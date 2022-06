Se você andou pela terra das redes nos últimos anos, deve certamente ter se deparado com a frase “a favela venceu” ou mesmo com algumas de suas irmãs siamesas, como “pretos no topo”, “é tudo nosso”, etc. As sentenças são inspiradoras e nos lembram que as palavras de ordem também possuem a função fundamental de trazer esperança, sonho, possibilidade. Podem ser entendidas como deflagradoras de um tesão só presente na radicalidade.

Em meio a um mundo desabando (e desabando há muito tempo mais para uns do que para outros), enxergar um horizonte pode significar a própria sobrevivência. Há mais: a reiteração das imagens de sofrimento servem muitas vezes não só para imobilizar, mas também para eleger candidatos a heróis (está aí Gabriel Monteiro explorando pessoas em situação de miséria para nos lembrar). Por isso, falar também de felicidade é uma questão política central.

Com isso em mente, miremos em alguns dos discursos que nos informam sobre essa favela vencedora e o que eles nos sugerem. Aqui, os signos por excelência passam por bens como o carro importado (Lamborghini, Audi, etc.); grifes gringas (Lacoste, Dior, Gucci, Prada, Calvin Klein, Supreme, etc.); a exibição do dinheiro que, em excesso, pode ser jogado para o alto; as joias em profusão. Há ainda outro elemento frequentemente transformado em bem de consumo: a mulher. Nesse sentido, essa favela vencedora não está muito distante ou de um Castelo de Caras, onde se mesclam logomarcas e rostos de famosos (em sua maioria brancos), ou de uma perspectiva machista na qual se tem um gênero como propriedade.

Nas redes, são muitos os vídeos que assertivamente nos informam sobre essa graça finalmente alcançada: um dos mais conhecidos nos mostra os MCs Tikão e Cabelinho ao lado de Djonga cantando a música “A favela venceu” em uma midiatizada Rocinha, no Rio de Janeiro. Uma das provas do sucesso é uma motocicleta, um dos bens mais caros na cultura funk atual: aqui, ela é chamada de robozão. Além dela, as camisas (originais) de times, correntes e churrascadas são também provas da superação da falta e da pobreza. “E vê nós passando de Audi/Eu to engordando a minha conta”, cantam os artistas.