Pois bem: essa falta e sua forma que molda o menino magro, o chão rachado, o boi morto e a casinha depauperada voltaram a brilhar como sol forte no Brasil do patriota que celebra orgulhoso as compras do bilionário sul-africano Elon Musk , mas repudia o escancaramento de questões nacionais graves como a inflação altíssima , a fome e o aumento do furto de comida nos supermercados.

O apagão completo de uma política vital para fazer mudar o histórico quadro do Nordeste como “tipo ideal” do pobre brasileiro tem nome e sobrenome: Jair Bolsonaro. O governo do presidente e candidato à reeleição tem diversos motivos para desidratar não só a existência do projeto, mas a de milhões de adultos, crianças, jovens e idosos que dependem dele para viver. Ignorância sobre as dinâmicas climáticas da região, preconceito contra nordestinos explicitado diversas vezes e uma menor popularidade no segundo maior colégio eleitoral do país são os mais aparentes. Mas tem mais, muito mais: o investimento pesado na destruição tem ainda como meta privilegiar repasses para o Centrão, que é hoje um misto entre corte real, churrascaria e ministério da Economia, concentrando poder, apetite e chave do cofre.

Como mostraram Mateus Vargas e Flávio Ferreira nessa reportagem publicada pela Folha, o prefeito de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, Miguel Coelho, anunciou em abril de 2021, nas suas redes, a entrega de mil cisternas de plástico para toda zona rural de Petrolina. No texto, ele fez questão de dizer que os recursos foram destinados por nomes como o do senador Fernando Bezerra Coelho, pai de Miguel e ex-líder do governo no Senado. A “força política”, como colocado pelo prefeito no vídeo, estava reunida do depósito da terceira superintendência da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf.

Trata-se do que foi chamada de “a estatal do Centrão“, o órgão que explodiu em tamanho e verba e é joia da coroa no famoso casamento entre Bolsonaro e turma de Arthur Lira e Ciro Nogueira, ambos do Progressistas: a companhia, que tem regras de contratação mais flexíveis – e a gente manda aquele beijo para o TCU —, ampliou sua área de atuação territorial de 27% para 36,6% e recebeu R$ 3,6 bilhões em emendas de relator.