O Intercept fará a cobertura mais combativa das eleições de 2022. E nunca foi tão necessário um jornalismo destemido e sem amarras no Brasil. A continuidade do regime democrático corre risco: o presidente da República Jair Bolsonaro e os militares agem para degradar o processo eleitoral por meio de constantes ataques às urnas eletrônicas. Não recuaremos de nossa missão de fiscalizar o poder e os poderosos e estaremos atentos às más condutas de políticos, empresários e lobistas durante a campanha eleitoral que começa hoje. Ex-editora-executiva do El País Brasil, com mais de 30 anos de carreira, a jornalista Carla Jimenez chega para escrever duas newsletters. A primeira, “Contragolpe”, será enviada semanalmente e focará na campanha eleitoral e na defesa da democracia. A partir de amanhã, “Contragolpe” chegará diretamente para quem já assina a nossa newsletter e será enviada sempre às quarta-feiras. Jimenez escreverá ainda uma newsletter quinzenal, a ser publicada às segundas-feiras, com reportagens exclusivas e análises, a partir do dia 22.

Foto: Fernando Cavalcanti

Para ter acesso a esses conteúdos, assine gratuitamente a newsletter do Intercept. Ao lado de nossos jornalistas, Jimenez também vai ancorar um programa semanal de debate sobre as eleições, de mesmo nome, “Contragolpe”, sempre às quartas-feiras, com transmissão ao vivo no nosso canal no YouTube. Repórter investigativo de origem e escritor renomado autor de vários livros, Xico Sá se junta à nossa equipe de colunistas. Vencedor de premiações importantes do jornalismo, como o prêmio Esso, ele escreverá uma coluna quinzenal, publicada às sextas-feiras, com estreia marcada para essa semana.

Foto: Daniel Marenco/Folhapress