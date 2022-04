O que move esses líderes não é simplesmente a simpatia pelo petismo, mas também uma boa dose de senso prático, segundo Py. É um raciocínio simples: quanto mais as políticas públicas permitirem o progresso econômico da população de baixa renda, mais dinheiro irá circular no interior das igrejas.

No subúrbio carioca e em cidades da Grande Rio, há pastores evangélicos de igrejas como a Universal e a Assembleia de Deus que apoiam o PT e outros partidos de esquerda mas que não podem tornar pública a opção para não contrariar seus chefes e correrem o risco de perderem seus empregos. Por isso, é naturalmente difícil entrevistá-los. Mas o teólogo protestante Fábio Py, professor do programa de pós-graduação em Políticas Sociais da Universidade Estadual do Norte Fluminense, diz ver “muitos desses casos”.

A ideia de que o eleitor evangélico age em bloco não resiste a fenômenos recentes. “Os fiéis estão melhor informados sobre política e não aceitam mais qualquer imposição de voto vinda de pastores”, afirma o advogado Francisco Tenório, autor do livro “O Direito das Igrejas”, ex-seguidor da Universal e da Deus é Amor e hoje consultor e assessor de instituições evangélicas. “Se existem as fake news, também existe acesso a mais informações, facilitado pelo telefone celular. Então, é mais difícil manipular a opinião do fiel”.

O problema é que o público não entrega votos com a mesma fidelidade com que paga o dízimo exigido nas igrejas pentecostais e neopentecostais como prova de convicção e fé, me dizem bispos e pastores de diferentes denominações e casos que recolhi ao longo dos últimos anos. Em outras palavras, lideranças como Edir Macedo, da Universal do Reino de Deus, e Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, vendem algo que não sabem se conseguirão entregar.

A adulação tem motivo. Até 2040, os evangélicos deverão ser maioria entre os brasileiros que seguem alguma religião. No longínquo 2010, eles eram 22,2% da população , segundo o Censo do IBGE. Mas a conversão caminha a passos largos, e isso leva políticos a visitar os gabinetes luxuosos dos chefes das congregações em busca de acordos que lhes garantam a boa vontade de bispos e pastores durante as pregações aos fiéis.

Líderes e políticos evangélicos nunca foram tão cortejados por presidenciáveis quanto em 2022 . Luiz Inácio Lula da Silva busca os votos deles de olho numa vitória já no primeiro turno. Jair Bolsonaro quer mantê-los consigo para fazer frente ao petista e, para isso, se dispôs a entregar a dois pastores próximos da família dele a tarefa de negociar e liberar verbas do Ministério da Educação, dando origem a um escândalo que derrubou o ministro e pastor evangélico Milton Ribeiro.

É um cenário que deve ser agravado pela crise econômica, o desemprego e a alta expressiva nos preços de itens básicos como o gás de botijão. Tudo isso aumenta a dificuldade que pastores conservadores terão para convencer fiéis de áreas pobres de subúrbios e do interior do país a votar em Bolsonaro, a quem grande parte dos líderes evangélicos já declarou apoio público.

“Eu estava lá e vi. O bispo o colocou no púlpito. Isso foi em 2008, mas reflete o quadro atual. As igrejas evangélicas não têm mais esse poder de impor e eleger em bloco qualquer candidato”, me disse o advogado Tenório.

Na influente Assembleia de Deus do ramo Madureira, o líder máximo, bispo Manoel Ferreira, chegou a interromper uma celebração da Santa Ceia em sua sede no Rio para pedir votos a um músico que tocava saxofone nos cultos. A Assembleia de Deus congrega mais de 100 mil fiéis no Rio (se somadas todas as suas vertentes, eram mais de 12 milhões de seguidores em 2010), mas o saxofonista não chegou a três mil votos e ficou de fora da Câmara Municipal.

Trata-se de uma tendência que sequer é novidade. Bispo da Universal, cantor gospel e sobrinho do poderoso Edir Macedo, Marcelo Crivella, do Republicanos, não contou com todos os votos de fiéis de sua própria denominação na tentativa frustrada de se reeleger prefeito do Rio em 2020.

Universal e Assembleia de Deus estão com Bolsonaro, mas fazem acenos a Lula para manter aberta a chance de pular no barco do petista.

Os bispos e pastores mais influentes sempre gostaram de propagandear o poder que têm sobre seus fiéis e a força política de suas denominações. Mas, em 2022, se mostram mais cautelosos. “Quem decide o voto é o eleitor. Pastor não decide eleição. Nenhum líder pode impor o voto a ninguém. O máximo que podemos fazer é indicar, apontar caminhos, apresentar opções. Reconhecemos a legitimidade de todos os candidatos”, falou o bispo Abner Ferreira, da Assembleia de Deus de Madureira, filho de Manoel Ferreira. A frase dele foi dita logo após um encontro de Bolsonaro com líderes cristãos no início de março, em Brasília.

Manoel Ferreira já havia se encontrado com Lula e posado para fotos ao lado do petista no feriado de Corpus Christi do ano passado, no Rio. “Foi um encontro de um pastor com alguém que já foi presidente da República e com quem tivemos uma relação muito respeitosa. Eu tenho respeito pela história do Lula, não nego jamais”, justificou o filho Abner à época. “Lula tem um capital político, ninguém tira isso dele”.

A Assembleia de Deus de Madureira, assim, expôs uma posição ambígua que chegou a ser adotada também pela concorrente Universal. A igreja de Edir Macedo divulgou recentemente um texto em que diz que “cristãos não votam na esquerda”. Em seguida, instruiu um de seus líderes, o bispo Marcos Pereira, presidente do Republicanos, partido que é controlado pela denominação, a fazer críticas públicas a Bolsonaro.

A intenção é “não fechar portas” a nenhum candidato. Dessa forma, mantêm a possibilidade de mudar de barco na reta final da campanha, a depender do que dirão as pesquisas eleitorais. É algo que o próprio Macedo fez às vésperas do primeiro turno em 2018, quando abandonou o então tucano Geraldo Alckmin, que patinava nas pesquisas, e aderiu a Bolsonaro.

‘O evangélico está cético’

O apóstolo Márcio Líbano, que é líder do ministério Luz do Mundo, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, e é próximo de políticos ligados ao Republicanos e à Universal, reforça a ideia de que não se consegue mais definir o voto evangélico em bloco. Ele me disse que há, inclusive, colegas pastores que pretendem votar em Lula em outubro.

“Hoje há divisão [entre os fiéis na preferência por Lula ou Bolsonaro], embora o presidente leve um pouco de vantagem. Eu nunca votei no Lula, mas outros pastores votam”, afirmou Líbano. “O Silas Malafaia não fala por todos os evangélicos. Eu o admiro, mas ele não representa todos nós. Aquilo que havia antigamente, hoje não tem mais. O pastor pode indicar. Mas não pode obrigar”.

Para manter o apoio de seus fiéis a um presidente cujo governo entregou resultados econômicos pífios, cada vez mais líderes religiosos conservadores têm recorrido à pauta de costumes e reforçado suas falas contra o aborto e a agenda LGBTQIA+. Mas há cada vez mais evangélicos que se opõem a esse discurso, caso do bispo Hermes Fernandes, da igreja evangélica Rede Internacional de Amigas e Amigos, a Reina, do Engenho Novo, bairro da zona norte do Rio.

“Esses líderes conservadores dizem que, se a esquerda voltar ao poder, os pastores serão obrigados a fazer casamentos homoafetivos. E, se não fizerem, serão presos, as igrejas fechadas e a Bíblia proibida nas escolas. São as fakes news, como a mamadeira de piroca e a ideologia de gênero. E surgem chantagens, como se houvesse uma luta entre o bem e o mal, o candidato de Deus e o do diabo. Estamos combatendo esse discurso e procurando mostrar que a coisa não é bem assim”, disse o líder da Reina, que mantém igrejas nas zonas norte e oeste do Rio, na Baixada Fluminense, em São Paulo e Minas Gerais e tem pastores nos Estados Unidos e Portugal.