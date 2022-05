“A inundação de dados russos significou muitas noites sem dormir, e é realmente algo imenso”, disse ao Intercept Emma Best, co-fundadora do DDoSecrets, através de um aplicativo de mensagens criptografadas. “Eu seus primeiros 10 anos, o WikiLeaks disse ter publicado 10 milhões de documentos. Em menos de dois meses desde que a invasão começou, já publicamos 6 milhões de documentos russos – e a sensação é que foi tudo isso mesmo”.

O Distributed Denial of Secrets , ou Negação Distribuída de Segredos, um coletivo de transparência conhecido por ter liberado 270 gigabytes de informações policiais dos EUA em 2020 (em meio aos protestos por justiça racial após o assassinato de George Floyd), tornou-se, na prática, o lar dos conjuntos de dados russos que foram hackeados. Os conjuntos de dados são submetidos ao DDoSecrets principalmente por hackers anônimos, e depois são disponibilizados ao público no site do coletivo e distribuídos usando BitTorrent (eu sou um conselheiro do DDoSecrets).

JSC Bank PSCB, you are now controlled by Network Battalion 65. We're very thankful that you store so many credentials in Chrome. Well done. It's obvious that incident response has started. Good luck getting your data back without us. Tell your government to GTFO of #Ukraine pic.twitter.com/1HYikMU99N

Em 26 de fevereiro, dois dias após o início da invasão russa, o DDoSecrets publicou 200 gigabytes de e-mails do Tetraedr , um fabricante de armas de Belarus, enviados pelo hacktivista identificado como Anonymous Liberlad e o Pwn-Bär Hack Team. Belarus é um aliado próximo da Rússia na guerra contra a Ucrânia. Uma mensagem publicada com o conjunto de dados anunciou “#OpCyberBullyPutin”.

Ainda assim, com tantos conjuntos de dados enviados por hackers anônimos, é impossível ter certeza sobre suas motivações ou se eles são mesmo hacktivistas de verdade. Por exemplo, em 2016 hackers comprometeram a rede do Comitê Nacional do Partido Democrata dos EUA e vazaram para o WikiLeaks uma série de e-mails roubados em uma tentativa de prejudicar a campanha presidencial de Hillary Clinton. Guccifer 2.0, como se identificava o hacker responsável, alegou ser um agente solitário, mas depois foi exposto como uma invenção do GRU, a agência de inteligência militar da Rússia. Por essa razão, os conjuntos de dados russos recentemente publicados pelo DDoSecrets incluem uma isenção de responsabilidade: “este conjunto de dados foi divulgado nos preparativos, no meio ou no rescaldo de uma guerra cibernética ou guerra híbrida. Portanto, há uma chance maior de malware, motivações posteriores e dados alterados ou implantados, bem como bandeiras falsas/personalidades falsas. Como resultado, encorajamos os leitores, pesquisadores e jornalistas a tomarem mais cuidado que o normal com os dados”.

The contents of this leak do appear to be legitimate. Emails from the inboxes of employees at the Belarusian weapons manufacturer Tetraedr. Have seen missile testing footage, PDF schematics for weapons systems, and detailed brochures for armored vehicles. https://t.co/wGTa9ilFyE

Em 25 de fevereiro, a famosa gangue russa de ransomware conhecida como Conti manifestou publicamente seu apoio à guerra da Rússia, e dois dias depois, em 27 de fevereiro, um pesquisador de segurança ucraniano que havia hackeado a infraestrutura interna do Conti vazou dois anos de registros de conversas de texto internas do Conti, juntamente com documentação de treinamento, ferramentas para ações hacker e código-fonte dos hackers criminosos. “Não posso atirar em nada, mas posso lutar com um teclado e um mouse”, disse o pesquisador anônimo à CNN em 30 de março, antes de fugir da Ucrânia em segurança.

No início de março, o DDoSecrets publicou 817 gigabytes de dados hackeados da Roskomnadzor, a agência federal russa responsável por monitorar, controlar e censurar os meios de comunicação de massa do país. Esses dados vieram especificamente da filial regional da agência na República do Bascortostão, uma das subdivisões que compõem a Rússia. O Intercept tornou esse conjunto de dados pesquisável e compartilhou o acesso com jornalistas independentes russos do Meduza, que relataram que a Roskomnadzor vinha monitorando a internet para fiscalizar o “antimilitarismo” desde 2020, pelo menos. No início de março, a Roskomnadzor começou a censurar o acesso ao Meduza dentro da Rússia “devido à disseminação sistemática de falsificações sobre a operação especial na Ucrânia”, disse um porta-voz da agência ao site de notícias russo RIA Novosti.

As invasões hackers continuaram. Em meados de março, o DDoSecrets publicou 79 gigabytes de e-mails da Omega Co., braço de pesquisa e desenvolvimento da maior empresa de oleodutos do mundo, a Transneft, que é controlada pelo Estado na Rússia. Na segunda quinzena de março, o hacktivismo contra a Rússia começou a esquentar. O DDoSecrets publicou outros cinco conjuntos de dados:

No último dia de março, o coletivo de transparência também publicou 51,9 gigabytes de e-mails do Marathon Group, uma empresa de investimentos de propriedade do sancionado oligarca russo Alexander Vinokurov.

Abril é cruel para a Igreja Ortodoxa

No primeiro dia de abril, o DDoSecrets publicou 15 gigabytes de e-mails do braço de caridade da Igreja Ortodoxa Russa. Como os e-mails podem incluir informações sensíveis e privadas de indivíduos, o DDoSecrets não está distribuindo esses dados para o público. Ao invés disso, jornalistas e pesquisadores podem contatar o DDoSecrets para solicitar uma cópia deles.

Em 3 de abril, o DDoSecrets publicou 483 gigabytes de e-mails e documentos da Moskspertiza, uma empresa estatal que fornece serviços especializados para a comunidade empresarial na Rússia. Em 4 de abril, a DDoSecrets publicou 786 gigabytes de documentos e e-mails da All-Russia State Television and Radio Broadcastiong Co., referida com a sigla VGTRK. A VGTRK é a emissora estatal russa, e opera dezenas de estações de televisão e rádio em todo o país, incluindo estações regionais, nacionais e internacionais em vários idiomas. Ex-funcionários da VGTRK disseram à publicação digital Colta.ru que o Kremlin frequentemente ditava como as notícias deveriam ser abordadas. O Network Battalion 65 é a fonte tanto para os dados hackeados do VGTRK quanto para os da Mosekspertiza.