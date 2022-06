É uma relação simbiótica que vem sendo construída há décadas entre sertanejos, agronegócio e políticos da direita, um consórcio em que todos saem ganhando. Agora, com o agronegócio sentado no colo da extrema direita golpista e negacionista, a cena sertaneja se sentou também. E está faturando horrores vendendo shows para cidades administradas por prefeitos ligados ao bolsonarismo.

Naquele ano, diversos escândalos de corrupção envolvendo Collor pipocavam no noticiário e o colocavam nas cordas. A cena sertaneja se mobilizou para demonstrar apoio ao presidente que teria o mandato cassado meses depois (Collor renunciou antes do impeachment). Não é de hoje, portanto, que o grosso dos artistas sertanejos apoia a direita.

Não é de hoje que artistas sertanejos estão associadas com os políticos de direita. No início da década de 90, durante o governo Collor e o boom da música sertaneja nas rádios, cantores sertanejos eram vistos com frequência na Casa da Dinda, residência oficial do então presidente Fernando Collor em Brasília. Só em 1992, o programa Sabadão Sertanejo, apresentado por Gugu Liberato no SBT, levou os nomes mais badalados do sertanejo para fazer uma roda de sertanejo no quintal da Casa da Dinda em duas oportunidades.

As investigações só estão começando e, por enquanto, nada de ilegal foi encontrado no esquemão bolsonejo. A coisa ainda está apenas no campo da imoralidade. O Ministério Público de diversos estados já está investigando a farra sertaneja com verbas públicas.

A hipocrisia de Zé Neto ficou exposta e foi o estopim para que se passasse um pente fino em todas as contratações de shows de cantores sertanejos feitas com dinheiro público. Reportagens com levantamento de gastos indecentes das prefeituras com shows fez a “CPI do Sertanejo” virar um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

Ocorre que a Lei Rouanet até pouco tempo atrás determinava um limite de R$ 45 mil para o cachê de um artista. Hoje, esse limite caiu para R$ 3 mil. No show em que usou o microfone para bancar o bedel do bolsonarismo, Zé Neto e Cristiano faturaram R$ 400 mil dos cofres públicos. O show foi feito na Exposorriso, uma feira agropecuária anual com leilões, shows e rodeios de Sorriso, Mato Grosso. A cidade mato-grossense é administrada por um prefeito tucano que é bolsonarista ferrenho. Tão bolsonarista que contrariou orientação do PSDB e anunciou apoio à reeleição de Bolsonaro .

Segundo a prefeita do Progressistas, conhecer o artista era um sonho pessoal. Há poucos meses, essa mesma prefeita pediu para que a população mandasse PIX para a conta da prefeitura para ajudar os desabrigados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade no começo do ano.

Gusttavo Lima é um caso à parte. O sertanejo mais famoso da cena é o que mais recebe verbas públicas para fazer shows em cidades do interior. É também o mais bolsonarista. Assim como Teolândia, diversas cidades com baixo orçamento pagaram cachês gordos para o cantor milionário. Enquanto ele ostenta carrões, mansões e fazendas, o povo pobre dessas cidades sofre com serviços públicos precários. O cantor cobrou R$ 800 mil da cidade de São Luiz, que tem o segundo pior PIB de Roraima. Já a cidade de Conceição de Mato Dentro, Minas Gerais, que tem pouco mais de 17 mil habitantes, iria desembolsar R$ 1,2 milhão para contratar o cantor.

A ligação de Gusttavo com a família do presidente é de muita intimidade e vem desde 2018. No início daquele ano, antes do início da campanha, o cantor e empresário postou uma mensagem de apoio ao candidato Bolsonaro junto a um vídeo em que aparece dando tiros de fuzil nos EUA: “Hoje em dia no Brasil só está desarmado o cidadão de bem. Revogação do Estatuto do desarmamento já… Nossas família e nossas casas protegidas, #bolsonaro2018 @jairmessiasbolsonaro“.

Recentemente, o empresário chegou a postar uma foto em que aparece pegando uma piscininha com Jair Renan Bolsonaro — o filho do presidente investigado pela Polícia Federal por atuar junto ao Executivo em benefício de sua empresa. Há poucas semanas, antes da farra com as verbas públicas estourar, o locutor do show de Gusttavo Lima em Brasília foi ao microfone e gritou para milhares de pessoas como se fosse um pastor neopentecostal bolsonarista: “O Brasil é nosso, porra! É o Brasil do trabalho. É o Brasil da conquista. É o Brasil de Deus, Pátria e Família. Aqui é terra de gente abençoada por Deus.” No final, emendou: “Aqui nunca vai ser o comunismo!”.

Gusttavo Lima não é apenas um artista. É um grande empresário do agronegócio que viu seus negócios no setor bombarem durante o governo Bolsonaro. Ele costuma se apresentar como “embaixador do agronegócio”. Segundo o site De Olho nos Ruralistas, o cantor é dono de pelo menos três grandes fazendas, curiosamente todas em nome de terceiros. Em 2020, no auge da pandemia, o “embaixador do agronegócio” realizou uma live no meio da plantação de soja da Nutribras, em Sorriso, do Mato Grosso, e falou que gostaria de comprar uma fazenda por lá.

É também um dos donos de uma marca de carnes goiana que faz campanha aberta em favor de Jair Bolsonaro. O Frigorífico Goiás vendia uma picanha, batizada de “Picanha Mito”, cujo preço era de R$1.799,00/kg e tinha uma embalagem estampada com um meme do Bolsonaro.

Além de ser um dos sócios, o cantor é também o principal garoto-propaganda da marca, ajudando a vender franquias de açougues em todo o país. Foi ele quem trouxe outros grandes nomes do sertanejo como Leonardo, Marrone, Rodolffo e Naiara Azevedo para ajudar a divulgar a marca bolsonarista.