E poucos deixam de notar a bateção de cabeças no comando lulista. No domingo, o escritor Paulo Coelho, forte adversário de Jair Bolsonaro, usou o Twitter para pedir um freio de arrumação na campanha de Lula.

Os deslizes verbais de Lula, no entanto, são apenas um dos motivos de reclamação de aliados em relação à pré-campanha. Aos poucos, as queixas chegam aos ouvidos do ex-presidente. Na semana passada, um grupo de dirigentes do PCdoB se reuniu com o petista e cobrou definições. Segundo os aliados, a pré-campanha está no “modo espontâneo”: tudo depende das vontades do próprio Lula, que centraliza as decisões, não delega poderes, fala o que lhe vem à cabeça e exclui do centro decisório quem não faz parte de seu círculo íntimo.

Na véspera, assessores chegaram a comemorar o fato de Lula ter se mantido fiel ao roteiro e falado pouco, 15 minutos cravados, no ato pelo Dia do Trabalhador. Ele pediu desculpas por ter dito na véspera que Bolsonaro “não gosta de gente, só gosta de polícia”. Parecia que a ficha tinha caído.

Se o @LulaOficial continuar com essa incontinência verbal, E se não investir em comunidades sociais de maneira inteligente e profissional Vai permitir que o atual inquilino do Planalto tenha sérias chances de reeleição

Segundo Gleisi, não seria possível formalizar a coordenação da campanha sem saber quais partidos participariam oficialmente da coligação em torno da chapa Lula-Alckmin. “Não tem crise. Tem processos administrativos”, disse ela no domingo, durante o ato pelo Dia do Trabalhador em São Paulo. O caso é que, enquanto isso, a caravana bolsonarista avança – inclusive nas pesquisas de intenção de voto.

“Estamos terminando uma fase agora em abril que era fechar a política de alianças. Isso feito, a gente oficializa no dia 7 a pré-candidatura do Lula e então vamos oficializar a coordenação da campanha”, justificou-se a presidente do PT, Gleisi Hoffman.

A resposta para todos esses males, segundo Lula e o PT, virá depois de 7 de maio, quando será lançado com um grande ato no Expo Center Norte, em São Paulo, o movimento partidário em defesa de sua candidatura.

Dois dias depois, o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, falou na frente do próprio Lula que ele precisa parar de fazer campanha só para o eleitorado de esquerda se quiser de fato dar ares de frente ampla à pré-candidatura.

Dirigentes petistas chegaram a falar em vitória no primeiro turno, mas foram repreendidos por Lula. Para o entorno do ex-presidente, isso mostra que a estratégia de administrar ansiedades está correta. Eles dizem que o objetivo é acumular energia para o momento decisivo e citam Moro, que se lançou como presidenciável com todas as forças no final do ano passado e chegou desmilinguido em abril, vendo seu nome perder força no Podemos e, em seguida, sendo esnobado pelo União Brasil.

Na sexta-feira, 29 de abril, o sociólogo Marcos Coimbra apresentou à executiva do PT o cálculo de uma média das pesquisas feitas pelos nove institutos que realizam sondagens presenciais desde março de 2021 – quando o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal devolveu a Lula seus direitos políticos – até março deste ano. O resultado é que o petista mantém, com poucas variações, o patamar dos 45% de intenções de voto, apesar dos ataques do bolsonarismo nas redes sociais. Bolsonaro também se manteve estável na casa dos 25% até março, quando deu um salto de cinco pontos percentuais após o fracasso da candidatura presidencial do ex-juiz e ex-bolsonarista Sergio Moro.

Um assessor definiu o momento vivido por Lula nos últimos meses com a seguinte frase: “Ele está administrando ansiedades”. O senador Jaques Wagner, do PT baiano, cotado para integrar o comando da campanha, concorda. “A campanha foi muito antecipada, e a ansiedade está muito grande. Por causa disso, tivemos que sustentar nossa posição desde muito cedo. Mas é um dado da realidade que está posto”, disse ele.

‘Não existe uma sincronização entre as redes de Lula com o ecossistema de informações dele’.

Outro dado que reforça a tese do entorno é o mapa dos palanques para governador nos estados. Enquanto o “problema” de Lula é o excesso de candidatos querendo apoiá-lo – em alguns estados do Nordeste, chegam a ser três palanques —, Bolsonaro teve que ameaçar antigos aliados em estados como Minas Gerais e Bahia, dizendo que lançaria adversários deles para tentar manter o apoio de governadores que dão sinais de afastamento.

“É por isso que não acredito muito em pesquisas quantitativas neste momento da disputa. Elas mostram o retrato do momento. A política de verdade acontece onde as pessoas vivem”, me disse Wagner.

Enquanto Lula deixa para depois do dia 7 a definição dos nomes que vão compor a coordenação da campanha, o fogo amigo do PT faz estragos. A primeira vítima foi o marqueteiro Augusto Fonseca, demitido no meio de uma disputa entre o ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social Franklin Martins e o secretário de comunicação do PT, Jilmar Tatto. O pano de fundo é o controle de uma verba que pode chegar a R$ 70 milhões, aí somados o dinheiro a ser gasto com TV e redes sociais.

No caso de Fonseca, prevaleceram as reclamações em relação às inserções de TV que foram ao ar no mês passado. O slogan “Se a gente quiser, a gente pode!” foi avaliado internamente como uma cópia mal feita do “Yes we can” de Barack Obama – as peças publicitárias não foram sequer avaliadas em grupos de pesquisas qualitativas. Segundo o PT, o motivo da demissão foi o valor do contrato, de R$ 45 milhões. Fonseca foi substituído pelo baiano Sidônio Palmeira.

O dilema das redes

Já Franklin foi responsabilizado pela incapacidade de Lula em pautar ou no mínimo fugir da pauta imposta por Bolsonaro nas redes sociais e se afastou do cargo de coordenador de comunicação da pré-campanha. No PT, chegaram a apontar a idade do ex-ministro, hoje com 73 anos, para desqualificá-lo. Na verdade, Franklin se dedica pelo menos desde 2013 a tentar entender as novas formas de comunicação e fez dezenas de conversas com jovens operadores de redes, acadêmicos e pesquisadores da área, além de trazer para o time de Lula integrantes da equipe que geriu a exitosa campanha digital de Guilherme Boulos, do Psol, à prefeitura de São Paulo em 2020.

Desde o final do ano passado, Franklin traçou um planejamento com fases e desdobramentos com ponto de chegada em 2 de outubro. Também analisou o que Bolsonaro fez em 2018, as mudanças de lá até hoje e as diferenças entre o cenário atual e o de quatro anos atrás.