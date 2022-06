Em Ratanabá há tanta riqueza escondida, mas tanta, que seria o suficiente para transformar o Brasil no país mais rico do mundo. Esse delírio, claro, não encontra o mínimo respaldo entre arqueólogos que estudam a região e cientistas em geral. Há 450 milhões a humanidade nem existia e só viria existir algumas centenas de milhões de anos depois. É uma conspiração grotesca como todas as que fazem a cabeça dos bolsonaristas.

Enquanto os olhos do mundo estavam voltados para o desaparecimento de Dom Phillips e Bruno Pereira na Amazônia, o bolsonarismo embalava mais uma teoria da conspiração sobre a região. A tese é das mais mirabolantes: há uma cidade perdida na Amazônia que foi a capital do mundo há 450 milhões de anos. Trata-se de Ratanabá, que abrigou a primeira civilização do planeta, que dominava tecnologias muito avançadas.

Urandir defende outras conspirações caras ao bolsonarismo. Ele é antivacina, jura que a Terra não é redonda como desconfiava Olavo de Carvalho e, assim como o presidente, afirma que a floresta amazônica não queima . A lenda de Ratanabá também abarca outra conspiração bolsonarista: a de que muitos países do mundo, através de ONGs internacionais em defesa da Amazônia e direitos dos povos indígenas, têm, na verdade, o objetivo de dominar e roubar as riquezas dessa região do Brasil. Eles estariam de olho no ouro que abunda em Ratanabá. A luta pela preservação da Amazônia e pelos direitos indígenas seria, portanto, uma fachada para estrangeiros que querem nos saquear.

Ele ficou famoso no Brasil primeiro como paranormal nos anos 90, quando aparecia em programas de auditório entortando garfos com a força do pensamento. Mais tarde, graças ao espaço dado por emissoras ávidas por audiência a qualquer custo, ele ficaria ainda mais famoso como ufólogo ao criar a farsa do ET Bilú — uma mentira ainda mais primária, evidente e constrangedora que a gravidez de Taubaté.

Não é uma coincidência o fato de Ratanabá ter virado um dos assuntos mais comentados do Brasil nas últimas semanas. O impulsionamento repentino do assunto nas redes da extrema direita se deu justamente durante o desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, que estavam na linha de frente da luta pela preservação da Amazônia e pelos direitos dos povos indígenas.

O recente sucesso da lenda não é apenas coisa de gente maluca na internet, mas fruto de um movimento organizado. Segundo a ferramenta Google Trends, a palavra “Ratanabá” começou a ser pesquisada em grande volume no Google a partir do dia 5 de junho, atingindo o pico no dia 12. Antes disso, havia pouquíssima procura. Não é coincidência o fato que 5 de junho seja justamente o dia em que começou a ser noticiado o desaparecimento de Dom e Bruno na Amazônia. Não é difícil imaginar como uma mente lavada pelo bolsonarismo possa juntar os pontos e cravar que o jornalista e o indigenista estavam a serviço de ONGs estrangeiras em busca do ouro de Ratanabá.

“Busquem conhecimento”, aconselhou o ET Bilú à humanidade. Foi o que Urandir fez ao criar o Ecossistema Dakila, um instituto de pesquisas presidido por ele que se apresenta como o centro que descobriu Ratanabá. A entidade não é composta por cientistas, mas por amadores dispostos a provar as conspirações malucas de Urandir. É uma organização que não tem vínculos com nenhuma universidade, órgãos oficiais de pesquisas e não encontra respaldo na comunidade científica.

Apesar disso, a turma de Dakila sofre de uma megalomania própria dos picaretas. Segundo o seu site, Dakila é “o farol do desenvolvimento na fronteira tecnológica mundial e a luz pioneira que levará a humanidade pelo caminho do esclarecimento cientifico-tecnológico”.

O alinhamento com a ideologia bolsonarista do instituto ficou clara durante a pandemia. O Dakila impulsionou o movimento antivacina e promoveu cloroquina e ivermectina para o tratamento de covid. Para Urandir, não há comprovação científica que as vacinas combate covid. Segundo ele, “a tal pandemia se tornou uma arma biológica contra a população, além de muitos estarem tirando proveito financeiro da situação. Pessoas desinformadas estão caindo na armadilha, pois a lavagem cerebral é muito bem feita através de vários meios de comunicação”.

Em agosto de 2020, no auge da pandemia, o governo Bolsonaro, representado pelo então secretário de Cultura Mário Frias, recebeu o farsante do ET Bilú em seu gabinete com todo respeito e seriedade do mundo. Quem o levou foi o deputado bolsonarista Roberto Alves de Lucena, do Republicanos, pastor evangélico muito próximo do presidente. Bolsonaro o recebeu muitas vezes no Planalto e já o convidou para integrar uma comitiva de uma viagem presidencial. Na reunião, Urandir pediu apoio dos órgãos governamentais. Mário Frias demonstrou grande interesse nas pesquisas fajutas do Dakila e prometeu ajudar.

Nesta semana, dois anos depois da reunião, Frias aproveitou o boom do assunto nas redes para divulgar mais uma vez a reunião feita com Urandir. Numa série de postagens no Twitter, Frias garantiu que os estudos de Dakila podem revelar “a maior descoberta dos últimos tempos!” e que o instituto contou “com todo apoio do Exército, das Forças Aéreas, da Defesa Civil, do Ministério da Defesa e até do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional)”.

O ex-secretário de Cultura ainda usou seu mau português para dizer, no entanto, que não há verbas públicas patrocinando os delírios de Urandir: “não houveram [sic] aportes financeiros do governo federal”. Como se sabe, estamos em ano eleitoral e o ex-canastrão de Malhação concorrerá a uma vaga de deputado federal. Ele não poderia perder a chance de surfar no algoritmo do assunto do momento.