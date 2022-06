Nota dos editores: Esta reportagem está em produção há mais de um ano. Foi fruto do trabalho de Martihene Oliveira, do Coletivo Sargento Perifa, que atua com comunicação comunitária no Córrego do Sargento, comunidade no bairro da Linha do Tiro, em Recife. Ela foi uma das selecionadas no nosso chamado de Bolsas para Repórteres Negros. Sua proposta partiu de sua própria trajetória: depois de ter um vizinho assassinado, Oliveira começou a se perguntar quantos pretos havia perdido na vida. Chegou ao número de 27. Então, resolveu repetir a pergunta a outras pessoas da comunidade.

Depois de meses de trabalho em apuração, redação e edição, a publicação estava prevista para o sábado, dia 28. Era, coincidentemente, a festa de aniversário dos dois anos de Coletivo Sargento Perifa, e havia atividades marcadas para o dia todo. Até que veio a chuva. A comemoração deu lugar a um trabalho intenso de ajudar os atingidos pela tragédia, que já matou 100 pessoas na região metropolitana de Recife.

“Quando comecei a ver as tragédias com a chuva, já fui ficando nervosa. Não tive reação. A ideia da reportagem era dar visibilidade para o povo, mas vendo toda aquela destruição eu não sabia por onde começar”, conta Oliveira. Ela tentava ligar para Raquel (leia abaixo a história dela), mas ninguém atendia. Depois, viria a descobrir que parte da casa de Raquel havia desmoronado. Não por causa de uma queda de barreira, como a que matou a mãe de Carol, outra personagem da história. A casa de Gabriel, 13 anos, também personagem do texto a seguir, quase foi atingida por um deslizamento.

Quase todas as vítimas das chuvas no Recife são negras. Não é coincidência. O genocídio negro, perpetrado pela violência, pelo racismo ambiental ou pela negligência do poder público, não dá trégua.

Quando começou a produzir esse texto, Martihene Oliveira havia perdido 27 pessoas. Ao final, já eram 31.

N o fim de janeiro, saí com Gabriel Félix, 13 anos, para fazer uma visita à Comunidade do Canal da Vovozinha, em Santo Amaro, no Recife, para fazer uma entrevista para essa reportagem. Aos 13 anos, sem estudar desde que a pandemia começou, Gabriel é o último morador de sua residência que frequentou a escola. Ele está atrasado, no 4º ano, mas aprende com o Coletivo Sargento Perifa, um veículo de jornalismo independente, o ofício de jornalista.

Fizemos fotos, colhemos informações e voltamos para casa. Na volta, ao passarmos pelo subúrbio recifense, enquanto o carro transitava pelas ruas entre um morro e outro, o menino observava as escadarias e refletia. De repente, ele aponta pela janela para um lugar e fala baixinho para que o motorista não escute:

– Tá vendo aquela escadaria ali?

– Sim – respondi.

– Faz uns quatro dias, tia. Eu tava passando naquela rua de bicicleta. Enquanto voltava daquele bico lá que faço vendendo açaí. Era por volta das 22h quando mataram um cara na minha frente e eu vi tudinho.

– Você viu?

– Sim. Foram quatro tiros.

Um minuto de silêncio e eu lembrei de mim. Esse tipo de coisa salta aos olhos dos meus amigos do luxo da zona sul recifense, mas entre a gente, da periferia, é a coisa mais comum de acontecer. Ninguém se espanta. Ousei continuar a conversa:

– Essa foi sua primeira experiência?

– Oxe, claro que não. Eu já vi várias mortes – afirmou, empolgado.

– Acredito. A minha primeira morte foi aos oito anos de idade, na frente de minha casa.

– A minha foi quando eu tinha três anos. No quintal de minha casa. Eu lembro que, quando vi, corri para o quintal da vizinha. Minha família mudou-se de lá depois disso.

Gabriel e eu somos apenas dois pretos que já perderam muita gente que conhecem e desconhecem em sua comunidade. Não falo nem dos pretos que a gente enxerga nos jornais policiais todos os dias. Falo dos nossos pretos de contato. Familiares, vizinhos, amigos de infância, comerciantes de nossa comunidade. Parar para contar quantos pretos eu já havia perdido na vida, dentro desses 30 anos de idade, me fez ter revolta de alma.