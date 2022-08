A presidente do PT e coordenadora-geral da campanha, Gleisi Hoffmann, me contou no dia 15 que vai pedir ao recém-empossado presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que adote medidas legais para garantir a segurança do candidato e impedir que a violência atrapalhe as eleições.

Para dirigentes do PT e integrantes da coordenação da campanha, o rumor é consequência do clima de paranoia que se instaurou no meio político, devido ao risco cada vez mais evidente de que a violência política seja uma das marcas das eleições deste ano.

A versão sobre a dieta do candidato é falsa. Lula iniciou um regime por outros motivos. Mas o uso do colete é real: por orientação de seus seguranças e contra sua vontade, o ex-presidente tem usado a peça em eventos públicos. Aliados levaram ao candidato um colete mais leve, de fabricação israelense, que não atenua o impacto, mas impede perfurações. Lula está testando.

Sua assessoria não comenta assuntos relacionados à segurança, mas auxiliares do ex-presidente me disseram que as opções eram usar a proteção ou limitar o contato direto com o eleitorado. A segunda possibilidade foi descartada logo de cara, por envolver um ativo político natural do candidato.

Durante os oito anos em que esteve no governo, Lula se notabilizou pela capacidade de quebrar protocolos, driblar a segurança e ir para os braços do povo. Uma cena emblemática ocorreu no dia da posse de Dilma Rousseff, em janeiro de 2011. Lula passou a faixa para a sucessora, desceu a rampa do Palácio do Planalto e, em vez de entrar no carro que o aguardava, atravessou a rua para abraçar apoiadores.

Apesar de o perigo hoje ser maior, ao ponto de a Polícia Federal enquadrar Lula no nível de risco mais alto, os homens que fazem a escolta do candidato vão ter que se adaptar. Na viagem à cidade mineira de Uberlândia, em junho, ele driblou a proteção e foi tirar fotos com uma apoiadora. Quando os seguranças reclamaram, ele respondeu que não poderia ter agido de outra maneira. “Uma mulher sai de casa às quatro da manhã para vir até aqui e eu não vou cumprimentar?”, indagou.

Naquela viagem, aconteceu um dos episódios mais insólitos de agressão da pré-campanha. Rodrigo Luiz Parreira, que tem histórico de problemas com a justiça, usou um drone para lançar um líquido com odor de fezes sobre apoiadores de Lula em 15 de junho. Três semanas depois, um homem jogou um explosivo com fezes humanas no público que acompanhava um evento do então pré-candidato no Rio de Janeiro.

No último dia 9, a Folha de S.Paulo revelou que a equipe da Polícia Federal responsável pela escolta de Lula pediu às superintendências regionais dos estados por onde ele passou que a segurança fosse reforçada. No ofício, o chefe da equipe, Andrei Augusto Passos Rodrigues, lista sete episódios de violência ou ameaças envolvendo o petista, além de citar o “acesso a armas de letalidade ampliada” pelas mudanças legais no governo Bolsonaro.

O primeiro comício da campanha, que aconteceu em Belo Horizonte no dia 18, evidenciou a preocupação da PF. O Comando de Operações Especiais, grupo de elite da corporação que atua em situações de alto risco, foi acionado para o ato. Além de drones e agentes à paisana, havia atiradores de elite no alto dos prédios ao redor do evento. A Guarda Municipal, a Polícia Militar e o Departamento de Trânsito também foram destacados.

No final do evento, Lula se arriscou mais uma vez. “Quero pedir um favor para o pessoal da segurança. Na minha frente tem um menino cadeirante. Esse menino está cantando desde a hora que eu cheguei. Então, eu não posso ir embora sem descer até ali. Vocês cuidem de criar condições, porque eu estou descendo para dar um beijo nele”, ele anunciou antes de descer do palanque. Não foi o único desafio à segurança. O petista não usou colete em Belo Horizonte, nem em seu comício no Vale do Anhangabau, em São Paulo, dois dias depois.