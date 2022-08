Os nomes e entidades que assinam os manifestos dão ao movimento uma importância gigantesca, representando talvez o ato mais importante já feito contra os ataques do bolsonarismo à democracia. A carta da USP recebeu rapidamente mais de 700 mil assinaturas e até a publicação deste texto provavelmente já terá ultrapassado 1 milhão. Entre os assinantes estão grandes empresários e banqueiros como Roberto Setubal, Candido Bracher e Pedro Moreira Salles, do Itaú Unibanco; Guilherme Leal, da Natura; Walter Schalka, da Suzano; Eduardo Vassimon, da Votorantim, e Horácio Lafer Piva, da Klabin.

O encontro que Bolsonaro teve com embaixadores, em que ele atacou o STF e as urnas eletrônicas, fez acender o sinal vermelho para alguns setores da sociedade que até então se calavam diante do golpismo do presidente. Dois manifestos, um criado pela Faculdade de Direito da USP e outro pela Fiesp, estão circulando na internet e angariando assinaturas. Os textos dos manifestos têm teor semelhante e defendem de maneira dura os mesmos princípios: o respeito ao sistema eleitoral, às instituições da República e à democracia.

Não é pouca coisa. O grande capital, que até então estava calado ou no máximo fazia reclamações tímidas, parece que finalmente entendeu que a degradação das instituições não faz bem para os negócios. Além dos empresários, o manifesto reúne ex-ministros de FHC, de Lula, de Dilma e de Temer, subprocuradores-gerais da República, membros do MPF e uma série de intelectuais e personalidades. O texto do manifesto afirma que o país está “passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições”. E manda um recado para o presidente que tem preparado o terreno para que um episódio como a invasão do Capitólio aconteça no Brasil: “Lá [EUA] as tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito, aqui também não terão.”

O documento da Fiesp é muito parecido e reúne entidades empresariais e da sociedade civil como universidades, ONGs e sindicatos. Febraban, UNE, Câmara Americana de Comércio e as maiores centrais sindicais estão entre os assinantes. A carta é clara ao defender o STF e o TSE, duas instituições sob ataque permanente do presidente e sua horda golpista nos últimos anos.

Diz o texto: “As entidades da sociedade civil e os cidadãos que subscrevem este ato destacam o papel do Judiciário brasileiro, em especial do Supremo Tribunal Federal, guardião último da Constituição, e do Tribunal Superior Eleitoral, que tem conduzido com plena segurança, eficiência e integridade nossas eleições respeitadas internacionalmente, e de todos os magistrados, reconhecendo o seu inestimável papel, ao longo de nossa história, como poder pacificador de desacordos e instância de proteção dos direitos fundamentais.” Também enfatiza a confiança dos assinantes nas urnas eletrônicas: “o processo de apuração no país tem servido de exemplo no mundo, com respeito aos resultados e transição republicana de governo”.

As principais entidades sindicais do país, que juntas somam mais de 60 milhões de trabalhadores, decidiram assinar a carta da Fiesp. Representantes da Força Sindical, CUT e UGT se reuniram na última quarta-feira com Josué Gomes de Alencar, presidente da Fiesp. Após a reunião, os sindicalistas saudaram a posição da entidade patronal na defesa da democracia.

O golpismo bolsonarista conseguiu a proeza de juntar sindicalistas com o alto empresariado em um manifesto político em defesa da democracia. Também não é pouca coisa. Evidentemente não se trata de uma aliança política, de uma frente ampla ou algo parecido. Os embates entre trabalho e capital continuam, os interesses permanecem inconciliáveis, mas há o entendimento geral de que as instituições democráticas devem ser preservadas e de que qualquer tentativa de golpe fará todo mundo perder.

Ao ver o alto empresariado quase que unanimemente abandonando de vez o barco, Bolsonaro demonstrou ter sentido o peso do golpe. Mesmo sem ter seu nome citado nos manifestos, o presidente vestiu a carapuça que foi feita sob medida para ele. Reagiu com agressividade e deboche: “Esse pessoal que assina esse manifesto é cara de pau, sem caráter.”