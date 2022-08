Mesmo livre, Cancellier continuou proibido de colocar os pés na sua própria faculdade. Dezoito dias depois de sofrer essa sequência de humilhações, Cancellier tirou a própria vida em um shopping de Florianópolis, onde foi encontrado com um bilhete no bolso: “minha morte foi decretada quando fui banido da universidade”. As investigações se basearam nas irregularidades apontadas pelo TCU, cujo relatório final apontou não haver crime algum, apenas irregularidades administrativas que não tiveram o envolvimento de Cancellier . Pouco tempo depois, as mais de 800 páginas do relatório final da Polícia Federal também não foram capazes de apresentar uma única prova do envolvimento do reitor no caso.

Segundo a própria Polícia Federal, o esquema de desvio comandado pelo reitor operou entre 2008 a 2017. Cancellier, apontado como chefe dessa quadrilha, só assumiria o cargo em 2016. Os métodos lavajatistas, baseados mais em convicções do que em provas, foram largamente empregados pela delegada Erika Marena, a delegada do caso e cria da Lava Jato. Irregularidades administrativas foram tratadas como crimes gravíssimos em uma trama conspiratória desprovida de provas – um clichê lavajatista. Quando as investigações chegaram ao fim, nenhum crime ficou comprovado e ninguém foi condenado. Mas no tribunal da mídia, um espaço tão caro a Lava Jato, Cancellier já havia sido condenado como corrupto, uma humilhação que ele não conseguiu suportar.

Nada disso sensibilizou o lavajatismo. Quando ficou absolutamente clara a perseguição da Polícia Federal contra um inocente, a delegada Erika Marena passou a ser bastante criticada. Foi então que o procurador-chefe da Lava Jato, Deltan Dallagnol, a procurou no Telegram para prestar solidariedade. Dallagnol poupou a delegada de qualquer culpa em relação ao suicídio do homem acusado injustamente de corrupto: “As decisões foram todas deles”.

Em outra mensagem, o então procurador reforçou que ela atuou dentro dos padrões lavajatistas: “Vc respeita todas as regras, atuou 100% corretamente e como fazemos em TODOS os outros casos. Não fique chateada, amiga, que eles não merecem”. Quatro dias depois do suicídio, Dallagnol não prestou solidariedade à família do homem inocente acusado injustamente, mas preferiu afagar a principal comandante da injustiça. Nem o suicídio de um homem injustiçado pelos métodos lavajatistas levou Dallagnol e sua turma a fazer uma autocrítica. Esse é o padrão moral deste homem religioso que se vende como um guardião da ética na vida pública.

Agora, Dallagnol acaba de ser condenado pelo mesmo TCU que motivou as investigações que levaram um inocente ao suicídio. Mas, dessa vez, Dallagnol afirma ser vítima de uma perseguição política maquinada por integrantes do TCU.

Ocorre que, diferentemente do que ele apregoa, as provas das irregularidades cometidas por ele e seus parças lavajatistas são fartas, inequívocas e irrefutáveis. Além de Dallagnol, o ex procurador-geral da República Rodrigo Janot e o procurador-chefe da Procuradoria do Paraná João Vicente Beraldo Romão foram condenados por unanimidade pelo TCU por gastos indevidos na gestão administrativa da Lava Jato. O tribunal fez um pente-fino nos gastos da força-tarefa com viagens e diárias. A conclusão do TCU é de que houve prejuízo ao erário público e violação do princípio da impessoalidade graças a adoção de um esquema “benéfico e rentável” aos lavajatistas.

Os procuradores mais próximos de Dallagnol, como Carlos Fernando Santos Lima, Diogo Castor de Mattos e Orlando Martello, recebiam diárias que custavam cerca de 1 mil reais por dia para viajar para Curitiba, se alimentar e se hospedar na cidade. O problema é que todos eles já moravam em Curitiba. Mesmo assim, a Lava Jato, tão rigorosa e implacável com as contas da UFSC, não viu problema em promover essa farra interna com o erário. Segundo o TCU, foram gastos indevidamente R$ 2,8 milhões em passagens aéreas e em diárias de viagens para os procuradores que não precisavam viajar. É esse o montante que Dallagnol e sua turma foram condenados a devolver para os cofres públicos.

Segundo o relator do TCU, as decisões de Dallagnol atentaram contra a economicidade, já que houve “pagamento desmedido de diárias, sem a devida fundamentação e análise de alternativas legais mais econômicas”. A comparação deste caso com o de Cancellier deixa ainda mais evidente o padrão moral da Lava Jato: aos amigos, tudo o que o uso indevido do erário pode oferecer; aos inimigos, a condenação midiática e a aplicação indevida da lei.

Dallagnol e seus parças se mostraram indignados e prometeram recorrer da decisão que, se confirmada, poderá fazer com que o TSE torne inelegíveis os candidatos lavajatistas em virtude da Lei da Ficha Limpa.

A indignação de Dallagnol não combina com desdém que ele fez às vésperas do julgamento, quando postou no Instagram um vídeo em que aparece todo meninão no sofá comendo pipoca e uma legenda debochada: “esperando pelo julgamento no TCU”. Parecia um youtuber adolescente lacrando um youtuber rival.

Mas parece que o resultado do julgamento o fez engasgar com a pipoca. Deltan disse que não autorizou as diárias, não se beneficiou delas e não mandou pagá-las. Não foi o que pareceu quando a Vaza Jato publicou as peripécias que ele comandava no escurinho do Telegram. Em uma das mensagens enviada para procuradores, Dallagnol os incentiva a gastar mais dinheiro com viagens desnecessárias — uma jogada para evitar que a grana que estava “sobrando” fosse descontada do orçamento do ano seguinte. “Quanto mais gastarmos agora, melhor”, escreveu o paladino da ética na vida pública.