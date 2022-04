Foto: Andre Coelho/Folhapress

Afirmar que a família Bolsonaro tem fortes ligações com milicianos do Rio de Janeiro é a mera constatação de um fato. A família presidencial já defendeu publicamente a existência de milícias, homenageou milicianos e empregou parentes de chefe de milícia no serviço público. As ligações da família do presidente com o crime organizado estão dadas, não há o que discutir. O miliciano mais próximo dos Bolsonaro foi Adriano Magalhães da Nóbrega, o ex-caveira do Bope que, após ser expulso da PM por envolvimento com a máfia do jogo do bicho, virou chefe da milícia Escritório do Crime — uma quadrilha especializada em assassinatos por encomenda. Como chefe de milícia, Adriano continuou contando com o apoio da família Bolsonaro.

Sua ex-mulher e sua mãe passaram a receber salários do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Foragido, Adriano foi para a Bahia e se escondeu na casa de um vereador do PSL, o partido que elegeu Bolsonaro. Se fosse preso, o chefe do Escritório do Crime teria que explicar todas as conexões com a família presidencial e poderia ser agraciado com uma delação premiada. Mas foi morto pela polícia numa operação conjunta da PM baiana e a carioca. À época, seu advogado afirmou que Adriano tinha certeza que seria morto por “queima de arquivo”. Logo após o assassinato, Jair Bolsonaro se mostrou muito preocupado com o que seria encontrado no telefone celular do miliciano amigo de sua família.

- PS.: quem fará a perícia nos telefones do Adriano? Poderiam forjar trocas de mensagens e áudios recebidos? Inocentes seriam acusados do crime? — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 18, 2020

O presidente da República usou um canal oficial do Planalto para especular a possibilidade de estarem tentando envolver “inocentes” no assassinato de um criminoso, o que é, no mínimo, muito estranho. Nesta semana, a Folha publicou uma série de áudios que foram interceptados pela Polícia Civil no âmbito da Operação Gárgula do Ministério Público do Rio. São conversas telefônicas entre parentes de Adriano que reforçam as suspeitas de que ele foi morto porque sabia demais. Dois dias após o assassinato do ex-caveira, uma de suas irmãs contou para uma tia que Adriano teria lhe dito que o Palácio do Planalto encomendou sua morte em troca de cargos comissionados. Segundo ela, Adriano temia virar arquivo morto. Em outra conversa grampeada, uma outra irmã elogia a postura de Bolsonaro no caso e diz que a morte de Adriano teria sido ordenada pelo então governador Wilson Witzel. As falas das irmãs são contraditórias e, por si só, não provam nada, mas ajudam a esquentar uma suspeita que sempre esteve sobre a mesa: o assassinato por queima de arquivo. A reportagem não menciona se houve de fato troca de cargos pelo crime. Em abril do ano passado, o Intercept revelou o conteúdo de parte desses grampos telefônicos envolvendo pessoas próximas a Adriano. Em um dos áudios interceptados horas após o assassinato, um dos comparsas do ex-caveira diz a uma mulher que alertou Adriano que “iria acontecer algo de ruim” e que ligaria para o “cara da casa de vidro” para saber “como vai ser o mês que vem”. Disse ainda que “a parte do cara tem que ir” e que não sabe se o “outro vai continuar pagando”. As falas são cifradas, o que torna impossível identificar o que significam exatamente. Segundo fontes do Ministério Público do Rio ouvidas pelo Intercept, o conjunto de circunstâncias permite concluir que o “cara da casa de vidro” é Jair Bolsonaro, o que seria uma referência aos palácios do Planalto e da Alvorada, ambos com fachada inteiramente de vidro.

Por que o presidente relacionou o assassinato de Marielle com o do seu miliciano de estimação?

Ao se deparar com as citações ao presidente, o MP pediu à Justiça o encerramento dos grampos, já que não lhe compete a investigação de um presidente da República. Apesar de não poder investigar Jair Bolsonaro, o MP teria a obrigação constitucional de encaminhar o processo à Procuradoria Geral da República, a PGR. Mas até abril de 2021 não se sabia se ele havia sido encaminhado ou não. A PGR não encontrou o número do processo em seu sistema. Os novos áudios revelados nesta semana mostram que, dessa vez, foi a Polícia Civil quem omitiu do MP o trecho em que o Planalto é citado como palco de uma reunião em que se encomendou o assassinato de Adriano. A quem interessa omitir essas informações? Esses áudios são de conhecimento da polícia há dois anos, e as investigações estão completamente paradas. Jair Bolsonaro não comentou o caso. Limitou-se a chamar de fake news um tweet do deputado Orlando Silva sobre a reportagem da Folha desta semana e afirmou que não teria motivos para matar Marielle Franco — uma suposição que não foi citada na reportagem nem por ninguém, o que deixa tudo ainda mais estranho. Por que o presidente relacionou o assassinato de Marielle com o do seu miliciano de estimação? Quem apareceu para atuar como porta-voz do Planalto e explicar as citações ao presidente nos áudios foi o ex-policial Fabrício Queiroz, o homem que levou a irmã e ex-mulher de Adriano para trabalhar no gabinete de Flávio Bolsonaro. Queiroz correu para gravar um vídeo poupando o presidente e encaminhou as suspeitas para o colo do ex-governador Wilson Witzel ao dizer que o “palácio” citado era o da Guanabara. Segundo ele, Adriano lhe telefonou às vésperas do natal de 2019 relatando “que houve uma reunião dentro do Palácio do Guanabara, que ficou acertado que não era para ele ser preso e sim executado”. Não há qualquer indício que Witzel tem ou teve algum tipo de relação com Adriano como teve a família Bolsonaro. Queiroz não explicou quais seriam os interesses de Witzel que motivariam o assassinato do miliciano, mas conseguiu tirar o foco do Planalto. Importante lembrar: Queiroz mantém amizade com Jair Bolsonaro há mais de 30 anos, tem o mesmo advogado de Adriano e considera o miliciano assassinado como o “melhor policial que já conheceu”.

Foto: Reprodução