A noite de 5 de maio foi animada no Boulevard Recepções, em Natal. A casa de eventos recebeu centenas de médicos que estavam na capital do Rio Grande do Norte para o 40º Congresso Brasileiro de Pediatria, realizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a SBP. A festa, com direito a abadá, duas atrações musicais, open bar e comida à vontade, foi oferecida aos pediatras pela farmacêutica Mantecorp Farmasa e tinha um objetivo muito específico: promover o antialérgico Alektos. Depoimentos de quem participou da festança, assim como fotos e vídeos divulgados por alguns médicos em suas redes sociais, comprovam que a estratégia deu certo. Em pouco tempo, pediatras do Brasil inteiro já tiravam divertidas fotos com o boneco de um urso amarelo claro, mascarado e muito fofinho. Era o mascote da festa, apelidado de Alekito. Ele recepcionava os convidados, que, segundo uma médica, tinham que fornecer número do CRM, endereço, celular e e-mail na entrada. A empolgação era tanta que um representante da farmacêutica foi ao palco falar o nome do remédio como um grito de guerra – “Alektos!” – e outra médica postou uma foto em que posa oferecendo uma bebida ao mascote Alekito.

Foto: Reprodução/Facebook

A empresa contratada para organizar a festa foi a Ikone Eventos, em parceria com Washington Espanhol da Barraca Santa Praia. Para participar, os médicos deveriam se inscrever ao longo do dia no stand da Mantecorp Farmasa no congresso. Uma nota em que a diretora da Ikone comemorava o sucesso do evento foi publicada em um site de colunismo social no dia 12 de maio, mas excluída em seguida. O link, contudo, ainda está disponível em cache.

O patrocínio da indústria farmacêutica a eventos de medicina é comum, mas existem alguns limites, impostos por um acordo que existe desde 2012 e foi atualizado em 2016 entre entidades médicas e a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, a Interfarma, que representa cerca de metade das empresas do setor no Brasil. Segundo o documento, é proibido “oferecer presentes que possuam caráter de uso pessoal, incluindo (mas não se limitando a) itens eletrônicos e/ou ingressos para show, teatro e eventos esportivos”. Por meio da assessoria de imprensa, a Mantecorp Farmasa informou que não é associada à Interfarma e, por isso, “não é signatária desse acordo”. Assim, as fronteiras são constantemente ultrapassadas, como revelam as imagens da festa promovida pela farmacêutica. Fotos mostram pediatras com canecas na mão e vestindo abadás. Ambas as peças foram customizadas especialmente para aquele evento. As legendas e hashtags não deixam dúvida sobre o que os médicos estavam promovendo – “Noite Mantecorp Farmasa! Festa Incrível! Obrigada #mantecorpfarmasa”, escreveu uma pediatra no seu perfil no Instagram.

Médicos posam com abadá feito especialmente para a Noite Mantecorp Farmasa em Natal e com o mascote Alekito.Fotos: Reprodução/Instagram

O Alektos foi liberado pela Anvisa em 2011 e era comercializado pela Takeda Pharmaceuticals International, uma biofarmacêutica global sediada no Japão. Em janeiro de 2021, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade, aprovou a aquisição de um conjunto de medicamentos da farmacêutica japonesa pelo grupo farmacêutico brasileiro Hypera, que vende os remédios sob prescrição por meio de uma de suas empresas, a Mantecorp Farmasa. Entre eles, está o antialérgico que não saía da boca de centenas de pediatras na festa em Natal. No início de maio, o ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli atendeu a um pedido da farmacêutica nacional EMS e suspendeu uma decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que aumentava em mais de 20 anos a validade de patente do Alektos para a Hypera.

‘Custo da empresa vai para o paciente’ Conversei com três médicos experientes sobre a festa no Congresso Brasileiro de Pediatria. Segundo um deles, que falou comigo na condição de anonimato por temer retaliação da própria classe, quando um remédio que não é tão recente no mercado é objeto de intensa promoção, “é porque a empresa quer fazer um ‘upgrade’ nas vendas”. Outro entrevistado foi Pedro Carvalho Diniz, professor de internato e residência médica no Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Embora questionável, opinou Diniz, patrocinar eventos médicos não chega a ser imoral. Já oferecer festas, brindes, viagens ou jantares, ele disse que sim. “Ao que parece, o patrocínio está dando lugar ao assédio cada vez mais. O caso dessa festa no congresso de pediatria é mais bizarro do que a média”, afirmou.

O primeiro médico vai além: “Quando chega ao ponto de uma empresa oferecer uma grande festa, com centenas de médicos usando abadá, eu chamo isso de promiscuidade. É um grau diferente de interação”, argumentou. Para Bruno Ishigami, infectologista e mestrando em Saúde Pública pela Fiocruz, é inevitável que os médicos sejam influenciados, mesmo que inconscientemente, pelos patrocínios das empresas aos eventos ou pelos mimos que recebem. Além disso, acrescentou, se a indústria farmacêutica visa lucro, ela vai querer ter de volta o dinheiro que investiu. “O custo que a empresa tem com esses eventos vai para alguém, e é para o nosso paciente. Ao aceitar mimos, estimulamos práticas que vão encarecer o remédio ou influenciar na prescrição de determinado medicamento”, disse Ishigami. Em 2003, um editorial que ficou famoso no meio médico, publicado no British Medical Journal, alertava para a questionável relação entre profissionais de saúde e a indústria farmacêutica. Intitulado “Sem mais almoço grátis” em português, o texto defende que tal envolvimento tem efeito em pesquisas, além de influenciar na prescrição de medicamentos e trazer consequências para os pacientes. Manter a distância, portanto, seria não apenas prudente e ético, mas uma forma de evitar o “abraço de avareza e excesso que distorce as informações médicas e o atendimento”. Quase 20 anos depois, parece que centenas de médicos na festa patrocinada pela Mantecorp Farmasa em Natal ainda não entenderam o recado.

Além dos brindes e da bebedeira, a Mantecorp Farmasa deu de presente aos pediatras shows gratuitos. Vídeo: Reprodução/Facebook

Patrocinadores têm espaço reservado Na programação de qualquer congresso de medicina, a indústria farmacêutica tem seu espaço vip, geralmente ocupado pelos patrocinadores – são os simpósios-satélite, reservados para as empresas apresentarem produtos, pesquisas ou debates que lhes interessam. No 40º Congresso Brasileiro de Pediatria, não seria diferente. As maiores patrocinadoras foram a brasileira Mantecorp Farmasa – ou Hypera – e duas gigantes globais da indústria de leite infantil artificial, a Danone e a Nestlé, que ofertaram a cota platina. O patrocínio ouro foi dado pela Astrazeneca, GSK, Jonhson & Jonhson, Novo Nordisk, Sanofi, Farmoquímica e EMS. Os menores patrocínios, que representam a cota prata, foram ofertados pela Pfizer, Ache, Biolab, PTC Therapeutics e pela produtora de laticínios brasileira Piracanjuba. Das 15 empresas que ajudaram a custear o evento, 10 marcaram presença no simpósio-satélite – nove delas deram os patrocínios platina e ouro. Somente EMS, Ache, Biolab, Piracanjuba e PTC Therapeutics ficaram de fora da programação. A farmacêutica brasileira Myralis foi a única que não patrocinou o congresso e participou do simpósio-satélite, que ocorreu nos dias 4 a 6 de maio, no horário de almoço – quem frequenta esses eventos sabe que esse é o momento ideal para alimentar os médicos. A Hypera, que também financiou, por meio da Mantecorp Farmasa, a festa com direito a abadá e mascote, apresentou uma palestra sobre a associação de antibióticos com probióticos para prevenir diarréia no público infantil, expôs uma atualização sobre o uso de anti-inflamatórios e, claro, apresentou as “novidades do tratamento de alergias em crianças”, a mais recente inovação no mundo dos antialérgicos e o “mais seguro corticoide nasal”.

Foto: Reprodução/Instagram