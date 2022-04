Tão logo a gente assumiu o caso, o primeiro passo foi arrecadar as imagens. No caso da Marielle, havia uma chance de ter imagens do momento da execução. Mas vimos que [as câmeras] foram desligadas, como parte do modus operandi dos criminosos. Essa perspectiva de imagem é uma coisa que, para o investigador, é muito cara e precisa ser realizada o mais rapidamente possível, porque podemos perdê-las. Divido as equipes, e elas passam a buscar imagens. Nós já tínhamos, àquela altura, o local e a dinâmica – a perícia de local já havia desenhado isso.

A imprensa chegou a duas testemunhas antes de vocês – uma pessoa em situação de rua e outra que esperava o semáforo de pedestres abrir, bem no entroncamento onde foram disparados os tiros. Por que não foram atrás de testemunhas, já que você menciona no livro a importância em encontrá-las?

Giniton Lages – A Divisão de Homicídios foi criada em 2010. Antes disso, era muito difícil o trabalho de investigação. Mas é um processo de longo prazo. Só criar a DH não garante que, de 2010 até agora, a gente chegou ao mundo ideal. Sabemos como as coisas funcionam no nosso país. Tivemos momentos de crises muito severas na política fluminense. A Polícia Civil vem perdendo efetivo, enquanto a sociedade cresceu e as complexidades sociais aumentaram. Ou seja, perdemos capacidade de resposta. Em 99% dos casos, a Polícia Militar é a primeira a chegar ao local do crime e já inicia a preservação imediata do local. E nem sempre ela consegue se comportar da maneira ideal.

Intercept – Você lamenta no livro a dispersão de curiosos pela polícia na cena do crime, uma vez que poderiam estar presentes testemunhas oculares. Por que não foram atrás dessas pessoas assim que assumiram o caso?

Conversei com o delegado sobre os bastidores da investigação em 19 de abril. Até hoje, ele acredita que alguém próximo a Marielle repassava informações sobre a agenda da vereadora. Na segunda-feira anterior ao crime, os assassinos passaram pelo endereço onde ela morou com o ex-marido, Eduardo Alves, no mesmo horário em que os dois haviam marcado uma conversa. “Eles sabiam, né? Ou tiveram acesso à agenda dela digitalmente, ou receberam essa informação de alguém”, afirmou o delegado.

Lages e o jornalista Carlos Ramos narram os bastidores da investigação no livro “Quem matou Marielle?”, publicado recentemente pela editora Matrix. “Em um caso de grande repercussão, nós tomamos a decisão de não falar da investigação”, me contou Lages. “Surgiram muitas especulações, teorias da conspiração, contrainformação”.

Ao longo de um ano, as equipes ouviram 230 pessoas, analisaram mais de 33 mil linhas telefônicas (todas foram localizadas nos trechos de deslocamento dos autores da saída no Quebra-Mar até o local de execução) e interceptaram outras 318, com ordem judicial. Desde então, outros quatro delegados passaram pela investigação, sem chegar à resposta sobre os mandantes.

Dessa vez, a conclusão sobre os assassinos levaria mais tempo. Marcado por desconfiança, falsos testemunhos, tentativas de obstrução da investigação e “investigação da investigação” , o caso levou às prisões de Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz , em março de 2019, num trabalho da equipe de Lages em parceria com as promotoras Simone Sibilio e Letícia Petriz. No mesmo dia, Lages soube que seria afastado do caso.

O delegado Giniton Lages chegou ao prédio da Chefia de Polícia, na manhã do dia 15 de março de 2018, sem saber qual era a pauta da reunião. Com a reestruturação da polícia, motivada pela intervenção federal no Rio de Janeiro, a vaga de diretor da Divisão de Homicídios estava aberta. E ele ambicionava assumir o cargo. Ao chegar, se surpreendeu com a figura de Marcelo Freixo, então deputado estadual pelo PSOL e amigo de Marielle Franco, vereadora que havia sido assassinada na noite anterior. Sem rodeios, o delegado Rivaldo Barbosa, que assumira a Chefia de Polícia dois dias antes, anunciou, olhando para Freixo: “O doutor Giniton está assumindo a DH e vai comandar as investigações desse caso”.

Sabíamos que os autores não desceram do veículo. Havia essa perspectiva de que foi tudo muito rápido. Tínhamos o testemunho da Fernanda [assessora de Marielle que a acompanhava no carro naquela noite] e de outras duas pessoas que estavam no centro educacional em frente à cena do crime. O jornal trouxe outras duas testemunhas. Como sabíamos que os autores não desceram do carro, atiraram com o veículo em movimento, fomos buscar imagens de câmera. Uma testemunha presencial, nessa dinâmica, não me dará a autoria, então trazer o morador de rua ou a mulher que atravessava a rua não era relevante. Não houve prejuízo para a investigação. Nenhum deles seria capaz de dar o autor, mas a pedestre poderia nos dar informações para reconstruirmos a cena, por isso a levamos para a reprodução simulada.

Outros erros trouxeram prejuízo, como a falha e demora para coletar imagens do veículo dos autores do crime saindo do Quebra-Mar, na Barra da Tijuca.

É a coisa do humano e uma característica bem específica do policial civil. Eu brinco com os delegados sobre a diferença entre um policial militar e um policial civil: um PM é militar, mais rígido. O policial civil também segue uma hierarquia, mas tem maior poder de decisão quando faz um trabalho de inteligência e execução. Eu digo a ele: “Olha, vai pegar as imagens do Quebra-Mar”. Ele vai cumprir, mas ele raciocina, toma decisão o tempo inteiro.

Foram arrecadando e analisando as imagens. Só que houve um problema nesse trabalho, que foi não perceber um equívoco de captura de codec [programa utilizado para comprimir arquivos de mídia para que possam ser abertos em softwares no computador]. Era um codec com defeito que pulava a imagem, e o ideal era ele ter passado isso para um técnico. Tínhamos um policial civil que só operava com isso. Mas ele se achou capaz de fazer com a mesma técnica do outro. Errou o procedimento. E aí, como não dá para enxergar o carro ali, não coletou imagens para trás. Foi um equívoco, um erro de procedimento. Ele não estava acobertando ninguém.

Mas, se ele tivesse andado para trás, provavelmente, nós teríamos mais imagens. Ah, mas isso trouxe prejuízo? Não trouxe. E eu vou sustentar isso toda vez que falar, como foi no meu primeiro interrogatório em juízo. O que coletamos nessa revisitação ao banco de imagens foi suficiente para seguir na investigação. Talvez tivéssemos mais indícios, mais provas. Ou não, porque eu poderia não pegar o veículo se deslocando. O mais importante eu tenho: a qualificação da informação de que o veículo partiu dali, e eu pego o veículo rapidamente numa esquina imediatamente anterior. Claro que a defesa vai trabalhar com isso. Mas foi uma falha humana que não trouxe prejuízo objetivamente para o inquérito.

Não causou estranhamento o fato de o porteiro do Vivendas da Barra ter registrado, na planilha do condomínio, a autorização de entrada de Élcio de Queiroz no número da casa de Jair Bolsonaro?

Quando traço o perfil psicossocial de [Ronnie] Lessa, uma das primeiras informações é que ele reside no Vivendas da Barra. Sabíamos que ali também morava a família Bolsonaro, estávamos já no primeiro turno das eleições. Mas não trabalho com teorias da conspiração, nem fake news, trabalho com dados objetivos. A única coisa que me interessava era onde Lessa morava. Só que ali também era ambiente de um presidenciável, com movimentos controlados, com Polícia Federal. Tudo era monitorado naquele momento. Sabia que meu alvo tinha muitas relações dentro da Polícia Civil e Militar. Não era qualquer alvo e não era possível fazer qualquer movimentação ali sem que ele percebesse. Eu não podia mandar uma viatura lá para perguntar que horas ele saiu no dia do crime. Isso iria movimentar o condomínio. Todo mundo sabe de tudo em um condomínio. O porteiro sabe e informa. Então, eu sabia que não podia errar. Pedimos que essa diligência fosse feita pelo serviço de inteligência em conjunto com a Polícia Federal. Precisávamos que tirassem do condomínio essa informação muito valiosa: a movimentação de entrada e saída de visitantes, sem que se chamasse atenção de ninguém. Como a Polícia Federal entrava e saía, ninguém ia perceber se pedissem essa informação. Deu certo. Mas o nosso foco não era a família Bolsonaro. Agradeço a Deus até hoje por essa informação [sobre o Vivendas da Barra] não ter vazado na época. Talvez a gente tivesse perdido algo, ou nem tivesse conseguido prender o Lessa.

Essa missão coube a um grupo específico e, mais uma vez, um fator humano operou. Ao fazer a análise daquela planilha, o policial aplicou uma análise conjugada. Buscamos todos os nomes próximos a Lessa que entraram no condomínio com a autorização dele. A essa altura, nós já víamos Élcio como alguém próximo do alvo – e ele nos chamou mais a atenção do que os outros. O analista não percebeu o que a equipe seguinte viu: a anotação de entrada no dia do crime com o número da casa 58, onde morava a família Bolsonaro. Depois eles constataram que o áudio não bateu e, por isso, teria sido um erro material do porteiro. Nós não tínhamos essa informação naquela época, buscamos apenas pela entrada de suspeitos na casa 65, de Lessa.