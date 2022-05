São ao menos 10 postagens parecidas, incluindo uma no perfil da esposa de Nunes, Fatima Nunes, também filiada ao PSD e vice-prefeita de Campo Mourão, próspera cidade agro-exportadora do centro-oeste paranaense e base eleitoral do ex-secretário. “Muito obrigado Secretário e Deputado @marcionunesparana pelo olhar com atenção para Campo Mourão!”, ela agradece cerimoniosamente ao marido.

Quem se dá ao trabalho de olhar as publicações de Nunes encontra um perfil coalhado de cerimônias de entrega de caminhões-pipa ou de lixo a prefeitos, que posam para fotos e se desdobram em agradecimentos. “Obrigado deputado estadual Marcio Nunes pelo apoio!”, “A população de Brasilândia do Sul agradece ao deputado estadual Marcio Nunes pelas conquistas”, celebram faixas colocadas por assessores – e devidamente instagramadas.

D e olho numa vaga na Câmara dos Deputados em 2023, o deputado estadual Marcio Nunes, homem de confiança e correligionário do governador do Paraná, Carlos Roberto Massa Junior, o Ratinho Junior, do PSD, não perde uma chance de aparecer fazendo agrados a prefeitos e eleitores.

Ela é fruto de um acordo firmado entre Petrobras, Ministério Público do Paraná, Ministério Público Federal, Ibama, Instituto Água e Terra, o IAT, e o governo do Paraná. O arranjo levou duas longas décadas para ser costurado e foi finalmente confirmado em outubro de 2021 pela Justiça Federal.

O dinheiro para a compra da frota veio de uma indenização bilionária paga pela Petrobras como parte da pena por um crime ambiental ocorrido em 2000 na região de Curitiba. Trata-se da maior indenização do tipo já paga pela Petrobras. O problema é que a dinheirama deveria ser destinada, exclusivamente, à conservação e recuperação do meio ambiente.

Nunes é também um homem de sorte. Sua campanha ganhou um reforço de peso quando Ratinho Junior, filho do apresentador bolsonarista do SBT e candidato a reeleição, mandou comprar 373 caminhões do tipo que seu ex-secretário vinha distribuindo (e pelos quais ambos irão seguir recebendo os louros).

Na ocasião, uma parte de um oleoduto se rompeu e causou uma das maiores catástrofes ambientais da história do Paraná e da Petrobras. Uma perícia viria a comprovar que o vazamento se prolongou por 1 hora e 45 minutos antes de ser descoberto e começar a ser contido. O óleo se espalhou rapidamente e contaminou uma área de 300 hectares, quase duas vezes a área do parque Ibirapuera, em São Paulo. Pior, tratava-se de uma região de preservação permanente de Mata Atlântica. O petróleo, ao contaminar solo, água e ar, deixou um rastro de morte entre animais e vegetação da região.

A vultosa soma de R$ 1,39 bilhão é uma compensação paga pela estatal por causa do derramamento de quase 4 milhões de litros de petróleo cru nos rios Iguaçu (que deságua nas famosas cataratas) e Barigui. Foi durante uma operação de transferência de um terminal marítimo em São Francisco do Sul, Santa Catarina, para a Refinaria Getúlio Vargas, em Araucária, região metropolitana de Curitiba.

A cobiça pelo dinheiro

C umprindo parte do acordo que assinou com as autoridades e a Petrobras, o governo do Paraná criou um grupo chamado de Conselho de Recuperação dos Bens Ambientais Lesados, o CRBAL. Em tese, é ali que representantes do governo e da sociedade devem discutir como será aplicado o dinheiro da indenização pelo desastre de 2000. Mas é no próprio conselho que começam os problemas. A maior parte de seus membros, de acordo com uma lei estadual, devem ser secretários do governo de turno – no caso, o de Ratinho Junior, que além de político é, junto do pai, empresário do agronegócio.

Marcio Nunes, o político que exibe faixas em homenagem a si mesmo no Instagram, foi empossado presidente do colegiado (hoje, está fora do cargo porque irá disputar a eleição). Além dele, ganharam assentos o secretário de Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, o diretor-presidente do IAT, a autarquia que toca a política ambiental no estado, Everton Luiz da Costa Souza, o procurador-geral de Justiça, Gilberto Giacóia, e a procuradora-geral do Estado, Letícia Ferreira da Silva.

Além disso, duas cadeiras eram reservadas a entidades privadas sem fins lucrativos à escolha do governador. A legislação não especifica se essas entidades devem ser dedicadas à preservação ambiental. Assim, Ratinho escolheu para as vagas Nelson Luiz Gomez, presidente do Instituto de Engenharia do Paraná, o IEP, e Marcos Domakoski, presidente do Movimento Pró-Paraná, uma entidade conservadora fundada pela família Cunha Pereira, dona do jornal bolsonarista Gazeta do Povo e da RPC, afiliada da Rede Globo no estado.

Ao manifestar-se em uma das reuniões, em dezembro do ano passado, Domakoski – cujo currículo para tratar de questões ambientais inclui ter sido professor de administração de empresas, presidido a Associação Comercial do Paraná e amealhado um punhado de cargos de nomeação política em órgãos públicos – deixou claro a quem representa.

“O Pró-Paraná e as demais entidades que o compõem, ligadas à agricultura, à indústria e ao comércio, estão empenhadas em colaborar com o governo do estado para o uso adequado desses recursos que vêm beneficiar o meio ambiente e todos os paranaenses”, prometeu.

Perguntei ao governo quais contribuições relevantes na área ambiental justificam as nomeações de IEP e Pró-Paraná ao CRBAL. Na resposta, a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, a Sedest, tergiversa e fala em “conexão com os interesses do Paraná, inclusive nas áreas ambientais” e “notório trabalho em defesa dos interesses do estado” para justificar a escolha.

Também questionei as próprias entidades sobre que currículo possuem para estarem no colegiado. O Pró-Paraná se recusou a responder. Já o IEP afirmou ter 356 filiados ligados ao meio ambiente e um programa de mestrado com dissertações relacionadas à temática. No entanto, também não apresentou nenhum trabalho concreto sobre preservação e conservação, como requisitei.

Enquanto isso, uma parte da dinheirama – ao menos R$ 130 milhões – já foi depositada em outubro do ano passado. Para efeitos de comparação, o orçamento do estado do Paraná em 2022 soma R$ 54,6 bilhões. Assim, a indenização de R$ 1,39 bilhão colocou ao alcance de Ratinho Junior e sua turma o equivalente a 2,5% de todo o dinheiro que o estado terá para pagar a manutenção dos serviços públicos, os salários dos servidores dos três poderes e os investimentos desejados pelo governo. Num ano eleitoral.

Naturalmente, olhos brilharam no Centro Cívico, sede da administração estadual. De pronto, o governo Ratinho Junior apresentou 38 projetos ao CRBAL para execução imediata. Só que 32 deles não têm qualquer relação com a finalidade de recuperação ambiental expressa no acordo, acusa o MP. Os outros seis, ainda que tenham “parcial aderência”, contêm “graves incongruências formais e materiais”, como omissões sobre as áreas que podem ser contempladas ou falta de justificativa técnica.

Já na segunda reunião do conselho, em 8 de novembro passado, apenas cinco dias após a posse dos membros e aprovação do regimento interno, representantes da Sedest e do IAT colocaram na mesa linhas de atuação e esboços de projetos para começar a gastar a indenização.