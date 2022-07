Aos 40 anos de idade, ele está na Penitenciária de Tremembé, no interior paulista, onde cumpre sentença a mais de 70 anos de prisão por estelionato, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, crimes contra as relações de consumo e associação criminosa. Sua mulher, Viviane Boffi Emílio, também cumpre pena de quase 68 anos de reclusão em uma das duas penitenciárias femininas da cidade. De dentro da cadeia, onde está desde 2016, Cintra disse ao Intercept que, sozinho, doou mais de R$ 20 milhões à igreja desde 2005.

F oi aos oito anos de idade que o empresário Michel Pierre de Souza Cintra pisou pela primeira vez em um culto da Igreja Universal do Reino de Deus, levado pela mãe. Inspirado pelo discurso religioso de prosperidade, Cintra construiu um império do comércio eletrônico – chegou a ter 12 empresas –, mas afundou do mesmo jeito que emergiu.

O Ministério Público chegou a abrir um inquérito para investigar o envolvimento da Universal. Citando trecho da sentença, o requerimento menciona “doações vultuosas de dinheiro em espécie para a Igreja Universal do Reino de Deus”, além dos veículos. A investigação, no entanto, foi arquivada no ano passado.

Cintra, por meio de seus advogados, move contra a Igreja Universal desde outubro do ano passado uma ação anulatória de doação e indenizatória por danos morais e materiais no valor de R$ 22 milhões. Ele alega que a instituição religiosa teria se valido “de seu veio empreendedor de abrir empresas, inclusive utilizando de terceiros”, para arrecadar dinheiro e fazer as doações.

A denúncia do Ministério Público de São Paulo e a sentença do juiz Lúcio Alberto Enéas da Silva Ferreira, da 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, comprovam que Cintra doou à Universal pelo menos oito veículos – alguns de luxo, de marcas como BMW, Audi e Land Rover –, além de R$ 2 milhões. Ao Intercept, no entanto, o empresário revelou que outras doações em dinheiro não teriam sido detectadas pela justiça. Segundo ele, os carros doados eram vendidos em lote para concessionárias, que depois devolviam parte do valor em espécie para a Universal – no que ele afirma ser um esquema de lavagem de dinheiro.

Festa da Igreja Universal do Reino de Deus no estádio do Maracanã, em outubro de 1990. Do palco no gramado, o bispo Edir Macedo fala aos fieis.

Na sentença condenatória de Cintra, o juiz Lúcio Alberto Ferreira reproduziu a conclusão do Ministério Público sobre a sua promessa: “Essas afirmações são reveladoras de que algo não declarado pelo réu ocorria entre ele e os representantes da igreja, o que reforça a certeza de que recebia parte dos valores doados. Em razão dos seus problemas com a Justiça, não teve o respaldo que esperava e perdeu tudo aquilo que doou”.

Em delações à Justiça, funcionários das empresas de Cintra diziam não entender por que ele se recusava a ressarcir centenas de consumidores lesados que reclamavam a entrega de produtos comprados nos sites, enquanto seguia com doações milionárias de carros e dinheiro à igreja. Em um depoimento em juízo, o empresário disse que não queria “denegrir a imagem da igreja”, mas um dia iria colaborar com a Justiça “para dizer como a Igreja Universal age com as pessoas”.

Seus advogados alegam que o ex-empresário praticava os crimes sob influência da Universal. “Segundo Michel, a igreja poderia ter conhecimento de sua atividade ilegal, e não se opunha à atividade”, diz Isaac Rotband, um dos advogados do empresário. “A economia nacional hoje está lastreada por pessoas que controlam esse sistema teológico econômico de captação de fiéis”, disse Marco Mejia, outro advogado de Cintra. Mejia atuou em casos de grande repercussão, como o do goleiro Bruno e de Adélio Bispo de Oliveira , acusado no atentado a Jair Bolsonaro.

Por volta de 2010, no auge, Cintra chegou a ter 12 empresas. A maior delas era a Pank, um site de vendas pela internet que vendia franquias. Com seus negócios, teria faturado R$ 250 milhões em quatro anos.

N atural de Ribeirão Preto, no interior paulista, e filho de uma ex-comerciante e hoje empregada doméstica, Michel Cintra diz que sua aptidão para os negócios foi incentivada pela igreja. Com um atraente e repisado discurso aos fiéis que mescla autoajuda e empreendedorismo, a Universal é adepta da Teologia da Prosperidade, doutrina segundo a qual os discursos positivos e as doações a Deus aumentam a riqueza material. O cristão, de acordo com a tese, não pode ser um sujeito pobre, infeliz e sofredor, pois Jesus veio à terra não para fazê-lo sofrer, mas para enriquecê-lo, trazendo prosperidade e abundância.

A nova doação teve um destino diferente. “Disseram pra mim que o BMW seria usado pelo bispo Macedo, porque era o melhor carro já recebido em doação. E aí começou a história dos carros”, ele contou ao Intercept. “Descobriam a minha vocação empreendedora. Me convenceram que eu fui chamado por Deus para ser um sócio de Deus e, assim, patrocinar a igreja em seu crescimento. E com isso multiplicar a propagação da religião”.

“O BMW despertou muito a atenção na Universal, ao ponto de eu passar a ser chamado em dezenas de igrejas para justificar a doação, por meio de testemunhos, e induzir as pessoas a fazerem o mesmo”, me contou Cintra. Segundo seu relato, ele tentou doar seu Golf, batido e com parcelas atrasadas, em duas Fogueiras Santas anteriores. A doação foi recusada. “Foi dito a mim que eu estava doando o pior para Deus. Acabei repreendido por um bispo por estar oferecendo algo defeituoso. A partir daquele momento assumi o compromisso de só dar o melhor para Deus e sempre algo maior do que eu já havia dado”, contou o empresário.

O primeiro carro doado por Cintra à Universal foi um Audi A3 usado. Mas sua próxima doação, no entanto, é que teria conquistado a Igreja: um BMW 120, que acabara de ser lançado, em 2006. O valor do carro, na época, ultrapassava R$ 130 mil – o equivalente a R$ 322 mil em junho de 2022, na correção pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, do IBGE.

‘De joelho dobrado no púlpito, eu só via as chaves caindo. Sei de muitas pessoas simples que doaram os seus carros dessa forma’.

Assim, vieram na sequência as doações de uma motocicleta Honda CB 600 Hornet, em 2010; de três Hyundai Elantra, em 2012; um BMW XI, em 2013; um Evoque Dynamic, em 2014; e mais dois Audi A3, um em 2014 e a outro no ano seguinte.

“Em cada ‘Fogueira Santa’, eu era usado para propagar o que tinha feito. Estive em várias cidades do estado de São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, Manaus e Porto Alegre. No Guarujá, no litoral paulista, e no templo da avenida João Dias, em Santo Amaro, pediram para as pessoas que quisessem alcançar a prosperidade que eu estava obtendo, que também doassem o seu carro imediatamente. De joelho dobrado no púlpito, eu só via as chaves caindo. Sei de muitas pessoas simples que doaram os seus carros dessa forma”, narrou o ex-empresário.

Cintra contou que em suas viagens para dar testemunhos nos templos a Universal sempre o instalava em hotéis de luxo. E lhe dava quantias que variavam entre R$ 15 mil e R$ 20 mil, como uma bonificação. “Eles me davam toda a estrutura e pagavam minha alimentação em restaurantes sofisticados, sempre na companhia do principal líder da igreja na região. O dinheiro que me repassavam não era para pagar o testemunho, mas para custear aquela situação. E era um combustível para eu me considerar uma pessoa importante. Eu ficava constrangido e acabava doando novamente para a igreja”, garantiu.

O empresário contou que sua terceira doação à igreja, uma Mercedes-Benz zero quilômetro, avaliada em R$ 250 mil, aconteceu no momento em que a sede de uma de suas empresas, a Stop Play, era invadida pela Polícia Federal, em 2007. A denúncia era descaminho, ou seja, a entrada ou saída no comércio de produtos permitidos, mas sem passar pelos trâmites burocráticos e tributários devidos.

“Recebi um telefonema do advogado que me defendia à época dizendo para eu fugir. A PF ficou no depósito da empresa das 7h às 21h. Eu fui para a igreja e fiquei escondido. E estava chegando uma Fogueira Santa. Enquanto o advogado me orientava a desaparecer para fugir do flagrante, o pastor que me deu cobertura me convenceu de que eu teria de fazer um sacrifício. Eu saí da igreja, fui numa concessionária do grupo Ribeirão Diesel, no dia 30 de novembro de 2007, e comprei a Mercedes, que acabava de ser lançada. Liguei para o financeiro da empresa e pedi para transferir cerca de R$ 250 mil que estava na conta e comprei o carro, enquanto a PF estava na empresa. Dei a chave na mão do pastor. A Mercedes ficou dentro da igreja por uns 15 dias como modelo de doação”.