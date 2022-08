O novo presidente do TSE reforçou o recado que a sociedade civil deu ao presidente na duas cartas em defesa da democracia . A composição da plateia demonstrou de maneira explícita o isolamento de Bolsonaro e seus anseios golpistas. Estavam lá quase todos os últimos presidentes da República, magistrados de tribunais de todo o país, 22 governadores, os principais candidatos à presidência da República, deputados e senadores de vários partidos, ministros de todos os tribunais superiores, integrantes da OAB e do Ministério Público e ao menos 40 embaixadores. O bolsonarismo se sentiu encurralado.

O que era para ser apenas mais uma cerimônia de posse do Tribunal Superior Eleitoral acabou se transformando em uma trincheira em defesa da democracia. Bolsonaro pensou que ouviria discursos protocolares do novo presidente do TSE, Alexandre Moraes, mas se deparou com um discurso em defesa das instituições democráticas, do processo eleitoral e de tudo o que vem sendo violentamente atacado por ele nos últimos anos. O presidente não foi insultado pelo ministro, que fez um discurso neutro, repleto de obviedades sobre a democracia e sobre a lisura das urnas eletrônicas. Mas, diante das circunstâncias criadas pelo próprio Bolsonaro, o discurso parecia uma bomba atirada contra o golpismo bolsonarista.

Com exceção de Bolsonaro, do vereador Carluxo e da primeira-dama Michelle Bolsonaro, todos os presentes aplaudiram de pé quando Moraes afirmou que o sistema eleitoral brasileiro é motivo de orgulho para os brasileiros. “Somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia. Com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional”, disse Moraes. Os aplausos duraram um bom tempo, que devem ter representado uma eternidade para o presidente. Era possível cortar o constrangimento bolsonarista no ar.

O presidente fechou a cara e, sentado, assistiu seu inimigo mortal, Alexandre de Moraes, sendo efusivamente aplaudido por outros inimigos mortais como Dilma e Lula, que estavam poucos metros à sua frente. Foi lindo. Ao final da cerimônia, um Bolsonaro emburrado foi obrigado a assistir a uma rodinha de autoridades se formando em torno de um Lula simpático e desenvolto. Foi uma derrota acachapante para a turma golpista, antipolítica e mentirosa.

Além da defesa do processo eleitoral, Moraes ressaltou que o respeito às instituições é o único caminho aceitável, reforçou as diferenças entre liberdade de expressão e liberdade de agressão e repudiou discursos de ódio. Trata-se de obviedades sobre o funcionamento da democracia, mas soaram como um ataque ao presidente da República. Esse é o drama do país: vivemos tempos golpistas em que a exaltação de obviedades se tornou uma arma em defesa da democracia.

Segundo Tales Faria do UOL, aliados de Bolsonaro presentes na posse consideraram a defesa enfática das urnas eletrônicas e as críticas às fake news “uma indelicadeza desnecessária” contra o presidente. É natural que a exaltação do pacto civilizatório soe como uma afronta àqueles que pretendem rompê-lo. Vivemos tempos em que o presidente da República se sente constrangido quando alguém critica mentiras e defende a democracia na sua frente.

A vida dos golpistas ficou muito mais dura. Isolados, sem apoios internos relevantes e nenhum apoio externo, o golpe anunciado vai se tornando algo cada vez mais difícil de ser aplicado. Até figuras relevantes do Centrão já se preparam para uma previsível derrocada do movimento golpista. O presidente da Câmara, Arthur Lira, que até semana passada se calava diante dos ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas, passou a fazer críticas. Segundo ele, o presidente erra ao contestar a legitimidade das urnas eletrônicas. “Nós precisamos de eleições transparentes, sim, sem dúvidas, sim, mas o resultado das urnas eletrônicas é reconhecido. Eu disputei oito eleições, seis em urnas eletrônicas, eu não teria nenhuma condição de falar mal do sistema. Então, nós vamos para uma eleição, respeitar o resultado democraticamente. Quem ganhar, tomará posse”, afirmou o presidente da Câmara. Lira chegou até mesmo a conjecturar sobre a sua convivência com Lula caso ele seja o novo presidente.