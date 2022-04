Felitti, que já trabalhou como jornalista em grandes redações, abandonou a carreira e se tornou programador em 2016 para criar a Novelo Data, uma empresa de dados digitais. Ao mesmo tempo, ele resolveu fazer do YouTube seu objeto de estudo pessoal, com foco nos canais de extrema direita. “O Brasil ama TV e o YouTube é, basicamente, a nossa TV online. Então, comecei por hobby a criar robôs que tabulavam informações que o Google oferece gratuitamente”, conta.

O motivo? Há alguns anos, ele se dedica a monitorar canais de extrema direita no YouTube e, recentemente, divulgou uma informação : youtubers que criticaram insistentemente o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e o Supremo Tribunal Federal, o STF, estão fazendo uma limpa em seus canais e apagando os vídeos com as críticas da plataforma. Fazem isso por medo de problemas com a Justiça Eleitoral, já que esses mesmos youtubers estão anunciando suas pré-candidaturas nas eleições de outubro.

“Tu é o canalha que tá perseguindo os de direita? Esquerdopata. Amante de ditador”. “Você é a puta do Alexandre de Moraes”. “Vagabundo, anda caguetando os canais conservadores”. “Seu dia está próximo”. Desde março deste ano, são mensagens assim que lotam as redes sociais do pesquisador e programador paulistano Guilherme Felitti.

No Intercept , os dados da Novelo já abasteceram uma série de reportagens. Uma, por exemplo, mostra que os youtubers de extrema direita explodiram nas eleições de 2018 com ajuda do YouTube. Outra, que essa rede extremista criou suas próprias táticas para burlar as punições da plataforma.

Na ocasião, Felitti tirou uma carta da manga. Ele mostrou que, no dia seguinte à ação policial, o Terça Livre, canal mantido pelo blogueiro, havia tirado do ar 272 vídeos – a maioria deles pedindo pelo fechamento do STF e por um golpe militar. O pesquisador conta que a repercussão do levantamento chegou a render até uma entrevista para o Jornal Nacional, mas nada que provocasse ataques de ódio e ameaças de morte em suas redes sociais como agora.

Desta vez, os robôs programados por Felitti mostraram que youtubers bolsonaristas como Gustavo Gayer, Fernando Lisboa e Fred Rodrigues apelaram repentinamente para a faxina virtual no YouTube. “Comecei a notar que estava rolando uma limpeza muito específica nesses canais. Eles estavam tirando do ar conteúdos que atacavam o TSE, o Supremo e seus ministros, principalmente Alexandre de Moraes e [Luís Roberto] Barroso, além de conteúdos que enalteciam o [deputado federal] Daniel Silveira”.

Felitti publicou essas informações no Twitter e as repassou a alguns jornalistas. Logo surgiram os ataques, que vieram dos youtubers e de seus seguidores. “O Fernando Lisboa me ameaçou de processo e eu respondi: ‘Boa sorte’. Porque, basicamente, o que estamos fazendo é a análise de dados gratuitos e abertos. Qualquer um pode fazer. Já o Gustavo Gayer mudou títulos de vídeos dele para fazer ameaças jurídicas contra mim”, relata o pesquisador, que enviou prints ao Intercept. Os títulos dos vídeos tirados do ar são “Fiscal de vídeos deletados será processado” e “Só um jornalista frustrado pra ficar perseguindo quem del…” – não é possível ver o restante da frase.

De professor flopado a pré-candidato

Gustavo Gayer tem mais de 800 mil seguidores no YouTube. De acordo com a planilha de monitoramento, só no dia 7 de abril ele deletou mais de 50 vídeos. A maioria continha mentiras e críticas duras ao STF. Os vídeos removidos tinham títulos como “Militância LGBT quer acabar com os termos ‘pai’ e ‘mãe’ no Brasil no STF”, “Senador admite que o STF governa o Brasil” e “Depois de Daniel Silveira, Bia Kicis entra na mira do STF por falar a verdade”.

Dono de uma escola de idiomas em Goiânia, sua cidade natal, Gayer é uma das principais vozes bolsonaristas no YouTube, hoje. Ele começou na plataforma timidamente, ainda em 2016, dando aulas de inglês. Por anos, seus vídeos não ultrapassavam as 200 visualizações. Até que, em 2020, ao se tornar candidato a prefeito de Goiânia pelo partido Democracia Cristã, resolveu publicar o trecho de um debate online de que participou.

O vídeo alcançou mais de 125 mil visualizações e foi definitivo para que ele transformasse seu canal em um palanque de apoio a Jair Bolsonaro – por quem afirma ter feito campanha voluntariamente, além de votar. A carreira política, entretanto, não engrenou. Gayer recebeu 45.928 votos dos goianos, ou 7,62% do total, e ficou em quarto lugar, não indo sequer ao segundo turno. Mas acabou se tornando uma voz da extrema direita brasileira e amigo de deputados como Carla Zambelli, do PL paulista, e Daniel Silveira, do PTB fluminense, que defende com unhas, dentes e vídeos (agora deletados).