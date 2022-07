Com o acordo que definiu a saída de Márcio França da corrida para o Palácio dos Bandeirantes, Haddad agora vislumbra a possibilidade real de matar a eleição logo no primeiro turno. A tragédia bolsonarista em Brasília talvez seja o fator principal para esse novo quadro. O antibolsonarismo virou uma força eleitoral importante no estado e superou o antipetismo.

As pesquisas indicam um cenário inédito na corrida para o governo de São Paulo. Faltando menos de três meses para a eleição, o candidato tucano, Rodrigo Garcia, aparece bem atrás do candidato petista, Fernando Haddad. É um cenário novo para o estado em que o PSDB mantém uma dinastia há quase 30 anos, tendo eleito sete governadores consecutivos, e onde o antipetismo sempre foi uma força avassaladora. O eleitorado do interior paulista é tradicionalmente conservador e vê-lo disposto a eleger um candidato de esquerda é surpreendente.

A ascensão do bolsonarismo mexeu com o tabuleiro do jogo. Antes, um apoio de Alckmin e Márcio França à uma candidatura petista no estado seria impensável. São apoios importantes que ajudam a dar uma diluída no antipetismo. Haddad terá um palanque fortíssimo com a presença de dois ex-governadores do Tucanistão, além de Lula.

Bolsonaro conseguiu a proeza de ser mais rejeitado que Lula no estado, algo impensável há quatro anos. Nas eleições presidenciais de 2018, Bolsonaro recebeu mais que o dobro de votos que Haddad no estado e venceu a disputa em 97,8% dos municípios paulistas. Já nas eleições para o governo paulista, o candidato petista Luiz Marinho ficou com 12% dos votos e viu o BolsoDoria triunfar.

As chances de uma vitória da esquerda em São Paulo são reais, mas ainda há muito chão pela frente. Apesar de ter arrefecido, o antipetismo continua sendo uma força importante no estado. Caso a eleição vá para o segundo turno, é certo que os eleitores de Garcia e de Tarcísio estarão juntos para tentar barrar o PT. Com o apoio das máquinas do governo federal e estadual, a tendência é que as duas candidaturas cresçam durante a campanha.

Garcia e Tarcísio são pouco conhecidos pelo eleitorado paulista, mas têm potencial para crescer nas pesquisas e conquistar uma vaga no segundo turno. O tempo de rádio e TV é fundamental para torná-los mais conhecidos e ambos contarão com bons espaços durante a campanha. Com a recém aliança firmada com o União Brasil, Garcia terá quase o dobro do tempo de exposição no horário eleitoral gratuito na TV e no rádio em relação aos seus principais adversários.

Com o apoio do PSD de Kassab, Tarcísio terá mais tempo que Haddad. A tendência é que o bolsonarista cresça um pouco nas pesquisas à medida em que o eleitor bolsonarista passe a identificá-lo como o candidato de Bolsonaro, mas isso também fará aumentar sua rejeição. O espaço para crescimento de Tarcísio é pequeno, já que Bolsonaro é o pior padrinho político no estado. Quase 70% dos paulistas afirmam que não votarão em um candidato indicado por ele de jeito nenhum.

Nunca antes na história do estado paulista a esquerda teve um cenário eleitoral tão promissor. Uma vitória encerrará um ciclo de três décadas de hegemonia tucana no Palácio dos Bandeirantes e será decisiva também para a eleição presidencial. Haddad é o maior beneficiado pela aliança que Lula costurou com Alckmin e outros setores que se descolaram do tucanato. É irônico imaginar que o fim do Tucanistão pode ser feito com um ex-tucano que até pouco tempo era uma das principais lideranças da sigla.

Além do crescimento do antibolsonarismo no estado que elegeu BolsoDoria há quatro anos, o leque de alianças formado por Lula ajudou a diminuir a fervura do caldeirão do antipetismo que sempre borbulhou no maior colégio eleitoral do país. Haddad tem chances de liquidar a fatura no primeiro turno, mas o cenário irá mudar com o início da campanha e é improvável que isso aconteça. De qualquer maneira, a vaga do petista no segundo turno parece garantida, enquanto Tarcísio e Garcia vão sair no tapa em busca do mesmo eleitorado.