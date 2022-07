As informações constam em relatório elaborado pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro, subordinado ao Centro de Apoio Operacional à Execução Ministério Público de São Paulo. O CAEx, como é chamado, reuniu os dados após a quebra de sigilo bancário da Universal, no âmbito de um inquérito policial aberto em 2014. O documento era desconhecido do público até agora.

A Universal foi procurada para comentar as informações do relatório, mas não respondeu aos questionamentos do Intercept.

O relatório do CAEx, é bom observar, contabilizou apenas as movimentações bancárias da Universal. No total de R$ 33 bilhões depositados entre janeiro de 2011 a julho de 2015 não estão incluídas as doações em dinheiro vivo dos fiéis, a maior parte arrecadada nos dízimos e ofertas. A maioria dos seguidores da Universal é de origem humilde e não tem conta bancária, segundo ex-bispos e pastores da instituição ouvidos pelo Intercept.

O relatório mostra que a Universal movimentou R$ 33,3 bilhões em operações de crédito e R$ 33,3 bilhões em transações de débito. As maiores movimentações registradas são relacionadas ao Banco Renner – hoje Digimais –, também do bispo Edir Macedo.

Condenado em diversas ações a mais de 70 anos de prisão, Cintra cumpre pena no presídio de Tremembé, na região do Vale do Paraíba, no interior paulista, desde 2016. Ele disse ao Intercept, em entrevista na cadeia, que doou mais de R$ 20 milhões à igreja desde 2005.

O relatório do CAEx traz uma análise técnica da movimentação bancária da Igreja Universal, do empresário Michel Pierre de Souza Cintra, de sua esposa Viviane Boffi Emílio e de outros sócios e “laranjas” de suas 12 empresas criadas entre os anos de 2005 a 2015.

O empresário disse que cometeu os crimes pelos quais foi condenado “sob a influência” do império de Edir Macedo. Agora, ele move uma ação estimada em R$ 22 milhões contra a Universal, pedindo a anulação de suas doações e uma indenização por danos morais. No processo, Cintra afirmou que todos os atos pelos quais foi responsabilizado teriam sido “pensados, planejados, arquitetados, organizados e colocados em prática pela Igreja Universal do Reino de Deus ou por ordem dessa”.

O relatório do CAEx dá uma ideia de como funcionam as grandes movimentações financeiras da igreja. O maior beneficiário de recursos vindos da Universal foi o Banco Renner, hoje batizado como Digimais: foram R$ 16,8 milhões enviados à instituição no período analisado.

A quebra de sigilo detectou ainda na conta da Universal depósitos da TV Record do Rio de Janeiro, no valor de R$ 1,36 milhão; da Rádio Record de Campos, de R$ 27 mil; do jornalista Douglas Tavolaro, ex-vice-presidente da TV Record, de R$ 13,8 mil; e de Eris Bezerra Crivella – irmã de Edir Macedo e mãe do bispo da Universal e ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella –, de R$ 12,8 mil.

Também aparece na lista um depósito de R$ 12 mil da empresa Crivella Produções Artísticas e Culturais, da filha do ex-prefeito do Rio, Rachel Jane Crivella, e vários outros de empresas ligadas ao grupo Universal.

O império econômico de Edir Macedo reúne mais de 100 empresas, entre rádios e TVs, portal, jornais, banco, seguradora, financeira, hospital, plano de saúde, logística em transporte, segurança patrimonial, bebidas e outras.

Com um atraente e repetitivo discurso aos fiéis que mescla autoajuda e empreendedorismo, a Universal é adepta da Teologia da Prosperidade, doutrina segundo a qual os discursos de defesa da prosperidade e as doações a Deus aumentam a riqueza material. O cristão, de acordo com essa tese, não foi colocado no mundo para ser um sujeito pobre, infeliz ou sofredor, pois Jesus veio à terra não para fazê-lo sofrer, mas para enriquecê-lo, trazendo prosperidade e abundância.

O que entra, sai

Cintra afirmou ao Intercept que doou mais de R$ 20 milhões à igreja desde 2005. O Judiciário comprovou um total de R$ 2,7 milhões em doações feitas por ele entre 2011 e 2015. O empresário, no entanto, diz que esse valor chega a R$ 4,2 milhões, incluindo outras doações de duas de suas empresas. Segundo Cintra, essas operações seriam uma forma de lavar dinheiro.

A quebra de sigilo mostra que as empresas de Michel de Souza Cintra chegaram a faturar R$ 250 milhões em quatro anos. A maior delas,a D&L – razão social da Pank, um site de comércio pela internet que vendia produtos eletrônicos –, fez um depósito na conta da Universal de R$ 1,68 milhão. A D&L também enviou R$ 156 mil para a Rádio e TV Record, além de R$ 18,8 mil para a Universal Computer 156 Ltda, empresa que nunca foi listada no grupo de companhias ligadas ao grupo Universal.

A mulher de Michel, Viviane Emílio, fez um depósito mais modesto para a igreja, no valor de R$ 20,9 mil.

A denúncia do Ministério Público de São Paulo e a sentença do juiz Lúcio Alberto Enéas da Silva Ferreira também mencionam que Cintra doou à Universal 14 veículos – nove deles de luxo e zero quilômetro, de marcas como BMW, Mercedes-Benz, Audi e Land Rover –, além de dinheiro vivo.

Na sentença, Ferreira fez menção a uma suspeita do Ministério Público de São Paulo de que o empresário receberia de volta parte do dinheiro que doava para a Igreja Universal. As investigações não avançaram, segundo Cintra, e essa suspeita não foi comprovada.