Homens que estavam viajando com Carmelo Cruz Marcos, um migrante mexicano de 32 anos que foi baleado e morto por um agente da Patrulha de Fronteira no sul do Arizona, no início deste ano, disseram aos investigadores que o agente e seus colegas aparentemente adulteraram evidências e inventaram uma história para encobrir o caso após o incidente fatal.

Após meses de silêncio a respeito do caso, a Promotoria do Condado de Cochise anunciou em 9 de maio que não tinha provas suficientes para apresentar acusações contra o agente da Patrulha da Fronteira, Kendrek Bybee Staheli, pela morte ocorrida em fevereiro, e que as ações do agente pareciam justificadas sob as leis de autodefesa do Arizona. Dois dias depois, o Departamento do Xerife do Condado de Cochise, o principal órgão local que investigou o caso, divulgou um arquivo de 28 páginas que serviu de base para a decisão do promotor.

Em entrevista às autoridades, Staheli disse que temeu por sua vida durante seu encontro com Cruz, alegando que este pegou uma pedra enquanto tentava prendê-lo, fazendo com que o agente da Patrulha de Fronteira abrisse fogo. O parceiro de Staheli, que não testemunhou o encontro fatal, disse que o agente ficou perturbado depois de matar Cruz, e pediu para ser detido.

Os migrantes com quem Cruz estava viajando, entrevistados depois por funcionários do condado, forneceram uma versão mais assustadora para os eventos, com um deles alegando que os agentes parecem ter movido o corpo de Cruz depois que ele foi morto, e que o parceiro de Staheli disse a ele que tudo ficaria bem, contanto que Staheli dissesse que estava com medo e que Cruz o havia ameaçado com uma pedra.

O caso provocou indignação no México, com a família de Cruz alegando que o pai de três filhos foi “assassinado” pelos agentes de fronteira dos Estados Unidos. Em uma entrevista no mês passado, o advogado da família confirmou que pretende entrar com uma ação judicial em resposta ao assassinato.