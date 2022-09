Ilustração: The Intercept Brasil; Getty Images

Este texto foi publicado originalmente na newsletter quinzenal de Carla Jimenez no Intercept. Assine. É de graça e chega direto na sua caixa de e-mails. Numa eleição pautada pela fome e a carestia, há pouco espaço para assuntos que ainda estão revestidos pelo preconceito e o desconhecimento. Que existem pessoas na fila para comprar ossos ou revirando o lixo atrás de comida é um fato concreto, e livrar-se dessa chaga é um consenso entre os que têm coração. Já temas tabus, como a liberação da maconha ou aborto, tornam-se armadilhas para os candidatos. Entre os potenciais eleitores sobram palpites enviesados, imaginação fértil e medo de apoiar o que sempre foi vinculado ao crime. Falta coragem para assumir publicamente, durante uma campanha, que tanto o aborto quanto a maconha são questões de saúde pública, que afetam principalmente as pessoas mais vulneráveis socialmente. Foi nesse campo minado que o candidato a governador do Rio de Janeiro Marcelo Freixo recuou de sua posição histórica de apoio à liberação da maconha. “Não sou mais a favor. Não acho que isso vai, neste momento, nos ajudar no Brasil. O que a gente precisa é avançar nas políticas de saúde e na eficiência da polícia”, disse Freixo, durante um debate na TV Record. Um dia depois, o candidato do PSB ainda admitiu que estava fugindo da cilada da polarização. “Sou contra, porque o Brasil mudou. O Brasil hoje é um Brasil da fome. Nenhum tema que divida a sociedade pode ser um tema prioritário nesse momento”, afirmou.

A explicação de Freixo tem lógica. O problema é que, enquanto um progressista recua, um conservador extremado reforça o preconceito moralista. No debate da Band, o presidente Jair Bolsonaro fez questão de frisar em três momentos que seu governo é contra a liberação das drogas . “Eu tenho certeza, uma grande parte das mulheres do Brasil me amam, [sabem] que eu defendo a família, eu sou contra a liberação das drogas”, disse o presidente, vinculando a droga à ideia de destruição do núcleo familiar. “Tem muita gente aqui que é favorável à liberação das drogas. Essas pessoas não sabem o que é uma mãe ter um filho em casa drogado”, continuou Bolsonaro. As posições tão moralistas quanto incoerentes são uma de suas marcas. Um presidente preocupado com a família não faria campanha para liberar armas, não colocaria um negro racista numa organização que visa defender os negros, nem deixaria o crime correr solto na Amazônia. Em suma, não deixaria o ódio corroer as relações numa sociedade. A maconha já é assunto familiar para muitos brasileiros que buscam proteger a saúde dos filhos com o óleo de canabidiol, o CDB. Cresce o número de decisões favoráveis na justiça para quem precisa do caríssimo óleo no tratamento médico de algum parente e solicita autorização para o plantio doméstico de maconha. Em 2021, um casal evangélico de Mogi das Cruzes foi o primeiro a garantir a produção do óleo em casa para o tratamento das filhas, que têm autismo, paralisia cerebral e epilepsia. Neste ano, outra mãe, no Ceará, também conseguiu o direito ao plantio medicinal para cuidar da filha, de seis anos, que tem fibrose cística, doença que provoca secreções em diversos órgãos e crises de tosse, informou reportagem do G1. O óleo da maconha ameniza os sintomas e garante qualidade de vida à menina.