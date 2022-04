Uma reportagem exibida pelo Fantástico mostrou há poucos dias o modus operandi do vereador (sem partido): combinar, com pessoas de vidas já bastante roídas, ações e falas que o privilegiam e mostram sua suposta bondade ou heroísmo. Em mais de 20 anos trabalhando como repórter, já vi muita exploração da pobreza, incluindo políticos tirarem – literalmente – leite de criancinha no interior nordestino, a exemplo de Brás José Nemézio Silva e Claudiano Ferreira Martins, ex-prefeitos da cidade de Itaíba, agreste de Pernambuco.

O caso mais recente e rumoroso é o do vereador do Rio de Janeiro e ex-PM Gabriel Monteiro, cujo amor pelas exclamações, aliás, só é menor que seu gosto pela autopromoção às custas de gente muito pobre. “Grávida não sabe se o bebê está respirando! tentamos fazer de tudo!”; “Pai larga criança, fomos salvar! eu chorei!”; “Tente não chorar! crianças sem nada!”; “Virei mendigo por um dia e chorei!” são alguns dos títulos lacrimosos dos seus vídeos no YouTube, plataforma que, consequentemente, também se monetiza com a mesma exploração de gente vulnerável (aqui com destaque, como se vê, para crianças).

Entre esses iluminados à luz de led e WhatsApp, o truque fundamental é jogar o jogo do contrário: eles surgem amparando pessoas em situação de penúria, doam objetos, comida, tempo e mesmo dinheiro. A ação “do bem” é fartamente publicizada e logo pipocam as exclamações: “coração maravilhoso!”, “Deus te abençoe!”, “herói!” etc. É aí que o jogo se completa: logo, são “os necessitados” que estão ajudando muita gente a conseguir aplauso, engajamento, selo de bom-mocismo e dinheiro no bolso.

No entanto, preciso reconhecer que o nível de oportunismo e desumanização expostos pela equipe que trabalhava com Monteiro e era responsável pela captação e edição de seus vídeos me impactou não exatamente pela altíssima baixeza do rapaz, mas principalmente por estarmos diante de algo novo: a exploração midiatizada, através das redes sociais, de pessoas que servem não só para oportunistas ocuparem cargos eletivos, mas para transformá-los antes de tudo em celebridades.

Ambos os lugares são políticos, mas o poder do último consegue ultrapassar, em dinheiro, respaldo público e engajamento, o primeiro. Na verdade, nesse espaço borrado, Monteiro é a prova de um momento em que os gabinetes e casas legislativas são quase virtualmente dispensáveis, uma vez que a “nova” política se faz no ao vivo e no streaming, e um videomaker é mais precioso que um projeto de lei. Mais: um momento em que se é quase moralmente condenável ser político, ser famoso é visto como característica divina.

É nesse contexto que a “caridade” é transformada mais do que nunca em espetáculo, uma prova de caráter que deve ser usada para se distinguir do tal “sistema”. Dois fatores hoje a inflam ainda mais: o triste cenário de aumento da pobreza e da fome no Brasil e a proximidade das eleições em outubro. É o que explica, por exemplo, a publicização de 336 cestas básicas para a pequena Mulungu, no interior da Paraíba, com quase 10 mil habitantes.

O prefeito do município, Melquíades Nascimento, do PTB, fez um vídeo agradecendo a “bondade” de Jair Messias Bolsonaro pelo envio das doações para beneficiar “as famílias carentes”. No entanto, segundo relatório do governo federal, apenas 53 delas recebiam, em 2020, o Bolsa Família na cidade, uma das impactadas pelo corte drástico que o mesmo governo federal realizou do programa (substituído pelo Auxílio Brasil) especialmente na Região Nordeste.

Entre os meses de dezembro de 2020 e fevereiro de 2021, 48.116 famílias foram limadas do programa. Nas outras quatro regiões do país, no entanto, o programa teve a inclusão de 39.059 famílias. Era uma clara punição de Bolsonaro aos governos nordestinos pelo consórcio criado para estabelecer medidas de combate à covid-19, não importando se esse ataque ferisse diretamente o prato e a vida de milhões de pessoas já sofrendo com a pandemia. O negócio foi tão escancarado que o STF mandou suspender os cortes.

Vai ser caridoso assim com Fabrício Queiroz, presidente.

A caridade interessada é uma questão já antiga no Brasil, mas que a rápida ascensão de heróis de ocasião através das redes ajuda a embaralhar ainda mais: enquanto políticas públicas que podem de fato promover avanços estruturais são desmontadas, os atos “caridosos” se multiplicam, impedindo o avanço de uma real cidadania. Assim, com o aval de boa parte da sociedade que vê na solidariedade uma solução para os problemas, consegue-se manter as coisas como elas estão. Isso porque, como escrevem Luciane Lucas e Tânia Hoff, da Pós-Graduação em Comunicação da ESPM de São Paulo, no artigo “A face oculta da caridade: linhas de força e de fratura no discurso midiático do bem”, o ato de doar estabelece uma relação desigual sempre que aquele que oferece considera que o receptor não tem nada a dar em troca.

Assim, doar implica uma relação paradoxal na qual se estabelecem dois tipos de vínculo: um calcado na solidariedade, mas, também, em uma relação de superioridade que consolida a dependência. Esta última estava evidente, por exemplo, em outro rumoroso caso, o do quiosque “doado” como prêmio de consolação para a família do congolês Moïse Kabagambe, linchado no fim de janeiro na Barra da Tijuca. Dias depois, a família desistiu de assumir o gerenciamento do negócio por motivos óbvios: medo de sofrer violência no mesmo local em que um dos seus foi brutalmente assassinado.