“ Eu quero acordar parecendo Cindy Crawford”. A frase, uma referência à supermodelo norte-americana que dominou revistas, anúncios e retinas ao redor do planeta durante a década de 1990, seria até certo ponto banal não fosse por um detalhe: foi proferida pela própria Cindy. Ela, que costumava espantar-se com as fotografias de si publicadas nas Elles e Vogues da vida, sinalizava que desconhecia aquela mulher vista como perfeita após todo o tratamento nas imagens que a deixavam ainda mais magra e tonificada, sempre com a pele lisa e os ângulos do rosto marcados. Mas, se ali as modificações no corpo e os retoques mais profissionais vinham das mãos de poucas pessoas que dominavam os softwares de edição de imagem, hoje há uma vasta oferta de filtros com grande capacidade de modificar narizes, preencher lábios, aumentar os olhos, reestruturar o rosto, clarear/escurecer a pele e definir maxilares – tudo isso em apps fáceis de baixar no celular. Além disso, a Meta (dona do WhatsApp, Facebook e Instagram) oferece não simplesmente filtros, mas ferramentas de criação de modificação corporal, possibilitando que usuárias e usuários personalizem as mudanças digitais e ainda vendam os filtros e máscaras para outras pessoas que desejam aquela personalização para si. Ou seja, a possibilidade de um rosto único – como é o de todas e todos nós – é subvertida: a ideia é ficarmos quase todos com a mesma cara.

Um dos programas mais populares é o Spark AR Studio, software gratuito criado pelo Facebook que oferece desde efeitos pré-definidos à criação de projetos do zero. Anteriormente, a função era liberada somente para marcas famosas e celebridades, justamente os “grupos” que não só detinham maior controle sobre manipulação das próprias imagens como também se capitalizavam (e ainda se capitalizam) com a enorme atenção recebida. No YouTube, diversas pessoas ensinam os múltiplos usos do Spark AR, que vão da criação de animações (orelhas sobre a cabeça, perguntas flutuantes, partículas brilhantes, etc.) até as procuradas distorções faciais – com as quais é possível fazer, virtualmente, “verdadeiras” cirurgias plásticas. Um exemplo é a criadora de conteúdo Larissa Rodrigues, que disponibiliza diversos tutoriais baseados no Spark AR mostrando como conseguir, virtualmente, uma “pele perfeita”, além de truques de maquiagem que alongam cílios e tornam bochechas e lábios corados (o famoso lip tint). A youtuber demonstra de maneira bastante didática, por exemplo, formas de tornar o rosto e o nariz mais fino. Também anuncia que vende seus filtros por preços módicos através de contatos por e-mail (a coluna enviou mensagem para a criadora, mas até o fechamento deste texto, não houve resposta). Dicas parecidas com as de Larissa são vistas também em canais como os de Lorraine Pinheiro Lopes e o Spark AR Tutoriais em Português: neles, filtros de cor, limpeza de pele e outras formas de alteração nas imagens são muito comuns. Assistindo os vídeos nestes três canais – que trago apenas como exemplos randômicos, pois há dezenas de outros na mesma linha ensinando a utilizar o software – percebi como entre as primeiras dicas está justamente afinar o rosto e o nariz, o que nos leva a pensar como questões de raça e peso corporal também estão fortemente presentes nesses conteúdos (em um dos vídeos do Spark AR Tutoriais em Português, o apresentador já começa avisando: “como fazer um nariz fino e não ficar bugando. Esse vai ser um dos principais assuntos de hoje”). Uma outra característica presente em diversos outros vídeos no YouTube ensinando a realizar deformações: a maioria é apresentado e comentado por pessoas jovens, demonstrando uma mudança paradigmática em relação à questões como plástica e idade, algo que vai extrapolar o ambiente virtual.

Canais do YouTube ensinam a usar o Spark AR para afinar traços do rosto com filtros para selfies. Reprodução/YouTube

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica estima um aumento de 177% no número de procedimentos estéticos e reparadores realizados no país entre 2008 e 2018 – só os adolescentes de até 18 anos realizam cerca de 115 mil cirurgias plásticas por ano, um número que tende a subir cada vez mais. A dermatologista Gisele Saraiva, membro da Associação Brasileira de Dermatologia, tem acompanhado esse fenômeno de perto: ela conta que hoje é mais procurada por pessoas muito jovens, várias delas com menos de 20 anos, buscando mudanças na aparência. O aumento de lábios e intervenções no ângulo da mandíbula e no nariz são os hits. A relação com as redes sociais é grande: diversos pacientes a buscam mostrando no celular as imagens de si criadas após o uso de filtros. “A realidade está muito distorcida, o paciente de 20 anos e o de 50 anos têm a mesma aparência nos vídeos. É impossível para nós, na área de medicina, conseguir fazer isso no real e mesmo aceitar intervir no rosto de uma pessoa muito jovem”, conta ela, cujo consultório está em Recife. Em São Paulo, o clínico geral Antônio Bruno Neto, há anos especializado em procedimentos estéticos-dermatológicos, também percebe uma relação entre a popularização de filtros estéticos nas redes sociais e a chegada de gente muito jovem em seu consultório. Segundo ele, muitos são do mercado da publicidade, da moda e da beleza querendo parecer ter ainda menos idade. O uso hard dos filtros que promovem uma espécie de “harmonização facial” (outro fenômeno nacional relacionado às redes sociais) foi barrado pelo Instagram/Facebook em 2019: ali, a empresa divulgou um comunicado informando que iria retirar do Spark AR os filtros associados à cirurgia plástica e, a partir de uma nova política de responsabilidade, novos filtros do gênero iriam passar por uma revisão mais apurada até serem aprovados. Isso porque os relatos sobre a relação entre redes sociais e dismorfia corporal (também casos de suicídios) aumentaram consideravelmente – e isso já antes da pandemia, quando olhar para nós mesmas nas telas se tornou mais comum. Algumas pesquisas evidenciam esse fenômeno: um estudo realizado entre cirurgiões da Academia Americana de Plástica Facial e Cirurgia Reconstrutiva (AAFPRS, na sigla em inglês) mostrou que, em 2019, 72% deles foram procurados por pacientes que queriam realizar procedimentos para ter uma melhor aparência em selfies, um aumento de 15% em relação à pesquisa feita em 2018. Para se ter ideia da explosão, apenas 13% das pessoas apresentaram a mesma motivação em 2013. Mas a retirada dos filtros de cirurgia plástica não mudou tanta coisa lá pelos Stories da vida: é possível encontrar diversos vídeos com dicas sobre como driblar os impedimentos do Instagram, como vemos no vídeo do canal de Larissa Rodrigues “como criar filtro de plástica (deformações) QUE APROVA pra instagram story Spark Ar”. Alguns destes criadores possuem enorme relevância na criação de realidades aumentadas, a exemplo de Jeferson Araujo, com 954 mil seguidores no Instagram e que, no ano passado, desenvolveu o filtro Cruella. O trabalho foi um sucesso e chamou atenção da Disney, que comprou o filtro na ocasião do lançamento do filme homônimo. Hoje dedicando-se mais aos filtros artísticos e/ou de humor (como o ótimo Rampage, que tatua o corpo e rosto de quem o usa), Jeferson também produzia tutoriais de cirurgia plástica: em um divulgado em 2019, ele segue a cartilha padrão e ensina os usuários a afinar o nariz. Durante a pandemia, a rinoplastia superou a lipoaspiração entre os procedimentos mais procurados. Em um país de maioria negra, no qual um fenótipo (características observáveis) muito comum é o de pessoas com narizes arredondados ou chatos, esse fenômeno é bastante revelador. Me parece que passa não somente por questões da dismorfia, mas da própria autonegação. Os “rostos perfeitos” conseguidos ao custo de softwares e exibidos nas redes sociais é uma questão central nas políticas de visibilidade: o que os filtros também nos mostram é a repetição de formas específicas de ser em detrimento de outras. Crítica e conhecedora profunda desse cenário, a arquiteta e maquiadora Magô Tonhon, da consultoria LGBeauté (criada ao lado de Rapha Cruz), vem trabalhando com a ideia de beleza cidadã. Em 2017, criou as hashtags #SinalizaORetoque e #PelePossível justamente para fissurar a falsa perfeição vendida por imagens manipuladas e ainda pressionar criadoras e criadores de conteúdo a informarem as modificações. Ela chama atenção para o impacto destas várias “correções” de imagem em nosso imaginário. “Sobretudo porque elas firmam um ideal de beleza e mobilizam discursos, hoje com mais abalos que antes, que fundamentam racismo, misoginia, transfobia, capacitismo, etc.”

Foto: Divulgação