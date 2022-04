Em 9 de março de 2021, após cinco anos de uso do serviço para voos fretados de carga, a Amazon comprou 19,5% da ATSG por US$ 131 milhões e atualmente reserva opções que lhe permitiriam expandir essa participação para 40%. Entre as várias subsidiárias da ATSG está a Omni Air International, uma empresa de voos fretados de passageiros que transporta pessoas em nome do governo federal dos EUA. Seus dois clientes federais mais proeminentes são o Departamento de Defesa, que usa a empresa para o transporte de militares, e o Departamento de Segurança Nacional, que tem pago à companhia taxas supostamente exorbitantes ao longo dos anos, para executar os chamados voos fretados especiais de alto risco que fazem parte do chamado “ICE Air”. O Serviço de Controle de Imigração e Aduanas dos EUA, ou ICE na sigla em inglês, faz acordos com a Omni através de uma intermediária, a Classic Air Charter Inc., uma empresa de logística de voo subsidiária de outra companhia que anteriormente ajudou a CIA a transportar prisioneiros a locais secretos, onde seriam torturados.

Conforme o domínio da Amazon no e-commerce global cresce, também aumentou sua vasta frota de veículos que transportam os pacotes dos armazéns para as portas dos clientes ao redor do mundo. Para expandir ainda mais seu império logístico que não para de crescer, a companhia discretamente tornou-se proprietária parcial da Air Transport Services Group Inc., a ATSG, uma das empresas mais importantes na indústria de carga aérea, que ajudou os Estados Unidos a deportar à força milhares de migrantes e, segundo alegam seus passageiros, por vezes os sujeitou a abusos horríveis durante a viagem.

O Departamento de Segurança Nacional define esses voos de “alto risco” como qualquer voo “programado para repatriar indivíduos que não podem ser removidos através de companhias aéreas comerciais para locais no mundo inteiro, ou devido a outras preocupações de segurança ou fatores de risco”. De acordo com os documentos analisados pelo Intercept, a definição de “alto risco” é tão ampla que inclui praticamente qualquer pessoa, “incluindo, mas não limitado a, os seguintes: destino incomum ou de longa distância, não cumprimento do procedimento de remoção, remoção de alto perfil, etc.” A noção de que esses deportados de alguma forma representam um grave perigo criou um pretexto, segundo os críticos da agência, para que sejam espancados, humilhados e aterrorizados em nome da segurança nacional.

Um porta-voz da Amazon recebeu o pedido do Intercept para comentar as alegações, mas não deu qualquer resposta. ATSG, Omni e ICE não responderam a repetidos pedidos por comentários.

A reputação particular de brutalidade da ICE Air é merecida e exaustivamente catalogada. Em 2019, o Centro de Direitos Humanos da Universidade de Washington publicou uma série de relatórios sobre os voos, documentando uma “longa lista de indignidades e ilegalidades” que se estende por décadas. A crise do abuso nos voos de deportação é atribuída diretamente à falta de transparência de empresas como a Omni: “na última década, a infraestrutura institucional por trás desses voos mudou de uma operação dirigida pelo Serviço de Delegados dos EUA em aviões do governo, para uma rede em expansão de voos semi-secretos em aeronaves de propriedade privada”.

Um dos exemplos mais infames é um voo de remoção notoriamente mal feito para a Somália em 2017, que o centro acredita que foi operado pela Omni, no qual os deportados alegaram ter sofrido com “espancamentos físicos, uso de camisas de força, abusos e ameaças verbais e a negação de acesso aos banheiros, o que forçou os passageiros a fazerem suas necessidades em seus assentos”. Embora o voo para a Somália tenha sido talvez o caso mais evidente de abuso no ICE Air, o Centro de Direitos Humanos concluiu que “dada a falta de supervisão efetiva sobre a ICE Air, é provável que muitos outros abusos não sejam relatados. … Entre os antigos deportados que entrevistamos, eram comuns relatos de maus-tratos rotineiros, incluindo o uso de epítetos e insultos racistas, e tratamento físico duro no embarque”.

Mesmo sem alegações específicas de abuso, os voos vêm com uma brutalidade inerente para os deportados, que permanecem presos e acorrentados durante toda uma viagem internacional, às vezes com escalas de 30 horas ou mais. Cerca de 100 alegações formais de abuso e maus-tratos a bordo de voos da ICE Air foram apresentadas ao Escritório de Direitos e Liberdades Civis do Departamento de Seguraça Nacional entre 2007 e 2018, incluindo um incidente em 2012 no qual uma detenta do ICE sofreu um “aborto de seus trigêmeos” a bordo de um voo de remoção para El Salvador.

A determinação de que a carga humana em questão apresenta uma “preocupação de segurança” tal que garanta um voo de deportação de “alto risco” pode resultar em um tratamento ainda mais severo do que os voos de remoção “normais”, de acordo com os observadores de deportação. Apesar dos esforços do ICE Air para operar em segredo quase total, Sarah Towle, escritora, defensora dos imigrantes e pesquisadora radicada em Londres, rastreou incansavelmente esses voos e deu voz a seus passageiros, conduzindo dezenas de entrevistas desde 2020 para obter um raro vislumbre do tratamento que receberam.

Entre outros alegados horrores, Towle diz que uma brutalidade particular ocorrida durante os voos a motiva a continuar documentando o abuso dos deportados e a pressionar a Amazon a se desfazer da ATSG e de sua subsidiária afiliada ao ICE: o uso do sistema de contenção conhecido como WRAP. Vendido a departamentos de polícia em todas as partes dos Estados Unidos e parte dos “dispositivos de restrição de movimentos autorizados pelo ICE”, o WRAP incapacita indivíduos ligado suas pernas e braços atrás das costas em uma posição semi-sentada, como uma múmia, usado um conjunto de arreios, cadeados e correntes. O dispositivo Diablo, fabricado pela empresa californiana Safe Restraints Inc., diz que foi “inventado pela polícia e profissionais médicos para melhorar o método de prender um indivíduo com segurança” e que fornece um meio de imobilizar os detentos com “respeito” e “cuidado humano”, segundo os materiais de treinamento. Esse documento de treinamento acrescenta que não há limite de tempo para que uma pessoa possa ser mantida em um WRAP, sem descartar seu uso em detentas grávidas.

Uma investigação da Capital & Main publicada em 3 de fevereiro constatou que não existem nos Estados Unidos “requisitos de teste, diretrizes de segurança ou certificações para sistemas de restrição de corpo inteiro como o WRAP” e “identificou 10 ações judiciais movidas por famílias de pessoas que morreram sob custódia policial em incidentes envolvendo o WRAP desde 2000”, embora essas mortes não tenham sido atribuídas de forma definitiva ao uso do dispositivo. O CEO da Safe Restraints disse à Capital & Main que a empresa “opera sob os mais altos padrões que acreditamos serem necessários para ajudar as pessoas a permanecerem vivas” e que “temos um histórico de segurança incrivelmente alto”, mas não citou qualquer evidência.

Dispositivo de segurança “cruel, desumano e degradante” em voos

Embora o WRAP seja vendido como um dispositivo de segurança destinado a proteger aqueles que ficam retidos nele, as pessoas submetidas à restrição de movimentos em voos do ICE, incluindo aqueles operados pela Omni, dizem que ele cria uma provação agonizante que equivale à tortura. Uma queixa, prestada no ano passado ao Escritório de Direitos e Liberdades Civis do Departamento de Segurança Nacional por uma coalizão de grupos de defesas de imigrantes e pela Escola de Direito da Universidade do Texas A&M, detalha a experiência angustiante de três imigrantes deportados através da Omni Air, alegando que o ICE “está usando o WRAP de maneira que constitui tortura ou tratamento cruel, desumano e degradante, em violação à Conveção Contra a Tortura”. A queixa é baseada em grande parte em entrevistas conduzidas por Towle. Um homem contou que, após ser lançado ao chão e atingido por balas de borracha, foi colocado em um WRAP e embarcado em um voo da Omni, onde seu corpo permaneceu preso em um ângulo de 40 graus por cerca de nove horas. “Foi muito doloroso”, ele disse. “A posição foi muito estressante para o meu corpo, meus músculos ficaram com dor durante toda a viagem de ônibus e no voo de volta para Camarões”.

Dois outros homens deportados para Camarões e entrevistados por Towle recordaram uma experiência semelhante em um voo da Omni: “Meus pulmões estavam comprimidos, eu não conseguia respirar. Eu não conseguia me sentar. Eu estava imobilizado”, disse um deles. “Meu corpo estava sob muito estresse. Eu gritei: ‘vocês estão me matando!’ Eu realmente sentia que estava encontrando meu fim naquele momento. Seis agentes, três de cada lado, me pegaram e me levaram para o avião. Eles me jogaram no chão como uma carga de madeira, em uma fileira central de assentos”. Um terceiro homem incluído na queixa disse a Towle que ele foi colocado em um WRAP e deixado na pista enquanto outros prisioneiros eram embarcados em um avião que os transferiria para o voo de deportação da Omni. “Eles prenderam uma corda de uma fivela o meu peito a outra fivela nos meus pés e puxaram a parte superior do meu corpo para baixo, de modo que meu rosto estava nos meus joelhos. Eu não conseguia respirar direito. Eu estava completamente imobilizado”. Ele acrescentou: “no dia em que fui colocado no WRAP pelo ICE, eu queria morrer. Nunca senti uma dor tão horrível. Foi uma tortura”.