Imagine que um potencial ladrão de identidade tivesse um banco de dados gratuito, fácil de usar e com acesso público para pesquisar o nome, local, data de nascimento e nome de solteira da mãe de milhões de pessoas. É só olhar nos bancos de dados da Amazon. Já sabemos que a empresa coleta muitas informações pessoais e dados que seus usuários podem ter dificuldade para recuperar , mas a empresa também compartilha suas informações para que qualquer pessoa tenha acesso quando você se cadastra. Como as configurações de visibilidade padrão das listas de presentes para casamentos, aniversários, recém-nascidos e outras ocasiões são predefinidas para o acesso público, a Amazon revela ao mundo informações que instituições financeiras e outros provedores de serviços solicitam para autenticação de identidade — e que ladrões de identidade podem usar para assumir o controle de sua vida.

Cadastros de identidade roubados

A Amazon exige que certas informações sejam fornecidas ao configurar um cadastro. No caso de listas de presentes para casamentos, a Amazon exige o nome e sobrenome de ambos os parceiros, a data do matrimônio, o número de convidados presentes e um endereço para correspondência. A configuração de compartilhamento padrão torna a lista de presentes pesquisável não apenas na Amazon, mas também por meio de um site externo de planejamento de casamentos, o The Knot. Isso provocou dúvidas de usuários que utilizaram a lista de casamento na Amazon a respeito de como o The Knot recebia esses detalhes privados. Da mesma forma, ao criar uma lista de enxoval para um bebê, a Amazon solicita um nome e sobrenome, data prevista para o parto, se o bebê é o primeiro filho dos pais, e um endereço de correspondência. A configuração de visibilidade padrão também está definida como pública, e disponível para aparecer em sites sobre gravidez e paternidade, como The Bump, What to Expect e Baby Center.

Qualquer pessoa pode pesquisar um cadastro público (mesmo sem uma conta da Amazon) com apenas um nome ou especificando uma data e local. Além da relação de produtos desejados, as listas de casamento mostram os nomes de ambos os noivos, o local e a data do evento. As listas de enxoval mostram o nome do bebê que está por nascer, ou os nomes dos pais, a cidade e estado deles, além da data prevista para o parto.

À primeira vista, apenas podem ser pesquisadas as listas de casamento para matrimônios celebrados entre 2020 a 2032 e listas de enxoval com datas de nascimento entre 2020 e 2023. No entanto, existem maneiras de driblar as restrições de data para acessar as listas de anos anteriores. Se a pesquisa tiver múltiplos resultados, os mecanismos de busca só exibem os 100 principais resultados das listas de casamento e enxoval. Mas, se nenhum parâmetro de data for inserido, a pesquisa pode trazer resultados fora dos intervalos definidos por padrão. Por exemplo, embora a Amazon só permita selecionar datas a partir de 2020, se você não especificar um intervalo exato ao pesquisar um nome comum, poderá obter resultados antes de 2008.

Porém, a vulnerabilidade mais grave nesse sistema de busca da Amazon talvez seja o fato de que os campos podem ser modificados com ferramentas disponíveis em navegadores como Chrome e Firefox. Uma pesquisa superficial com alteração de data trouxe listas de presentes de casamento que datam de 2004 e listas de enxoval que datam de 2006. Assim, alguém poderia descobrir os detalhes de um lista de presentes criado para um jovem que hoje está com 16 anos de idade. Quem sabe como essa informação pode ser utilizada daqui a dois anos, quando tal adolescente se tornar legalmente adulto?