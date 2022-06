Advogada há 22 anos, Prudêncio tem uma carreira proeminente na OAB. Ela já foi conselheira estadual, secretária-geral adjunta e, entre 2019 até 2021, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina, a Caasc. É nesse último período que existe a suspeita de assédio. Um detalhe chama a atenção: a advogada já deu palestras sobre assédio moral no ambiente do trabalho .

Em 2021, a Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina viu algo inédito acontecer: depois de 89 anos, finalmente uma mulher foi eleita presidente da instituição. O que, visto de longe, parece uma conquista importante, é bem mais complexo por dentro. Assim que a advogada Cláudia Prudêncio anunciou sua candidatura, uma ex-funcionária usou as redes sociais para acusá-la de praticar assédio moral dentro da OAB, com direito a gritos, xingamentos e ameaças.

“O assédio no ambiente de trabalho contra as mulheres, seja ele moral ou sexual, é recorrente e com implicações psicológicas e sociais profundas, em alguns casos até mesmo irreversíveis”, disse Prudêncio antes de uma palestra na III Conferência Nacional da Mulher Advogada, em 2020. O tema da conferência era “Igualdade, Liberdade e Sororidade”. Em 2022, ela voltou a falar sobre o assunto em uma palestra em Brasília .

A principal acusação parte da coordenadora de eventos Lia Bueno, que trabalhou por mais de seis anos na Caasc, braço da OAB que se dedica a auxiliar os advogados com questões como auxílio-maternidade e convênio médico. Seu primeiro contato com Prudêncio foi em 2019, quando a advogada foi eleita presidente da Caixa de Assistência.

“Ela [Prudêncio] se apresentou, disse que ia ser tudo lindo, foi super simpática. E depois disso foi só ladeira abaixo. Só grosseria, só grito”, relata Bueno. “O que mais marca são os gritos por telefone. Ela sempre afirmava ‘eu sou a presidente, eu que sei'”, ela me disse.

A coordenadora de eventos Bueno recorda o clima de tensão. “Quando diziam ‘a dra. Claudia está vindo’, ninguém conseguia trabalhar. Quem não fumava, passou a fumar. Todos ficavam nervosos”, narra.

As primeiras denúncias foram divulgadas por Bueno e sua família em meio às eleições para a OAB de Santa Catarina. Na época, a então candidata fez um vídeo denunciando os “ataques criminosos” que estava sofrendo. Um colunista local, do Diarinho, chamou o conteúdo da denúncia de “falso”, “difamatório” e “força de baixaria” contra a chapa encabeçada por Prudêncio. “A outra chapa usou o vídeo, sim, para as eleições”, conta Bueno. “Mas não considero baixaria porque são fatos, atitudes que ela teve com o apoio da chapa dela, que ignorou a gravidade”.

O MPT, inicialmente, havia indeferido o pedido de investigação, alegando que Prudêncio estava no fim de seu mandato na Caixa de Assistência. Mas a ex-funcionária recorreu e, agora, a Câmara de Coordenação e Revisão do MPT, em Brasília, determinou que a conduta da presidente da OAB seja investigada em Santa Catarina.

‘Tu é louca?’

Lia Bueno diz ter entrado em depressão e que ainda vive um período complicado. Ela tem muita dificuldade para falar sobre o período final em que trabalhou na Caasc. Durante mais de uma hora de entrevista com o Intercept, chorou na maior parte do tempo. Ao relembrar da convivência com Prudêncio, diz que escutava com frequência a mesma indagação: “Tu é louca?”. E que, na maioria das vezes, tudo acontecia entre quatro paredes. “Ela cuidava muito para não fazer isso em público. Em um evento ou outro, ela gritou na frente de todo mundo, mas, dentro da OAB, ela fazia isso sempre dentro da sala dela”, relata Bueno.

Uma outra lembrança ainda ressoa com força. “Ela tinha muito aquela coisa de ‘Eu vou arrancar teu cabelo se isso não der certo’. Em uma das vezes eu até respondi brincando para descontrair: ‘Não, doutora, não arranca meu cabelo’. E ela falou: ‘Estás rindo, é? Tu vai ver só se eu não te arranco todo esse cabelo aí’ e saiu bufando. Então, ali, eu vi que, realmente, o negócio não era um jeito de falar, de ser. Era abuso”.

Ao longo das semanas, Bueno passou a desenvolver sintomas de exaustão. Diz que sentia tontura, dificuldade de respirar e tinha muita insônia. “Eu chorava por qualquer coisa, não tinha vontade de nada. Comecei a me sentir muito inútil, burra, incompetente, que era o que ela fazia a gente se sentir. Tudo que a gente fazia era errado. Então, minha autoestima foi lá embaixo”.