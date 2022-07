Fazia tempo que eu queria escrever sobre a relação entre farda da escola pública e desigualdade. Ter presenciado esse “ao vivo” foi o estalo para discutir uma questão apresentada há tempos para mim: em uma disciplina sobre reportagem que ministrei no curso de Comunicação Social da UFPE, onde atuo como professora e pesquisadora, a aluna Sarah Teodósio realizou em 2019 uma investigação sobre preconceito e uniforme escolar a partir de sua própria experiência. Na adolescência, ela foi impedida de entrar em um colégio particular em Recife, o Americano Batista, o mesmo no qual ela havia estudado durante dois anos, antes de ir para o ensino público estadual.

Até hoje, Sarah, autodeclarada parda, lembra quando a segurança tentou barrar sua chegada, gritando em alto e bom som que ela não poderia acessar o interior da instituição “com aquela farda”. Era fim do horário escolar e pessoas com fardamento de escolas particulares circulavam no local tranquilamente. “Entendi que o meu uniforme não era só uma identificação da escola, mas também um marcador social”.

Ela pediu para ir até o banheiro para trocar de blusa: havia aprendido o hábito de carregar outra peça de roupa na bolsa, algo bem comum entre estudantes de escolas públicas, como veremos a seguir segundo o relato da própria Sarah:

“Quando ingressei na rede estadual de ensino, uma das primeiras coisas que percebi foi um certo tipo de ritual envolvendo a farda: os ‘novatos’ esperavam o recebimento do material escolar e podiam frequentar as aulas usando camiseta branca, enquanto os veteranos usavam o uniforme dentro da escola. Mas havia algo curioso: durante os primeiros dias, percebi que, no horário da saída, os banheiros ficavam abarrotados de gente para trocar de roupa. Com o passar dos dias, fui observando a existência da ‘roupa para sair’, que nem sempre estava guardada dentro das bolsas. Elas apareciam amarradas nas alças das mochilas ou usadas por baixo da farda para facilitar o processo de troca. Este era – e é – um hábito pouco comentado. Eu tinha 12 anos e fui entendendo que a minha farda não era bem-vinda nos lugares. Ninguém me falou nada sobre isso: eu simplesmente aprendi. Um episódio que me fez refletir bastante aconteceu quando fui a uma papelaria com um grupo de amigos. Todos estávamos de farda de escola pública. Chegando no estabelecimento, ouvimos o barulho vindo de um grupo de estudantes de outra escola, privada. Havia um segurança posicionado na entrada. Me distraí olhando os produtos e de repente uma amiga me puxou. ‘Vamos embora, rápido’. Eu não havia entendido bem a situação até perceber que o segurança estava atrás de nós com rádio na mão e um outro acabava de chegar para nos ‘acompanhar’. O outro grupo de estudantes, em maior quantidade que nós, continuava a falar alto. Eles usavam uma farda azul como a nossa, mas, enfim, elas não eram as mesmas. Eram 9 escolas em um bairro nobre, Graças, e só havia uma escola pública. Fomos embora. Pouco foi dito entre nós, mas não precisava. Entendemos que usar a farda era perigoso.

Pessoalmente, percebi que o problema não era uma camisa de algodão com as cores da bandeira do estado: o problema era o lugar que eu ocupava agora. Durante os cinco anos que estudei em escolas públicas, presenciei e vivi diversas situações no mínimo vexatórias e algumas caberiam em um processo judicial. É tudo muito sutil: te cercam, te seguem, passam rádio. Mas também pedem para olhar tua mochila. Na rua, as pessoas atravessam, colam a bolsa no corpo. Se tem muitos estudantes ‘do estado’ juntos, já entendem como um arrastão. Fazer algo contra isso era quase impossível. Por isso, antes de sair de casa com meus cadernos, livros e canetas, colocava também uma blusa na bolsa. Era mais seguro assim.”

(…)