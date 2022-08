Duas delas, ouvidas pelo Intercept , afirmam que fizeram investimentos por meio da LTW mas, desde janeiro de 2022, não conseguem fazer o resgate do dinheiro. As denúncias são ecoadas em grupos no WhatsApp que reúnem dezenas de clientes lesados. No site Reclame Aqui , que registra reclamações de clientes insatisfeitos com o atendimento prestado por empresas, existem mais de 200 queixas contra a LTW, avaliada como “não recomendada”.

Não seria nada demais se o sujeito que gravava o vídeo selfie não estivesse sendo acusado de dar um calote de R$ 100 milhões nos clientes de sua empresa. Luiz Henrique Brito Mendes é o fundador da LTW Consult, empresa de consultoria financeira acusada de não devolver o dinheiro de 100 clientes. O vídeo com as cenas de descontração vazou e começou a circular em grupos de WhatsApp das vítimas há alguns meses.

Era um dia de sol e mar azul. Em um iate, drinks coloridos, baldes de cerveja e champanhe rolavam de mão em mão. “Trabalhando sexta-feira?”, perguntou um homem de óculos de sol enquanto fazia um vídeo selfie. “Acho que eu vou tomar uma bronca dos nossos advogados”, falou, em tom irônico. Em seguida, ele andou pelo barco e apontou para dois homens que estavam em uma mesa repleta de petiscos: “Olha os advogados onde estão”. Um dos sujeitos reagiu dançando ao som do refrão do funk “O golpe tá aí, cai quem quer”.

No começo de todo programa, o então apresentador Bruno Aiub, que usa o nome artístico Monark, interrompia a conversa para falar sobre os benefícios da LTW, uma empresa que poderia ajudar o cliente a sair das dívidas ou aprender a investir, ele garantia. “A LTW Consult ensina você a cuidar do seu dinheiro”, disse Monark, olhando para a câmera no programa em que conversa com o comentarista de direita Rodrigo Constantino – ainda disponível no YouTube. “Se cadastre lá, faça o [questionário online] ‘planejador de sonhos’ que, com essa informação, eles vão conseguir bolar uma estratégia legal para você investir”. Enquanto isso e durante todo o programa, o logo da empresa aparece e desaparece na TV do estúdio.

Já um dos podcasts mais ouvidos do Brasil, em fevereiro deste ano o Flow chegou às manchetes após Monark defender a existência de um partido nazista no Brasil. Na época, a LTW se pronunciou dizendo que não tinha vínculo com o podcast desde 2021. Monark foi afastado do programa, mas segue apresentando um outro podcast em seu canal do YouTube, ainda que proibido pela plataforma de ganhar dinheiro com seus vídeos.

Meses antes de Monark confessar que acha ok que partidos defendam o nazismo, em novembro de 2021, o fundador da LTW deu uma entrevista a outro podcast contando que a empresa dele financiou a casa onde o Flow instalou seu estúdio de gravação mais recente em São Paulo. “Foi a gente que bancou”, alardeou Brito.

Trata-se de uma casa de quatro andares na Vila Prudente, zona leste da cidade, com diversas salas transformadas em estúdios em que são gravados podcasts. Um deles é o “Na Escuta”, com o delegado e youtuber Carlos Alberto da Cunha, o delegado Da Cunha.

Na entrevista, Brito relata ter sido procurado por Igor Coelho – conhecido como Igor 3k –, então um dos apresentadores do Flow Podcast, para financiar o imóvel. “Eu consigo esse valor que você precisa em cinco meses e você me devolve tudo em propaganda gratuita”, relatou o empresário. Segundo ele, o acordo foi aceito e o Flow efetuou a compra do imóvel.

O Flow nega que a empresa de consultoria tenha sido responsável pelo financiamento da casa. “A LTW foi apenas uma marca anunciante em determinados espaços publicitários dos Estúdios Flow, como outras marcas também anunciaram e anunciam”, informou a empresa que administra o podcast. “Essa referida empresa [a LTW] anunciou entre abril e outubro de 2021 nos Estúdios Flow, e qualquer vínculo contratual desse serviço publicitário já foi encerrado”.

Procurados pelo Intercept via e-mail e telefone, nem a empresa, nem Brito responderam a nossos questionamentos até a publicação desta reportagem.

Do céu ao inferno

LTW é uma abreviatura de “Leading The Way”, algo como “abrindo o caminho”, em inglês. A relação do cliente com a empresa de investimentos costumava começar no site. Lá, segundo um ex-funcionário, era preciso responder a cerca de 20 perguntas para que um consultor retornasse com um planejamento de vida que poderia tanto ajudar o cliente a sair das dívidas quanto a dar os primeiros passos como investidor.

A LTW dizia ter como foco “promover educação financeira e ajudar na expansão de capital”. Para isso, alocava o dinheiro dos clientes em investimentos de renda fixa e renda variável, como fundos do tesouro direto e ações em bolsa de valores, respectivamente.

“A LTW pagava fielmente os saques [de quem fazia investimentos]”, relatou Jorge, ex-funcionário da área comercial, responsável pela prospecção de clientes e pela administração do perfil de cada um. Além de integrar o quadro da empresa, ele diz ter convidado amigos e familiares a investir na LTW. “Eu coloquei meu dinheiro lá, a minha mulher colocou, assim como amigos que conheço desde criança, meus familiares. Acreditávamos muito na empresa e nos projetos que estavam acontecendo”.