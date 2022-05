Segundo a última pesquisa CNT-MDA , aproximadamente 80% do eleitorado dos dois afirma que a escolha do voto é definitiva. Enquanto isso, a autodeclarada terceira via ainda nem escolheu candidato. Todos os nomes cogitados até aqui patinam nas pesquisas e estão muito longe de chegar aos dois dígitos.

Faltando apenas cinco meses para as eleições, as pesquisas indicam um cenário de consolidação da chamada polarização. Lula e Bolsonaro aparecem bem à frente dos demais candidatos e é improvável que haja mudança nesse quadro.

Os caciques de MDB, União Brasil, PSDB e Cidadania não admitem publicamente uma possível aproximação com Bolsonaro ainda no primeiro turno, mas a tendência é que boa parte deles busque se abrigar sob o guarda-chuva eleitoral de Bolsonaro.

A terceira via é aquela direita dita civilizada que hoje passa por um certo constrangimento por ter contribuído para a instalação da selvageria fascistoide em Brasília. Diante da inviabilidade das suas candidaturas, a vergonha pelo que fizeram no verão passado tem diminuído.

Governadores do PSDB e do União Brasil, por exemplo, preocupados com as eleições estaduais, têm declarado apoio à candidatura de Bolsonaro no primeiro turno. Os governadores de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas e Rondônia já sentaram no colo de Bolsonaro. A expectativa é de que Ceará e Paraíba sejam os próximos. Não é pouca coisa. Mesmo após passar boa parte do mandato em guerra contra os governadores, Bolsonaro não tem encontrado grandes dificuldades para conseguir apoio deles, isolando ainda mais os candidatos da terceira via.

Depois de ser traído por Sergio Moro, o Podemos também ensaia uma aproximação com Bolsonaro, pelo menos no segundo turno. Integrantes do partido consideram mais seguro embarcar em uma das candidaturas que lideram as pesquisas.