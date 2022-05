F oi com um post no LinkedIn que o secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Vitor Menezes, se despediu do cargo em agosto do ano passado. “Encerro hoje o meu tempo no Ministério das Comunicações para, após um período de descanso, iniciar um novo ciclo em minha carreira profissional”, ele escreveu, sem detalhar os planos futuros. Mandou abraços, agradeceu a Deus, a Jair Bolsonaro e aos ministros das Comunicações, Fábio Faria, político do Centrão filiado ao PP, e Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia.

O “novo ciclo” permaneceu um mistério até o fim de março de 2022, quando o executivo revelou seu futuro profissional na mesma plataforma: dirigir as relações institucionais da Ligga Telecom, novo nome da agora privatizada Copel Telecom, do Paraná. “Uma empresa com um grande projeto de expansão nacional, em especial com uso de redes 5G, adquiridas no último leilão da Anatel”, publicou Menezes, servidor concursado da própria Agência Nacional de Telecomunicações desde 2007.

Até poucos meses antes do post, no entanto, Menezes estava do outro lado do balcão. Foi secretário de Telecomunicações e em seguida o número 2 do ministério comandado por Fábio Faria, político do Centrão filiado ao PP de Arthur Lira e Ciro Nogueira. Nos dois cargos, “participou até agosto [de 2021], momento em que saiu da pasta, de parcela do processo que culminou no Leilão do 5G”, segundo o próprio Ministério das Comunicações.