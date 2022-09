Na maioria delas, as datas nacionais são celebrações cívicas, que envolvem diretamente e primordialmente a participação da sociedade civil – e não exclusivamente das forças armadas. Mesmo em países onde militares tiveram um papel significativo na independência, através de guerras, seu papel é, em geral, menor do que o que vemos na celebração brasileira.

Uma das formas de avaliarmos a qualidade de democracias ao redor do mundo é analisar a participação dos militares nessas sociedades. Com a proximidade do 7 de setembro no Brasil, um exercício interessante é avaliar como os militares participam das celebrações nas democracias liberais e nas festividades da nossa independência.

Comecemos com o exemplo da mais longeva democracia liberal do mundo, os Estados Unidos. Por lá, a celebração da independência se dá em 4 de julho, remetendo à Declaração de Independência assinada pelo Congresso Continental em 1776. A consolidação da independência de fato só foi possível pela Guerra Revolucionária Americana contra as forças britânicas, entre 1775 e 1783. Ou seja, os militares estavam entre os líderes do processo de independência.

Ainda assim, desde as primeiras celebrações, não foi deles o protagonismo, e sim da sociedade civil. Inicialmente repetindo os modelos de celebração do aniversário do rei britânico, a data era comemorada com o tilintar de sinos, discursos, procissões solenes e fogos de artifício. Consolidada a República, vieram brindes em cerimônias coletivas e as primeiras paradas, seguidas de espaços para discursos políticos, bebidas e encontros comunitários para a celebração do novo país.

Com pequenas alterações, que evoluíram para churrascos em casa e festas públicas, as paradas seguem presentes, mas em um formato muito diferente do nosso. Há, sim, a presença de desfiles com militares – em geral, em formação, com suas bandas — de diferentes forças, mas nem nas paradas eles são os únicos ou principais atores.

Os desfiles são caracterizados por blocos dos mais diversos, incluindo carros alegóricos, danças, balões gigantes, carros antigos ou customizados, fantasias e muita cor. São paradas civis, que podem incluir, em tom festivo, as bandas militares. Não há desfiles militares como demonstração de força, algo, inclusive, muito mal visto por lá – inclusive pelos próprios militares.

Quando o ex-presidente Donald Trump demandou de seu Alto Comando um desfile militar em Washington no 4 de Julho, recebeu a seguinte resposta do general Paul J. Selva: “Eu não cresci nos Estados Unidos, cresci na verdade em Portugal. Portugal era uma ditadura – e paradas (militares) eram para mostrar ao povo quem tinha as armas. E, neste país, nós não fazemos isto. Não é o que somos.”

Indo para o velho mundo, vemos alguns padrões diferentes, com uma presença maior de desfiles militares. Na Itália há duas celebrações nacionais de grandes mobilizações, uma com desfiles militares e outra protagonizada pela sociedade civil. A grande festa nacional popular do país é em 25 de abril, com o Dia da Libertação, em celebração à liberação do país do nazifascismo e a saída da Itália da Segunda Guerra.