No debate entre os candidatos à presidência organizado pela Band, esperava-se que o tema corrupção seria o mais espinhoso para Bolsonaro, mas acabou virando um dos seus trunfos. O candidato fascistoide meteu o louco, fingiu que seu governo não está envolvido em um sem número de escândalos e começou o debate atacando a corrupção dos governos do PT.

Lula e Dilma sofreram com escândalos de corrupção em seus governos, mas podem se vangloriar de jamais terem instrumentalizado o estado para evitar investigação das denúncias. Seus governos garantiram a independência do Ministério Público e a autonomia, a capacidade administrativa, técnica e operacional da Polícia Federal – um fato admitido até mesmo pelos procuradores da Lava Jato.

Já o governo Bolsonaro lançou mão de todas suas armas para varrer a sujeira para debaixo do tapete. Nenhum outro governo interferiu tanto nos órgãos de controle e fiscalização e nas investigações de denúncias de corrupção. Usa até a ABIN para atrapalhar investigações envolvendo um filho seu, como admitiu um integrante do órgão à Polícia Federal. O presidente não vê limites na instrumentalização do estado. Subverteu a Lei de Acesso à Informação – um instrumento criado para dar mais transparência aos dados públicos – para impor sigilo de cem anos e, assim, blindar o governo de denúncias de corrupção.

Mesmo com tantas denúncias, Bolsonaro passou ileso na temática corrupção no debate. As rachadinhas, a mansão do Flávio, os cheques misteriosos que Michelle recebeu de Queiroz, o orçamento secreto, o Bolsolão do MEC, o Bolsolão do SUS etc: nenhum desses episódios foram trazidos para o centro do debate, uma omissão inexplicável por parte dos seus adversários.

Os Bolsonaros hoje são a principal família política do país e, sem dúvidas, a que mais teve integrantes envolvidos em casos de corrupção. Os filhos, a esposa, o irmão, as ex-mulheres, o ex-cunhado, a ex-sogra e até mesmo a mãe do presidente já viram seus nomes no noticiário associados à corrupção. Até 1999, quando apenas o pai estava na política, o clã já acumulava 12 imóveis. Depois que seus parentes começaram a entrar para a política, o clã conseguiu adquirir mais 95 imóveis. Família que entra para política unida, enriquece unida.

Bolsonaro nem havia tomado posse da presidência quando teve que lidar com o caso da rachadinha que seu amigo de décadas, o Queiroz, comandava no gabinete de Flávio. O filho do presidente desviava dinheiro público para parentes de um chefe de milícia, do qual Queiroz era o melhor amigo. O mesmo Queiroz que mais tarde depositaria 89 mil reais na conta da primeira-dama. Nenhum desses casos até hoje recebeu uma explicação satisfatória por parte do clã. Hoje Flávio tenta a reeleição ao Senado, Queiroz quer se eleger deputado pelo PTB e Michelle atua como cabo eleitoral de seu marido.

Nesta semana, os Bolsonaros foram confrontados com mais um escândalo. Uma reportagem de Thiago Herdy e Juliana Dal Piva para o UOL revelou o tamanho da farra da família Bolsonaro na compra de imóveis. Um minucioso levantamento feito pelos jornalistas mostrou que desde que Bolsonaro entrou para a política até hoje, o clã negociou 107 imóveis, dos quais pelo menos 51 foram comprados usando dinheiro vivo – uma prática comum entre políticos corruptos, empresários corruptos e milicianos que querem ocultar a origem da grana.