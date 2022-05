Sousa e Cela assumiram depois que os governadores petistas Wellington Dias e Camilo Santana deixaram seus cargos para se candidatar ao Senado nas eleições deste ano. A imprensa repercutiu a posse das duas como um fato histórico, e os movimentos sociais, principalmente o movimento negro , também comemoraram. Mas, se resgatarmos como as coisas se dão para as mulheres na política, veremos que há pouco a celebrar.

Março, o mês da mulher, se encerrou com festa no Piauí, e abril começou do mesmo jeito no Ceará. Regina Sousa, do PT piauiense, e Izolda Cela, do PDT cearense, tomaram posse como governadoras. Elas são as primeiras mulheres a ocuparem o cargo nesses estados. Sousa foi também a primeira pessoa negra a alcançar o posto no Piauí, ao menos na história recente – pelas imagens antigas dos governadores, não é possível saber sua raça.

Entre 2007 e 2010, quando o vice-governador de Dias era Wilson Martins – então do PSB e agora o mais novo petista de coração – tudo aconteceu de forma diferente. Ele foi apadrinhado pelo governador, que o presenteou com a coordenação do antigo PAC, o relevante e midiático Programa de Aceleração do Crescimento. Com apoio político, visibilidade e poder de decisão no governo de Dias, Martins foi eleito governador em 2010 – e traiu a aliança quatro anos depois.

Já Sousa, fundadora do PT no Piauí e uma das pessoas mais leais ao partido, não teve outras atribuições além das de vice-governadora desde a posse em 2019 e recebeu pouco destaque nos três anos do quarto mandato de Dias. Ele apostou no secretário estadual da Fazenda, Rafael Fonteles, também do PT, para sucedê-lo. Assim como fez com Martins, entregou ao afilhado político a coordenação de um programa de grande visibilidade, que realiza obras estruturantes no estado, o Pró-Piauí.

É verdade que, publicamente, Sousa sempre negou interesse em ser governadora, embora participe ativamente da política partidária há pelo menos quatro décadas. Ela também não é conhecida por seu carisma, mas Martins tampouco foi um político popular, e Fonteles precisou se esforçar para desenvolver uma imagem de homem do povo nos últimos anos. Sem ter tido a oportunidade de assumir cargos importantes no governo de Dias e sem apoio do próprio partido, é difícil ter certeza de que Sousa realmente nunca tenha se interessado em ser governadora do estado.

No Ceará, o cenário é um pouco diferente. Cela tem chance de ser a candidata, mas ainda enfrenta resistência do próprio partido. Mesmo com grande capital social e político, além de uma imagem de gestora pública ilibada, seu nome sequer era cogitado até poucos meses atrás.

A pedetista ocupa o cargo de vice-governadora desde o primeiro mandato de Santana, em 2014. Nesse tempo, passou a atuar na coordenação de políticas sociais, como os programas de prevenção à violência. Mas seu grande feito na vida pública foi na área de educação. Ela iniciou a carreira política em 2001, como secretária-adjunta de Educação do município de Sobral, onde desenvolveu um projeto de alfabetização que se tornou referência nacional. Em 2007, ele foi usado pelo governo estadual como base para o Programa Alfabetização na Idade Certa.

Um estudo que reuniu mais de 30 pesquisadores concluiu que a política pública encabeçada por Cela reduziu desigualdades e aumentou o nível de aprendizagem – o índice de estudantes que terminavam o segundo ano do ensino fundamental sabendo ler e escrever saltou de quase 40%, em 2007, para mais de 92% em 2019. Inspirado no sucesso do projeto de Cela, o governo federal lançou, em 2013, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.

Atualmente, ela tem conseguido apoios importantes, como os de Santana, de parte do PT cearense e do MDB, mas não é a preferência da cúpula do PDT, dominada pela família Ferreira Gomes. Eles apoiam Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza.

Situação semelhante vive Luciana Santos, do PCdoB, em Pernambuco. Ela segue como vice de Paulo Câmara, do PSB, já que ele se mantém no cargo. Santos pretende ser candidata ao Senado, mas ainda não conseguiu se viabilizar entre os próprios aliados. Em meados de abril, lançou a pré-candidatura pelas redes sociais à revelia do governador. De acordo com a imprensa do estado, a candidatura de Santos não foi combinada com Câmara e pegou a base governista de surpresa.