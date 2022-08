Bem, essa deveria ser uma questão evidente. Mas basta confrontá-la com a realidade direta para que esse falso Rivotril erroneamente repercutido também pelo ex-presidente se dissolva no ar. As 84,1% de pessoas pretas e pardas dentre todas as mortas em intervenções policiais no Brasil ano passado eram bastante humanas, por exemplo. Mas não deixaram de ser alvos preferenciais da PM por conta disso.

“Eu sou preto, eu sou branco, eu sou qualquer coisa. Eu sou um ser humano. ” Ficou famosa a resposta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à pergunta do rapper Mano Brown no podcast “Mano a Mano”. Brown queria saber como Lula se identificava racialmente, e o hoje candidato à presidência do país recorreu a uma espécie de clássico aparentemente conciliador, na linha do “não importa a cor da pele, o que vale é a nossa humanidade”.

Tem mais: Lula é homem e é branco, e são eles que dominam, outro exemplo, o Congresso Nacional brasileiro. Dos 513 deputados eleitos em 2018 e hoje em atividade, são 436 homens e somente 77 são mulheres. Deles, apenas 24,3% se declaram negros ou pardos. Todas as pessoas que estão historicamente fora deste espaço – e aqui sublinho as mulheres negras – são humanas também.

Mas afirmar que Lula é branco e ponto final é uma forma de deixar sob a sombra uma questão fundamental para ler melhor o Brasil: o peso e os significados de ser nordestino. Ou melhor: o peso e os significados de ser nordestino e migrante de origem muito pobre botando o pé em uma São Paulo que tentava se livrar, desde o pós-abolição, daqueles que pareciam atrapalhar sua escalada à europeização. Aqui, sublinho, não me refiro apenas ao ex-presidente e à sua numerosa família, mas a um contingente de milhões de pessoas e ao imaginário desfavorável construído sobre elas. Volta e meia falamos sobre a xenofobia recorrente em relação à região e seus moradores sem destacar que esse fenômeno está profundamente atrelado ao fenômeno da racialização.

E o que seria esse processo? É a atribuição de características negativas a determinado grupo a partir de traços, origens, histórias. É uma essencialização depreciativa que, pretensamente, diz quem sou eu antes mesmo que eu abra a boca e me apresente a alguém – basta que saibam de onde vim. É ver o outro como subordinado, serviçal, menor. No Brasil e em boa parte do mundo, o grupo mais atingido por essa violência é o dos negros e pardos, principalmente aqueles que possuem a pele mais escura.

Quanto mais preto, mais alvo

Mas entremos na piscina da discussão: do ponto de vista histórico, o Nordeste e os nordestinos já “nascem” a partir de uma condição de pobreza e de suposta irracionalidade derivada da fome, alguns dos principais marcadores que vão fomentar a citada racialização. As condições climáticas e ambientais do semiárido fizeram com que, lá atrás, o poder – políticos, empresários, intelectuais, imprensa – se voltassem para o então Norte do Brasil quase somente para acudir, a conta-gotas, as urgências da seca. Diversas vezes não havia a real intenção de contribuir para a melhoria da vida das pessoas, mas tirar proveito da situação de miséria, uma vez que, com ela, é mais fácil construir heróis.

Assim, podemos dizer que a ideia de Nordeste que reverbera até hoje nasce antes mesmo do aparecimento oficial da região no mapa brasileiro (o que vai acontecer pela primeira vez, via IBGE, somente na década de 1940). Explico melhor: ainda estávamos no período final do século 19 quando a população do que viria a ser Nordeste começou a surgir fortemente nos jornais de todo o país. Isso aconteceu em dois momentos muito próximos.

Primeiro, em 1878, quando as primeiras imagens da população já esquecida pelo império começaram a circular nos jornais graças às fotografias feitas em Fortaleza por Joaquim Antonio Correa mostrando pessoas fugindo da seca, desnutridas e destruídas pela fome (ou melhor: pelo abandono). Duas décadas depois, em 1897, somam-se às já disseminadas imagens de desespero e magreza os registros de Flávio de Barros, que acompanhou a última incursão do Exército em Canudos. Nelas, também magros e esfomeados, estão os agora classificados como “fanáticos” seguidores de Antônio Conselheiro. Separei abaixo duas imagens feitas por cada um dos fotógrafos, respectivamente. Elas mostram corpos esqueléticos, fome e pobreza. Reparem como, até hoje, nós, do Nordeste, somos definidos intensamente por elas: