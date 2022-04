Alan Dias e Anderson Lima, também moradores do complexo, negros e de baixa escolaridade, passaram pelo mesmo problema. Nos processos acumulados pelos três ao longo dos últimos oito anos, uma ou mais vítimas os reconheceram num álbum com fotos de suspeitos, e isso bastou para que entrassem num ciclo interminável de acusações, audiências e visitas à Defensoria Pública em busca da absolvição – que pode levar anos para chegar, estejam os suspeitos em liberdade ou não. Dias, por exemplo, passou mais de três anos preso por um crime que não cometeu.

Deivid Almeida costuma pedir a um amigo advogado para conferir se há algum processo contra ele. O hábito surgiu depois de ser criminalmente acusado de um delito – porte de arma de fogo – pela primeira vez, em 2012. Condenado, pagou a pena com horas de serviço comunitário, mas em liberdade. Desde então, outros cinco processos foram movidos contra o morador do Complexo do Lins, conjunto de favelas da zona norte do Rio. Três ações tinham apenas uma prova contra ele: o reconhecimento de seu rosto num álbum com fotos de suspeitos em delegacias diferentes.

Apenas entre junho de 2019 e março de 2020, só na cidade do Rio de Janeiro, 53 pessoas – 80% delas negras – responderam injustamente por acusações baseadas em reconhecimento fotográfico, segundo a Defensoria Pública do estado. Algumas delas, mais de uma vez. Ou seja, as vítimas identificaram o réu nos álbuns de suspeitos apresentados nas delegacias, mas quando chegaram à audiência, no encontro presencial, perceberam o equívoco: já não tinham tanta certeza de que o autor do crime era a pessoa indiciada. Sem provas concretas, todos foram absolvidos. O problema é que, além do desgaste emocional e por vezes financeiro, em 86% desses casos os réus tiveram mandados de prisão preventiva decretados e cumpriram penas, que variaram entre cinco dias e três anos, também de acordo com a Defensoria.

“Muitas vezes, a pessoa inocente é presa e leva anos para conseguir apagar as consequências de tudo isso”, afirma a defensora Lucia Helena de Oliveira, coordenadora do Núcleo de Defesa Criminal da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. “Principalmente quando ela passa tempos na prisão, perde o emprego. Em alguns casos, surgem novos processos o tempo todo contra elas”.

A defensora lembra do caso de um jovem que respondia a vários processos, todos sustentados em reconhecimento fotográfico. Era sempre absolvido, mas os casos contra ele não paravam de pipocar. A polícia não atendeu ao pedido de retirada da fotografia dele do álbum, e foi preciso que a defensoria entrasse com um mandado de segurança, acatado pelo juiz, para que o rosto do rapaz deixasse de ser apresentado entre o rol de suspeitos.

Do Facebook para o banco de réus

Muitos dos acusados injustamente, que não tinham antecedentes criminais, não entendem como seus rostos acabaram nos álbuns. Alan Dias se transformou em suspeito de crimes da noite para o dia. Em 29 de maio de 2015, quatro homens roubaram um carro, o celular de um taxista e dois estabelecimentos comerciais. Na tarde seguinte, anunciaram um assalto em um hortifruti, trocaram tiros com homens armados que estavam em frente ao local, mataram um funcionário, roubaram e fugiram no carro de um policial de folga que comprava um cigarro.

Pouco tempo após o início das investigações, os rostos de Dias e de um amigo apareceram entre os suspeitos. “Pegaram umas fotos nossas do Facebook no Maracanã”. Segundo consta no inquérito, um “cruzamento de dados” feito pela polícia relacionou os dois àquela série de crimes. Começaram, então, a convocar as testemunhas e apresentar fotos. Dias foi apontado por três testemunhas como “o cara negro de dread, com touca e coisas coloridas no cabelo” (como consta no inquérito), responsável por atirar e matar o funcionário, e o amigo como o rapaz “mais claro”.

Em fotos apresentadas no álbum, Dias aparece com um corte estilo black baixo, e não com dreads, e sua defesa provou, com mensagens e fotos em aplicativos de conversas que, dias antes dos crimes, ele havia raspado o cabelo. Ainda assim, o juiz Tiago Fernandes de Barros decretou a prisão preventiva.