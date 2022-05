Com sede na Virgínia, fundada em 2018 por dois ex-oficiais de inteligência militar, a Anomaly Six tem uma presença pública discreta, ao ponto de ser misteriosa . O site da empresa não revela nada sobre o que ela realmente faz – mas há boas chances de que a A6 saiba muito sobre você. A empresa é uma das muitas organizações que compra um gigantesco volume de dados de localização, rastreando centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro graças a um fato pouco compreendido: a todo instante, inúmeros aplicativos comuns de smartphone coletam as localizações dos usuários e as retransmitem para anunciantes, geralmente sem que se tenha conhecimento ou consentimento, aproveitando as letras miúdas do juridiquês de extensos termos de serviço – que as empresas envolvidas esperam que você nunca leia. Atualmente não há lei nos EUA que proíba a venda e revenda de informações depois que a sua localização é transmitida a um anunciante. Empresas como a Anomaly Six são livres para adquiri-las e vendê-las à clientela privada e governamental. Dia após dia, a indústria da publicidade digital faz o trabalho pesado para qualquer interessado em rastrear a vida diária de outras pessoas – para terceiros interessados, basta adquirir o acesso.

Nos meses anteriores à invasão da Ucrânia pela Rússia, duas startups americanas obscuras se reuniram para discutir uma possível parceria de vigilância que combinaria o rastreamento de movimentos de bilhões de pessoas por meio de seus telefones e um fluxo constante de dados comprados diretamente do Twitter. Segundo Brendon Clark, executivo da Anomaly Six – ou “A6” –, a combinação da tecnologia de rastreamento de celulares de sua empresa com a vigilância de redes sociais fornecida pela Zignal Labs permitiria ao governo dos EUA espionar, sem dificuldades, as forças russas situadas próximas à fronteira ucraniana ou mesmo monitorar submarinos nucleares chineses. Para provar que a tecnologia funciona, Clark apontou os poderes da A6 para os EUA e espionou a Agência de Segurança Nacional, a NSA, e a CIA, usando celulares rastreados nas sedes das agências contra elas próprias.

Sob anonimato, a fonte que compartilhou os materiais expressou grande preocupação com a legalidade de empresas terceirizadas do governo, como a Anomaly Six e a Zignal Labs, estarem “revelando postagens em redes sociais, nomes de usuários e localizações de americanos” a usuários do “Departamento de Defesa”. A fonte também afirmou que a Zignal Labs mentiu ao Twitter de forma intencional, retendo os casos de uso de vigilância militar e corporativa mais amplos de seu acesso “firehose”. Os termos de serviço do Twitter tecnicamente proíbem terceiros de “realizar ou fornecer vigilância ou coletar inteligência” usando o acesso à plataforma, embora a prática seja comum e a aplicação dessa proibição, rara. Questionado sobre essas preocupações, o porta-voz Tom Korolsyshun disse ao Intercept que “a Zignal cumpre as leis de privacidade e as diretrizes estabelecidas por nossos parceiros de dados”.

Segundo gravações em vídeo analisadas pelo Intercept e pela Tech Inquiry, a A6 afirma que pode rastrear cerca de 3 bilhões de dispositivos em tempo real – o equivalente a um quinto da população mundial. Essa impressionante capacidade de vigilância foi citada em uma apresentação para oferecer recursos de rastreamento telefônico da A6 para a Zignal Labs, empresa de monitoramento de redes sociais que aproveita seu acesso ao fluxo de dados “firehose”, raramente concedido pelo Twitter, para filtrar centenas de milhões de tuítes por dia sem restrições. Com a combinação das capacidades das duas empresas, propôs a A6, os clientes corporativos e governamentais da Zignal poderiam não apenas vigiar globalmente a atividade das redes sociais, mas também determinar quem exatamente publicou certos tuítes, de onde eles foram postados, com quem essas pessoas estavam, onde estiveram anteriormente e aonde foram em seguida. Essa robusta capacidade ampliada seria um benefício óbvio para ambas as organizações monitorarem seus adversários globais e empresas controlarem seus funcionários.

A A6 alega que sua captura de dados de GPS reúne diariamente de 30 a 60 pings de localização por dispositivo e 2,5 trilhões de pontos de dados de localização anuais no mundo inteiro, totalizando até 280 terabytes de dados de localização por ano e muitos petabytes no total – sugerindo que a empresa monitora todos os dias, em média, cerca de 230 milhões dispositivos. O representante de vendas da A6 acrescentou que, enquanto muitas empresas rivais coletam dados de localização pessoal por meio de conexões bluetooth e wi-fi de telefones – que fornecem informações gerais sobre o paradeiro do usuário –, a Anomaly 6 coleta apenas pontos de GPS com margem de metros de precisão. Além de coletar dados de localização, a A6 afirmou que construiu uma biblioteca com mais de 2 bilhões de endereços de e-mail e outros dados pessoais que as pessoas compartilham quando utilizam aplicativos de smartphone e que podem ser usados para identificar a quem pertence o ping do GPS. Tudo isso é alimentado, observou Clark durante a apresentação, pela ignorância geral da onipresença e invasão dos kits de desenvolvimento de software para smartphones, conhecidos como SDKs: “Tudo é aceito e enviado pelo usuário, mesmo que ele provavelmente não leia as 60 páginas [do contrato de licença do usuário final]”.

O Intercept não conseguiu corroborar as alegações da Anomaly Six sobre seus dados e recursos, feitas no contexto de uma apresentação de vendas. O pesquisador de privacidade Zach Edwards acredita que as alegações sejam plausíveis, mas alertou que as empresas tendem a exagerar a qualidade de seus dados. O pesquisador de segurança móvel Will Strafach concorda com Edwards, destacando que o fornecimento de dados da A6 “soa alarmante, mas não está muito distante das alegações ambiciosas de outras empresas”. Para Wolfie Christl, pesquisador de vigilância e privacidade no setor de dados de aplicativos, mesmo que os recursos da Anomaly Six sejam exagerados ou parcialmente imprecisos, uma empresa que possua que uma fração desses recursos de espionagem seria preocupante do ponto de vista da privacidade pessoal.

Procurado para comentar, o porta-voz da Zignal deu a seguinte declaração: “Embora a Anomaly 6 tenha demonstrado no passado seus recursos para a Zignal Labs, a Zignal Labs não tem um relacionamento com a Anomaly 6. Nunca integramos os recursos da Anomaly 6 em nossa plataforma nem oferecemos a Anomaly 6 a nenhum de nossos clientes”.

Quando perguntado sobre a apresentação da empresa e seus recursos de vigilância, o cofundador da Anomaly Six, Brendan Huff, respondeu por e-mail que “a Anomaly Six é uma pequena empresa de propriedade de veteranos que se preocupa com os interesses americanos, a segurança natural e entende a lei”.

Empresas como a A6 são alimentadas pela onipresença dos SDKs – pacotes de código prontos para uso que os fabricantes de software podem inserir em seus aplicativos para facilitar a inclusão de funcionalidades e monetizar suas ofertas com anúncios. De acordo com Clark, a A6 pode obter medições exatas de GPS coletadas por meio de parcerias secretas com “milhares” de aplicativos de smartphone – um modo de operar que ele descreveu na apresentação como uma “abordagem ‘da fazenda à mesa’ para aquisição de dados”. Esses dados não são úteis apenas para pessoas que esperam vender coisas: o comércio global de dados pessoais, amplamente não regulamentado, encontra cada vez mais clientes, não apenas em agências de marketing, mas também em agências federais de rastreamento de imigrantes e alvos de drones e por órgãos que estabelecem sanções econômicas e fiscalizam a evasão fiscal. De acordo com dados públicos analisados inicialmente pela Motherboard, em setembro de 2020 o Comando de Operações Especiais dos EUA pagou 590 mil dólares à Anomaly Six para ter um ano de acesso ao “feed de telemetria comercial” da empresa.

O software da Anomaly Six permite que os clientes naveguem por todos esses dados com uma visualização intuitiva, ao estilo da visão de satélite do Google Maps. Os usuários precisam apenas encontrar um local de interesse e desenhar uma caixa ao redor dessa localização. A A6 preenche a delimitação com pontos que indicam smartphones que passaram pela área. O clique em um ponto fornece linhas que representam os movimentos do dispositivo – e de seu proprietário – em um bairro, cidade ou mesmo no exterior.

Enquanto as forças armadas russas se aproximavam da fronteira com a Ucrânia, o representante de vendas da A6 detalhou como a vigilância por GPS poderia ajudar a transformar a Zignal em uma espécie de agência de espionagem privada, capaz de auxiliar a clientela estatal no monitoramento dos movimentos de tropas. Imagine, explicou Clark, se os tuítes da zona de crise que a Zignal rapidamente trouxe à tona fossem apenas o começo. Usando imagens de satélite tuitadas por contas que conduzem as cada vez mais populares investigações de “inteligência open source” – conhecida pela sigla em inglês OSINT –, Clark mostrou como o rastreamento por GPS da A6 permitiria aos clientes da Zignal determinar não apenas que a concentração de forças militares estava ocorrendo, como também rastrear telefones de soldados russos durante a mobilização para apontar onde exatamente eles haviam treinado, estavam instalados e a quais unidades pertenciam. Clark mostrou o software da A6 rastreando os telefones das tropas russas de forma retroativa, indicando localizações anteriores, distantes da fronteira, como uma instalação militar próxima à cidade russa de Yurga. O representante da A6 sugeriu que os aparelhos poderiam ser rastreados até as residências dos militares. Reportagens anteriores do Wall Street Journal indicam que esse método de rastreamento já é usado para monitorar manobras militares russas e que as tropas americanas estão igualmente vulneráveis.

Em outra demonstração, Clark aproximou a visualização do mapa em direção à cidade de Molkino, no sul da Rússia, onde os mercenários do Grupo Wagner estariam instalados. O mapa mostrava dezenas de pontos indicando dispositivos na base do grupo e linhas dispersas apontando movimentos recentes. “Você pode começar a assistir a esses dispositivos”, explicou Clark. “Sempre que eles começam a deixar a área, estou analisando a potencial atividade de pré-deslocamento de atores russos não padronizados, seu pessoal não uniforme. Se você os vir entrando na Líbia, na República Democrática do Congo ou algo do tipo, isso pode ajudar a entender melhor as possíveis ações de soft power que os russos estão adotando.”