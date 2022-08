Sejamos, urgentemente e programaticamente, radicais: o novo livro do filósofo Rodrigo Nunes, “Do transe à vertigem – ensaios sobre bolsonarismo e um mundo em transição”, faz um chamado coletivo propondo novas ações frente ao cenário de caos imposto não somente pela extrema direita, mas antes pelo desmonte do mundo como conhecemos.

Um dos intelectuais que mais tem contribuído – dentro e fora da academia – com discussões que mesclam bolsonarismo, política, análises internacionais e cultura pop, o professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, conversou comigo (durante duas horas, então ainda ficou muita pérola de fora) sobre nosso liberalismo oco, pobreza, sofrimento, performance e identidade, entre outros assuntos.

Confira a entrevista:

Fabiana Moraes – Um dos termos infelizes que surgiu novamente nos últimos anos é “pobre de direita”. Me chama atenção porque revela um espanto que, na raiz, está atrelado a uma espécie de determinismo (se pobre, tem que ser de esquerda) e mesmo um desconhecimento sobre o próprio país, conservador há muito. Você fala no livro sobre o bolsonarismo ser um fenômeno que percorre diversas classes. Gostaria de lhe ouvir sobre esse assombro em relação ao pobre direitista e se, na sua opinião, se essa adoção bolsonarista interclasses tem matizes específicas a partir de que estratos estamos falando?

Rodrigo Nunes – Começamos por esse último ponto do bolsonarismo como um fenômeno interclasse, que reúne diferentes estratos em torno de algo como um projeto comum; uma aliança de classe, que é algo que também se pode dizer do lulismo, aliás. Poderíamos dizer que o lulismo foi uma aliança de classes que funcionou de certa maneira como a última tentativa de entregar as promessas da Nova República, a última tentativa de entregar as promessas do processo de modernização, entendido como algo que geraria condições de prosperidade para todo mundo, que geraria instituições responsivas, que superaria as relações sociais arcaicas herdadas da sociedade escravocrata.

Os governos do PT foram a última tentativa, a única coisa que o Brasil ainda não tinha tentado até aquele momento; e acho que dá para dizer sem medo de errar que os governos do PT conseguem entregar mais do que qualquer governo até então. Mas não entregam nem de longe tudo o que se esperava, o que gera uma sensação de frustração maior do que aquela gerada pelos donos tradicionais do poder: se nem o PT, que era a única coisa que não tínhamos tentado até hoje, não conseguiu…

Por outro lado, em parte por conta do seu relativo sucesso, há uma crise social e política que se abre porque tem uma parte da sociedade brasileira que se dá conta de algo como “opa, entregar direitos para as pessoas implica perder alguns privilégios”. A classe média tem ameaçado o privilégio da empregada doméstica, o taxista tem ameaçado o privilégio de fazer piadas sobre gays, o marido explorado no emprego e humilhado pela polícia tem ameaçado os privilégios na sua relação com a mulher… Enquanto a economia está bem, as pessoas estão trocando de carro, viajando, há empregos, isso não incomoda tanto. Mas há um ressentimento que se acumula e explode junto com a crise econômica em 2015. São ressentimentos muito diferentes em diferentes estratos da sociedade, mas que produzem um caldo de cultura do qual o bolsonarismo vai se alimentar.

Sobre o “pobre de direita”: na verdade, a esquerda tende a ser extremamente inconsistente nesse ponto. Ora falamos como se a condição social fizesse com que a pessoa tivesse necessariamente que ser de esquerda, ora dizemos coisas como “a população brasileira é naturalmente conservadora”. Essa oscilação é sintoma da frustração e do medo da esquerda diante de algo que não era para ser um enigma, mas é: o fato que as pessoas não necessariamente identificam de maneira correta aqueles que nos parecem ser seus interesses objetivos.

Isso se tornou um enigma porque durante muito tempo a esquerda acreditou num determinismo econômico bastante rígido: os trabalhadores, por conta da posição que ocupam na sociedade, acabariam mais cedo ou mais tarde identificando os interesses objetivos que correspondem a essa posição e, com isso, se juntariam à esquerda que defendia esses interesses. Acontece que, entre o interesse objetivo e a atitude política que as pessoas assumem, existe, por um lado, o modo como as relações sociais molda a subjetividade dessas pessoas – de uma maneira que tende normalmente a facilitar a reprodução dessas relações –; e, por outro lado, a própria política. Ou seja: chocar-se que haja pobres de direita equivale a chocar-se com o fato que existe política, de que as estruturas sociais não determinam as pessoas a concordar automaticamente com aquilo que dizemos, e que, ao contrário, nossa tarefa política é justamente estabelecer diálogo com elas a fim de ajudá-las a identificar seus interesses objetivos da maneira que julgamos correta.

Em 2018, mesmo preso, Lula liderava as pesquisas para presidência. Depois, no auge do antipetismo, indicou um candidato que chegou ao segundo turno e obteve 45 milhões de votos, apesar de ser ainda pouco conhecido nacionalmente. Foi uma eleição ainda com uma enorme abstenção (quase 30 milhões). Agora, Lula mantém uma estabilidade de acima dos 42% na maioria das pesquisas. Mesmo assim, continuamos, academia e imprensa, com as luzes voltadas basicamente para Bolsonaro e o bolsonarismo. É claro que é fundamental estudar e analisar esses ambientes, mas não estamos deixando de entender melhor um outro fenômeno simultâneo que também fala muito sobre o Brasil?

A primeira coisa que essa pergunta permite fazer é estender uma distinção que faço no começo do livro, dizendo que nem todo eleitor de Bolsonaro é bolsonarista, para outra que não faço explicitamente: quando eu falo em “petistas” no livro, não estou falando de eleitores do PT, estou falando das pessoas que, para além do voto no Lula e do PT, têm uma identificação histórica com o partido e constituem sua base histórica. Aquela base que se manteve firme durante os governos petistas, quando muita gente saiu, ou que se afastou após o Mensalão e a Lava Jato, mas voltou a partir de 2015 com a ameaça de impeachment contra Dilma, ou mais tarde com a prisão do Lula. Porque estes ataques, na verdade, serviram para reforçar a adesão ao partido: eu conheço pessoas extremamente críticas aos governos do PT que, no momento em que o Lula se entregou à polícia, se tornaram petistas como jamais haviam sido em toda sua vida. Essa é uma adesão que vai muito além do voto e da lembrança positiva daquilo que os governos Lula e Dilma realizaram.