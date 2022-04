Ilustração: Julia Coelho/The Intercept Brasil

A próxima eleição não definirá apenas quem será o próximo presidente, mas também o futuro da democracia. Ou melhor, a sobrevivência da democracia. Se tomarmos como exemplo outros governos de presidentes de extrema direita que foram reeleitos, não restará dúvidas de que uma nova eleição de Bolsonaro poderá fechar a tampa do caixão da democracia, que já vem sofrendo uma morte lenta e dolorosa nos últimos anos. Nada tem abalado os ímpetos autoritários de Bolsonaro. Ele, seus filhos e seus aliados foram acusados de diversos crimes de corrupção, com fartas provas, mas nada acontece porque as instituições e os órgãos de controle e fiscalização foram aparelhados como nunca. O presidente segue com a sua base eleitoral fiel, enfeitiçada pelas narrativas fabricadas no Gabinete do Ódio, que é comandado pelo seu filho, um vereador carioca que trabalha para o Planalto. Os crimes vão se sobrepondo e caindo no esquecimento. Há poucas semanas, o presidente foi acusado de encomendar o assassinato de um miliciano aliado da sua família, mas o caso já evaporou no noticiário e foi substituído por outros casos de corrupção. A roubalheira segue comendo solta e, diferente de governos anteriores, nada acontece. Os absurdos foram normalizados e as instituições democráticas estão anestesiadas, incapazes de reagir. Chegamos a um ponto em que absolutamente nenhuma acusação de crime sofrida pelo presidente abala a confiança do seu eleitorado. Assim como já disse Donald Trump, Bolsonaro também poderia dizer: “Tenho os eleitores mais leais. Eu poderia dar um tiro a alguém no meio da 5.ª Avenida e não perderia um único voto, ok?”.

Autocratas modernos sequestram a democracia de maneira lenta e sutil, alterando aos poucos o sistema de funcionamento político. Quando um autocrata é reeleito, a tendência é a intensificação das suas práticas autoritárias.

Uma reeleição dará a Bolsonaro a confirmação de que todas essas barbaridades cometidas aqui são legítimas e, claro, lhe dará ainda mais confiança para pisar o pé no acelerador da destruição da democracia. As autocracias espalhadas pelo mundo nos mostram que essa destruição da democracia não ocorre mais do dia para a noite. As instituições democráticas vão sendo corroídas por dentro de maneira lenta e gradual pelos autocratas democraticamente eleitos. Não é preciso mais dar golpes para sustentar uma autocracia, como fez o peruano Alberto Fujimori logo no começo do seu primeiro mandato para se perpetuar no poder. Autocratas modernos sequestram a democracia de maneira lenta e sutil, alterando aos poucos o sistema de funcionamento político, reduzindo o papel da oposição e manipulando a opinião pública. Quando um autocrata é reeleito, a tendência é a intensificação das suas práticas autoritárias. Foi isso o que aconteceu com Viktor Orbán na Hungria, Vladimir Putin na Rússia, Daniel Ortega na Nicarágua, Recep Tayyip Erdogan na Turquia e Andrzej Duda na Polônia. Para Oliver Stuenkel, professor de Relações Internacionais, esses países nos “mostram que, na maior parte das vezes, o autoritário precisa se reeleger ao menos uma vez para conseguir afundar o sistema democrático. Em todos esses exemplos, as ações do primeiro mandato já disparavam os alarmes dos observadores internacionais, mas foi a partir do segundo que o autoritarismo tirou a luva de pelica e mostrou suas garras”. Para o sociólogo alemão Hauke Brunkhorst, nenhuma democracia sobrevive à reeleição de um tipo “populista caótico fascista” como Bolsonaro. Ele destaca que as instituições da democracia brasileira vêm sofrendo enorme pressão, mas ainda não implodiram: “Há muita resistência, apesar de todas as catástrofes, mas temo que num segundo mandato Bolsonaro seja mais autoritário e atue com muito mais força para destruí-las”. Um segundo mandato concedido democraticamente a um autocrata é um convite à escalada autoritária. O autocrata ganha confiança para impor de vez suas principais características: o não reconhecimento dos limites ao exercício do poder, o tratamento de todos os adversários políticos como inimigos e conspiradores, e a confusão entre suas próprias convicções políticas e morais com as posições oficiais do país, colocando a sua perspectiva como a única legítima. Tudo isso aconteceu em maior ou menor medida nos países em que autocratas como Orbán conquistaram um segundo mandato nas urnas. De lá pra cá o primeiro-ministro húngaro não perdeu nenhuma eleição e hoje cumpre o seu quarto mandato consecutivo. Não é à toa que Bolsonaro tem Orbán como uma de suas principais referências na política internacional. “Prezado Orbán, trato como irmão, dada a afinidade que temos na defesa dos nossos povos”, disse o presidente brasileiro depois de destacar a comunhão dos países na luta pela defesa de “Deus, pátria, família e liberdade”.