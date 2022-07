A morte de um voluntário francês na Ucrânia é a primeira evidência clara da existência de pelo menos alguns extremistas de extrema-direita entre os combatentes estrangeiros que se reuniram no país para lutar contra as forças russas. Wilfried Bleriot, 32, foi morto em ação, de acordo com a Legião Internacional da Ucrânia em um post no Facebook de 4 de junho de 2022. Na foto de Bleriot postada pela Legião Internacional – grupo que foi formado após a invasão da Rússia em fevereiro e está aberto a receber combatentes voluntários de todo o mundo –, ele exibe na frente e no centro de seu colete o distintivo em preto e branco da chamada Divisão Misantrópica, conhecida como uma ala abertamente fascista e voluntária do ultranacionalista Batalhão Azov, da Ucrânia.

Bleriot era um “homem que lutou contra o bolchevismo e o antifascismo toda a sua vida”, segundo o post do Telegram, um “irmão de armas”, que morreu defendendo a Europa e a Ucrânia de “hordas asiáticas.” Entre os membros do grupo de conversas, Bleriot se tornou um mártir, um camarada caído a ser lamentado e celebrado. Um meme mostra uma roda do Sol Negro – ícone do ocultismo nazista – atrás de seu rosto sorridente.

Bleriot era de Bayeux, uma cidade do norte da França. Em uma entrevista com um repórter argentino, enviada ao Reddit em 3 de março, ele se identifica como normando, diz que está “pronto para matar russos” e “pronto para morrer.” Ele acrescenta que deixou dois filhos em casa, e começa a chorar. A família de Bleriot não foi encontrada para comentar. As tentativas de contato com as autoridades francesas para comentar se Bleriot era conhecido por eles também não tiveram sucesso.

Um porta-voz do Batalhão Azov, que começou por volta de 2014 como uma gangue de rua de extrema-direita, e desde então evoluiu para um regimento profissional de operações especiais do exército ucraniano, não respondeu imediatamente às perguntas sobre Bleriot e a Divisão Misantrópica. Mas em abril, eu me encontrei com Andriy Biletsky, o fundador do movimento Azov, na base do grupo em Kyiv. Eu não tinha ouvido falar da Divisão Misantrópica na época, mas perguntei a Biletsky sobre combatentes estrangeiros. “Temos voluntários de diversos países”, ele me disse. “Tivemos europeus, japoneses, pessoas do Oriente.” Ele também mencionou voluntários bielorrussos, georgianos, russos, croatas e britânicos. Ele salientou que alguns deles eram judeus. No entanto, “posso garantir que não há americanos”, disse ele. “Nem mesmo europeus ocidentais”, acrescentou, caindo em leve contradição.

A base do batalhão de Azov, nos arredores semi-industriais de Kyiv, ficava em uma fábrica soviética abandonada. Dentro do prédio principal, uma bandeira amarela, com o conhecido símbolo Wolfsangel de Azov no centro, estava pendurada nas vigas. Em dois lugares, havia relógios com o Sol Negro nas paredes; essas rodas solares, ou Sonnenrads, também encontradas no chão do castelo de Heinrich Himmler na Alemanha, são muito usadas por adeptos contemporâneos da ideologia nazista para sinalizar suas crenças supremacistas arianas. Os defensores de Azov dizem que são meros símbolos nativos ucranianos, que devem ser entendidos no contexto do Leste Europeu. De qualquer forma, as rodas solares, iluminadas por neon azul, sem dúvida traziam uma estética neonazista à base Azov. Havia soldados em trajes de batalha completos andando pelo ambiente, tão preparados e intimidadores quanto qualquer outro soldado na Ucrânia, além de duas mulheres que trabalhavam como secretárias. O andar térreo estava cheio de novos recrutas, exclusivamente jovens brancos, falando ucraniano e russo.