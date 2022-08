Ilustração: Victor Vilela para o Intercept Brasil

Às vésperas do pleito de 2018, muita gente apavorada com a possibilidade de vitória de Jair Bolsonaro levou café com bolo para ruas e praças na tentativa de virar voto. A conversa veio tarde demais, estava tudo dominado. Na “escolha muito difícil”, como definiu o Estadão, o professor Fernando Haddad comeu a poeira e o pó de giz da história. Pule comigo para 2022. Nesse início da campanha da eleição mais importante do resto de nossas vidas, o café está mais caro, o bolo também sofreu o formigamento inflacionário, o encontro olho no olho, porém, é um artigo de primeira necessidade – apresenta tendência de alta como forte influenciadora política. Ao abrir sua garrafa térmica, pode logo puxar o assunto sobre a variação de 61,83% no preço do próprio café moído no período de um ano. O bolo, mesmo de fubá, variou quase 20%. Se pingar um leitinho (37,61%), vixe, você pode lembrar de quem usava o ministro Paulo Guedes como álibi para votar no capitão do apocalipse. Será o café com bolo mais eficiente da história. O café com bolo sobre o café com bolo. O meta-café-com-bolo da era bolsoguedista.

A resenha presencial, no tête-à-tête, tem muito efeito. Em bate-papo no ICL Notícias com o sociólogo mineiro Felipe Nunes, diretor do instituto de pesquisas Quaest, ele me chamou a atenção para a relevância dos “dois dedos de prosa” nas decisões eleitorais de outubro. Um contingente de 17% diz que se informa sobre o assunto nessa conversinha em tom familiar ou de amizade, superando inclusive sites, blogs políticos e o noticiário dos portais de internet (estas fontes alcançam 10%). “É o mecanismo que mais está crescendo na sociedade”, apontou Nunes. A prosa na intimidade só perde, por enquanto, para as redes sociais (25%) e televisão (44%). Isso significa que vale a pena, para evitar o desespero em cima da hora no segundo turno de 2018, a tentativa de convencimento de amigos, parentes, colegas de firma, conhecidos e até de passantes. Você pode até substituir o café com bolo — vale também um mate, uma cajuína, uma cerveja, um vinho —, mas os encontros pessoais serão decisivos. Imagina a força de um café com cuscuz no Nordeste. Mesmo sabendo que na maioria dos estados a rejeição ao bolsonarismo beira os 60%, o vira-voto da região segue importantíssimo. Há sempre um bacana no bairro de Boa Viagem, no Recife, carente de uma resenha freudiana. Quem se habilita? No Corredor da Vitória, em Salvador, a tarefa é difícil, mas nunca impossível. Mire-se na música do centenário compositor Gordurinha (1922-1969), cujo título diz tudo: “Baiano burro nasce morto”. Em Fortaleza, no bairro nobre, vale a verve de Ednardo, o mesmo do pavão misterioso: “Aldeia, Aldeota/ Estou batendo na porta pra lhe aperriar/ Pra lhe aperriar, pra lhe aperrear. //Eu sou a nata do lixo/ Sou do luxo da aldeia/ Sou do Ceará.”

Pauta sobre o estrago do governo de Jair é o que não falta. Tem uma para cada tipo de sensibilidade.