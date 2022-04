A incompetência generalizada do bolsonarismo no comando do país contrasta com a eficiência para encobrir casos de corrupção envolvendo bolsonaristas. “Não tem o que investigar aqui. Não fazemos nada de errado”, afirmou Bolsonaro na mesma semana em que pipocaram diversos escândalos de corrupção envolvendo integrantes do governo, aliados e seus filhos.

A repetição dessas mentiras descaradas faz parte da estratégia bolsonarista para confundir a opinião pública e empurrar a sujeira debaixo do tapete. O mantra “a corrupção no Brasil acabou”, repetido a todo momento pelo presidente e seus seguidores, será um dos lemas da campanha para a reeleição do governo que mais encobriu corrupção na história da República.

Só nas últimas semanas tivemos os seguintes casos: pastor pedindo propina em ouro em troca de verba no MEC; compra de kit de robótica superfaturado para escolas que não têm nem água encanada; uso do orçamento secreto para a construção de “escolas fake” para turbinar a campanha eleitoral de aliados de Ciro Nogueira em seu reduto eleitoral; empreiteira amiga do governo ganhando a maioria das licitações usando empresas de fachada; Jair Renan Bolsonaro, o 04, fazendo tráfico de influência no governo em favor de um empresário amigo seu. São casos que ficamos sabendo graças ao trabalho da imprensa e de parte do Ministério Público.

Se dependêssemos apenas do trabalho dos órgãos de controle e fiscalização, nada disso teria vindo à tona. Mesmo os casos que se tornam públicos acabam sendo paralisados quando batem em algum órgão aparelhado pelo bolsonarismo. O governo sequestrou todas as instituições de controle e fiscalização do governo como a PGR, a AGU, a CGU, a PF, o Coaf, a Receita Federal, a Funai e o Ibama. Absolutamente todas as denúncias que respingam no bolsonarismo acabam sendo aplacadas por uma operação-abafa que conta com a ajuda de bolsonaristas no Congresso, na PGR e no STF.

Assim, o terreno tem sido preparado para Bolsonaro tentar a reeleição usando como trunfo eleitoral a narrativa que a corrupção acabou. “Você pode ver aí quantas vezes aí no Pará o governador recebeu a visita da Polícia Federal. É diferente do governo federal. Aqui não tem visita da PF”, disse o presidente que trocou quatro vezes o diretor-geral da PF em menos de quatro anos para proteger seu mandato, seus filhos e seus aliados.

As exonerações

Quem trabalha nos órgãos de controle, não está alinhado ao bolsonarismo e tenta fiscalizar o governo é imediatamente exonerado. Essa não é uma prática isolada, mas sistemática. Relembremos alguns casos. A delegada da PF responsável pela ordem de prisão do blogueiro Allan dos Santos, que está foragido, foi demitida. Outras duas pessoas do Ministério da Justiça que atuavam no caso também foram afastadas.

O delegado da PF, Alexandre Saraiva, que investigou a atuação do ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles em favor de madeireiros ilegais também foi exonerado. Pouco tempo antes, o governo já havia afastado um superintendente regional do Amazonas que enviou ao STF um pedido de investigação contra Salles.