando a respeito do real.

Ao mesmo tempo, pensando em um contexto mais amplo dentro da obra, Machado usa a palavra delírio em alguns momentos. Cinco anos após a Abolição, em uma crônica, ele usa a palavra delírio para falar que a única vez que viu um delírio público no Brasil foi no 13 de maio. É um uso paradoxal. No contexto literário, o delírio é a visão da classe senhorial, e o que Machado viu na realidade brasileira é o 13 de maio, talvez o único momento em que foi fraturada a realidade delirante construída pelos senhores, em que a maioria dos brasileiros não são cidadãos, vivendo em indignidade, em formas abertas ou veladas de racismo, exclusão e violência. É um delírio em que a população negra, mesmo por um momento de utopia que permeou o 13 de maio de 1888, se viu como potencial cidadã do Brasil. Estamos em 2022 e sabemos que, até hoje, não somos absolutamente cidadãos desse país, vivendo ainda os delírios criados pela casa-grande.

O texto remonta a 1822 como o momento de formatação desse sistema que impede a concessão de cidadania ao povo negro, como resposta ao processo da Revolução Haitiana. Como se deu esse processo conduzido pelas elites da época?

Tem uma expressão que gosto muito de utilizar, de que o Brasil nasceu para negar o Haiti. Essa ambivalência foi captada de maneira genial, anos depois, por Caetano Veloso e Gilberto Gil, quando falam que “o Haiti é aqui, o Haiti não é aqui”. É aqui o país da maioria negra que sofre as violências do racismo, e ao mesmo tempo não é aqui o país revolucionário em que os negros afirmaram seus direitos e a igualdade racial. Aconteceram dois grandes fenômenos no mundo durante a virada do século 18 para o 19, do ponto de vista econômico e político: o desenvolvimento do capitalismo moderno, com a industrialização e a abertura de mercados, e a emergência do liberalismo, com os direitos fundamentais, a soberania popular.

Mas as principais mercadorias que passavam pelo Atlântico eram corpos de pessoas africanas escravizadas e, mais do que isso, os produtos feitos por esses escravizados, bases para a Revolução Industrial, como o algodão, o açúcar e o café necessários para manter os trabalhadores europeus ativos nas fábricas. Isso demandava cada vez mais tráfico negreiro.