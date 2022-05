A professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro Ligia Bahia subverte quase tudo que o senso comum dita sobre planos de saúde. Formada em medicina e doutora em saúde pública, ela se dedica a estudar – e questionar – o mercado de saúde suplementar e a regulamentação dos convênios médicos no Brasil.

Bahia, que também coordena o grupo de pesquisa e documentação sobre Empresariamento na Saúde do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da UFRJ, me recebeu em seu apartamento no Rio de Janeiro para uma longa entrevista na manhã do dia 13 de março. Para a pesquisadora, é essencial que a população entenda o que leva à ocorrência de escândalos como o da Amil – que mantém credenciada uma clínica de quimioterapia investigada por suspeitas de não tratar adequadamente os pacientes com câncer – e da Prevent Senior, acusada de antecipar a morte de idosos internados com a covid-19.

Um dos problemas, mas não o único, é a oferta de médicos, clínicas e hospitais de acordo com os preços dos planos de saúde. Quem paga mais caro terá um atendimento de primeira linha, um privilégio de meros 5% da população com plano de saúde privado. A classe média, geralmente, tem convênios de segunda linha, que oferecem uma rede de atendimento intermediária.

Já os planos de saúde de terceira linha – que atendem 80% das pessoas com convênio – são os mais restritos. Nesse caso, a maioria dos beneficiários sequer tem poder de escolha, pois o plano é oferecido pelo empregador. “Todo mundo acha sensacional ter plano de saúde, mas é muito provável que quem tem plano de terceira linha precise ser atendido pelo SUS em algum momento”, alertou.

Mesmo assim, Bahia não defende que as pessoas se recusem a ter um convênio médico, pelo menos enquanto a política de saúde no Brasil não for direcionada para um sistema público. Mas ela também tem certeza de que, enquanto isso não acontece, haverá outros escândalos envolvendo operadoras e prestadoras de planos de saúde. “É importantíssimo que as pessoas conheçam esse casos [como os da Amil e Prevent Senior], mas precisamos entender como eles acontecem para sair do atoleiro”.

Leia os principais trechos da entrevista.

Intercept – O que é preciso levar em conta quando se decide contratar um plano de saúde? Conferir a rede credenciada é suficiente?

Ligia Bahia – A maior parte das pessoas não tem plano de saúde pela sua própria decisão. Mais de 80% dos convênios são coletivos, empresariais. Então, as pessoas não escolheram, elas têm o plano que a empresa oferece. O que deve ser levado em consideração quando a empresa contrata ou quando esses 20% contratam individualmente é mesmo a rede credenciada. Isso é fundamental.

O que deve ser observado em relação a isso?

A rede credenciada no Brasil é muito estratificada, de acordo com os planos que são de primeira, segunda ou terceira linha. A primeira linha é uma rede que quase sempre tem muita qualidade e segurança. Mas menos de 5% de quem tem convênio são [clientes de] de primeira linha. A segunda linha já tem uma rede credenciada mais ou menos e exige muito olho aberto. Quem tem esses planos são as classes médias mais intelectualizadas. A maior parte dos planos, inclusive os empresariais, têm prestadores de serviço de terceira linha. Essa estratificação compromete a qualidade e a segurança no atendimento, mas todo mundo acha sensacional ter plano de saúde, porque a ideia é que é melhor ter do que não ter.

Quem contrata plano de saúde individual pensa que, em caso de urgência, vai estar mais seguro do que se precisasse do SUS. Isso faz sentido?

Total sentido. A gente não pode ser cínico de dizer que é melhor não ter convênio. É fundamental ter plano de saúde no Brasil, não para quando você tiver um problema de urgência e emergência. Mas o plano vai ajudar na realização de exames que no SUS demoram muito tempo. Se o plano for pelo menos de segunda linha, você vai realizar cirurgias eletivas muito mais rápido, vai ter consultas especializadas, especialmente se for de segunda e de primeira linha.

É possível comparar em alguma medida os planos de terceira linha com o SUS?