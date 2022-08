Só que não era preciso se amontoar. Quando Bolsonaro desceu da moto para saudar quem estava nos dois lados do gradil, já não trazia um sorriso no rosto. O desconforto presidencial com o evento pode ser visto no YouTube. Ao subir ao palco do caminhão de som alugado pelo movimento Direita Minas, ele se dirigiu às pessoas que o cercavam no trio elétrico e perguntou se alguém falaria antes dele. Ante a resposta negativa, agarrou o microfone e passou a discursar.

A barulhenta chegada da motociata se desenrolou a menos de dois metros de nossos olhos – e não estávamos num local privilegiado ou reservado à imprensa. Vinte minutos antes, havíamos notado que sobravam lugares à beira das grades. Elas dividiam o primeiro quarteirão da Halfeld como se fosse uma via aberta ao trânsito de veículos em vez de um calçadão para pedestres. Na parte central, mais larga, um espaço vazio, reservado pela segurança às motos do presidente e seu exército de fanáticos. Nas laterais, corredores de uns dois metros de largura. Ali, imaginava-se, eleitores se amontoariam para receber Bolsonaro a apenas alguns passos de onde ele foi esfaqueado em 2018 por Adélio Bispo de Oliveira.

F altavam dois minutos para o meio-dia de 16 de agosto, uma terça-feira, quando o presidente Jair Bolsonaro freou sua motocicleta para sair da avenida Getúlio Vargas e adentrar o calçadão da rua Halfeld, no centro de Juiz de Fora. Liderando mais uma motociata, ele pilotava uma Triumph Tiger 900 GT, inglesa – que, nova, custa a partir de R$ 68 mil. Sem capacete, como de hábito, Bolsonaro sorria, com os cabelos puxados para trás pelo vento. Apesar do calor, vestia uma jaqueta corta-vento escura que mal disfarçava o colete à prova de balas que lhe protegia o tórax e o abdômen.

Ao contrário do que é usual em grandes eventos de campanha política, nenhum candidato – a deputado, senador ou governador – aproveitou as horas de expectativa até a chegada da atração principal para pedir votos e animar a plateia. O papel coube ao grudento jingle composto pelos sertanejos paulistas Mateus e Cristiano e a um mestre de cerimônias que tentava ensaiar gritos de apoio com os presentes. Não havia carros de som anunciando o evento pelas ruas, nem bandeiras e placas convocando a população para o ato.

É verdade que tinha mais gente no quarteirão seguinte da Halfeld, para o qual Bolsonaro discursou – e que, nas imagens do YouTube, parece um público muito maior que o real. Mas quem esteve também no calçadão em 6 de setembro de 2018 – o dia do atentado contra o então candidato a presidente – nos diria que a multidão de então era maior que a do lançamento da candidatura bolsonarista à reeleição.

Apoiadores aguardam por Bolsonaro no centro de Juiz de Fora: 20 minutos antes da chegada do presidente, lugares à vontade junto às grades.

Em Juiz de Fora, contudo, não vimos quase nada disso. Testemunhamos um evento improvisado e compatível com o começo da campanha do presidente em Minas Gerais: pequeno, vazio de grandes lideranças políticas, falando quase que apenas aos apoiadores – o Direita Minas é, no máximo, uma versão desidratada do MBL. Justamente no estado que o PL considera chave para virar o jogo, o palanque está bambo.

Disso decorre a moderação que Bolsonaro tenta – e nem sempre consegue – exibir em suas aparições públicas recentes. Pesquisas qualitativas internas da campanha apontam que ele soa como mau perdedor quando ataca as urnas eletrônicas e o Tribunal Superior Eleitoral. Em português claro, ódio e golpismo têm alcance limitado e insuficiente para ganhar a reeleição. É preciso, portanto, que o presidente aparente ser o que não é. Facilita o trabalho da máquina eleitoral do Centrão.

Nada mal, estivéssemos em 2018. Os tempos mudaram. Bolsonaro está filiado a um dos grandes partidos do Centrão, o PL. Não a contragosto: ele mesmo já disse ser “um cara do Centrão” e, segundo quem está no comando da campanha à reeleição, sabe que em 2022 a (falsa) imagem de outsider, as redes sociais e a máquina de fake news são ferramentas insuficientes. Fatores como tempo na televisão e estrutura partidária contarão bastante. Mais que tudo, o eleitor quer ouvir propostas que lhe falem ao bolso. E ao estômago. Atualmente, 33 milhões de brasileiros passam fome todos os dias, conforme levantamento da rede Penssan , divulgado em junho.

Sem a máquina do Centrão envolvida, coube a dois jovens militantes de extrema direita montar o evento em Juiz de Fora. Tratam-se do deputado estadual Bruno Engler e Nikolas Ferreira, vereador em Belo Horizonte, que entraram no PL após a filiação de Bolsonaro e são, respectivamente, candidatos à reeleição e a deputado federal. Ligados ao Direita Minas, ambos foram a Brasília, no fim de semana anterior, ao lançamento da campanha à reeleição para discutir o roteiro com o presidente. Ao perceber o improviso com que a coisa corria, o marqueteiro do PL e de Bolsonaro, Duda Lima, enviou para Minas uma funcionária de sua equipe. Ela chegou dois dias antes do presidente para tentar dar algum profissionalismo ao evento, nos relatou uma fonte ligada à campanha.

Uma pesquisa do Datafolha realizada naquela segunda semana de agosto indicou que Lula liderava com folga no estado: 49% a 29% das intenções de voto. No quartel-general da campanha bolsonarista em Brasília, uma mansão no Lago Sul, bairro mais nobre da cidade, a frase “Minas Gerais é o estado-chave da eleição” é repetida há semanas, como um mantra. Com 853 municípios (nenhum estado tem mais), o segundo maior colégio eleitoral do país (16.290.870 votantes, ou 10,4% dos eleitores brasileiros) e profundas diversidades social, econômica e geográfica, Minas é uma espécie de Brasil em miniatura.

Não à toa, desde 1989, ano da primeira eleição presidencial pós-ditadura militar, quem ganha em Minas leva o Palácio do Planalto. É por isso que, em fim de julho, Bolsonaro e o comando da campanha – o filho 01 e senador Flávio, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, os marqueteiros Duda Lima e Sergio Lima e o candidato a vice, o general da reserva do Exército e mineiro Walter Braga Netto – decidiram começar por lá a corrida pela reeleição.

Só que o Bolsonaro que vestiu a camisa do Centrão segue sendo o Bolsonaro de sempre. E resolveu, na última hora, implodir o acordo que o braço estadual do partido tinha alinhado com Romeu Zema, do Novo, governador e favorito à reeleição, e impor a candidatura de Carlos Viana. Trata-se de um jornalista que se elegeu senador na onda antipolítica de 2018 pelo pequeno PHS e se filiou ao PL há poucos meses, no último dia do prazo para mudanças partidárias de quem desejava estar nas urnas em outubro.

O problema reside no fato de que o PL mineiro é em grande parte um feudo de uma tradicional família política, comandado há 20 anos pelo ex-deputado José Santana de Vasconcellos, o Zé Santana. E feudos políticos não se tomam com rompantes. “Alguém botou na cabeça do Bolsonaro uma mentira. Disse que o Zema não vai trabalhar por ele. Bolsonaro é muito intempestivo, e aí…”, nos disse um experiente político mineiro que acompanhou o afastamento entre o presidente e o governador.

A rusga é chave para entender por que não havia ninguém do comando estadual do PL em Juiz de Fora, tampouco políticos graúdos do partido. Claro, ali estiveram Viana e os extremistas de direita que entraram no PL a reboque de Bolsonaro. Mas o que vimos foi um evento de um pequeno movimento radical de rua, e não o lançamento da campanha presidencial do Centrão.

Viana, àquela altura, sequer tinha uma estrutura de campanha, nem mesmo um assessor para atender à imprensa e organizar sua agenda de candidato. Quem atendia a jornalistas até a quinta-feira, 18 de agosto – dois dias depois da passagem de Bolsonaro por Juiz de Fora –, eram os assessores contratados pelo gabinete dele no Senado. Mas todos faziam questão de se separar da candidatura a governador e afirmavam não ter informações sobre a campanha, atos e eventos eleitorais.

Tudo isso ajuda a entender o discurso morno e a voz desanimada do presidente em Juiz de Fora – ele não ficou nem uma hora no centro da cidade. Antes da saída de cena, coube à esposa, Michelle Bolsonaro, levantar o ânimo da plateia, falando de improviso. “Amadorismo da porra”, resumiria depois uma fonte que participa das reuniões do comando da campanha, em Brasília.