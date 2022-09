Parceiro de Kalout em dezenas de artigos e segundo homem na hierarquia da secretaria durante seu mandato, Degaut foi o secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa de Bolsonaro, pasta com orçamento bilionário responsável pela compra de produtos bélicos. Uma reportagem da Folha de S.Paulo revelou que Degaut recebia em seu gabinete militares da reserva convertidos em lobistas de grandes multinacionais de armamentos. Procurado pelo Intercept , ele afirmou não ter relações com lobistas. “Um secretário de Produtos de Defesa que não tem contatos com empresários da indústria de defesa não está fazendo bem seu trabalho”, disse ele.

Uma presença inesperada na campanha de Lula vem gerando desconforto entre seus aliados: o pesquisador de Harvard Hussein Kalout, respeitado especialista de relações internacionais e homem de confiança de Michel Temer – entre 2016 e 2018, ele ocupou a Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo. Mas ele não é o único ex-integrante da gestão Temer de quem o PT se reaproximou nessas eleições. O que incomoda mesmo é sua relação com outro especialista da área – Marcos Degaut, ex-integrante do governo Bolsonaro.

Dagaut e Kalout também foram parceiros no Instituto Kalout-Degaut de Política Estratégica, empresa criada em 2015 e encerrada em janeiro deste ano. O fechamento veio após as primeiras tentativas de aproximação de Kalout com o PT, na viagem de Lula pela Europa, no final de 2021.

Com a benção de Eduardo Bolsonaro, o filho Zero Três, Degaut foi indicado pelo presidente para o cargo de embaixador do Brasil nos Emirados Árabes. O posto é estratégico. Em dezembro de 2019, o presidente assinou dois acordos de cooperação com o país na área de armamentos. Em outubro de 2021, ele ciceroneou representantes da EDGE, empresa dos Emirados Árabes especializada na fabricação de mísseis e produtos de espionagem, em uma visita a São José dos Campos, em São Paulo. A nomeação está travada no Senado.

Polo oposto a Amorim

Fontes próximas a Lula afirmam que Kalout foi trazido para a campanha por Cristiano Zanin, advogado do petista. O pesquisador ajudou a organizar dois encontros de Lula com embaixadores na casa de Zanin, em São Paulo. No primeiro deles, no final de julho, estiveram os representantes diplomáticos da Rússia, Índia e África do Sul, países que integram os BRICS, que conta ainda com a China. No segundo, no início de agosto, estiveram embaixadores da França, Suíça, Holanda, Polônia e Alemanha.

Foram discutidas saídas para a guerra na Ucrânia e a reinserção do Brasil no cenário internacional nos encontros, de que participaram Kalout, o ex-ministro das Relações Exteriores de Lula Celso Amorim e o coordenador do programa de governo do PT e presidente da Fundação Perseu Abramo, Aloizio Mercadante. O senador Jaques Wagner, um dos principais quadros do PT para a área de defesa, esteve apenas na reunião com os europeus.