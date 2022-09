No primeiro caso, acompanhando tanto o cara a cara entre jornalistas e candidatos/as quanto a cobertura das últimas semanas, fica evidente que o que movimenta os seríssimos semblantes dos jornalistas não são, por exemplo, as dezenas de esqueletos de escolas abandonadas no Piauí. Antes, estão à espera de um postulante que admita, confesse ou se arrependa de algo relativo ao seu governo . Se, demonstrando a alma pesada, esse candidato lamenta episódios de corrupção. O tom é o mesmo de um sermão, e se o entrevistado expõe algum remorso e expia a culpa em praça pública, tá ótimo: os apresentadores desfazem o semblante, tocam-lhe a testa e o despacham com um “agora vá e não peque mais”.

Eu sei que vocês provavelmente não precisavam desse refresh de Brasil real para entrar no texto, afinal estamos imersas até o pescoço no atoleiro pintado de verde e amarelo. Mas ele nos serve, pedagogicamente, de contraste necessário para olhar o cenário como um todo. Primeiro, porque não foi esse país que apareceu (e aparece) em parte significativa das perguntas feitas aos candidatos e candidatas à presidência da República nas entrevistas, debates, matérias. Segundo, porque todas essas perguntas têm cor – e elas dizem muito sobre o abismo entre o que dói na alma de parte da nossa imprensa e o que dói no couro e na lombar da maioria da população.

A questão é que o debate proposto por parte da imprensa tem mais de moralismo – e de instrumentalização da opinião pública – do que uma discussão de qualidade sobre o problema. A operação segue a lógica do melodrama: elegem-se vilões e mocinhos, o “roubou” e o “não roubou”, o bem e o mal. É justamente dessa lógica simplista que Bolsonaro se alimenta, vendendo-se atualmente como “sem modos, mas honesto”, em contraposição ao seu maior adversário nestas eleições, Lula.

É claro que a corrupção é um tema central, e o debate político precisa obrigatoriamente incluí-la. A corrupção, aliás, é um elemento comum ao ambiente político em qualquer país, basta dar uma olhada no noticiário ao redor do mundo. É justamente por isso que existem instituições e órgãos fiscalizadores do poder, a exemplo dos Tribunais de Contas, corregedorias, Ministérios Públicos, etc.

Essa presença não é à toa: é a partir dela que se modula grande parte do poderoso discurso da polarização. Depois, elegem como salvadora uma pessoa supostamente equilibrada e eficiente mas, principalmente, imaculada . Este ano, a bola da vez parece ser a senadora Simone Tebet, do MDB, que comove corações outrora lava-jateiros e nacos expressivos da Faria Lima e outros setores da burguesia, inclusive cultural. Aliás, em 2018, vocês lembram, o impoluto midiático, o homem que ia salvar o Brasil, era Sergio Moro.

Este ano, pode-se dizer que se trata de uma espécie de “a volta dos que não foram”, a repaginada do famoso “precisa fazer autocrítica”, hit da campanha de 2018. Enquanto fome, desemprego, inflação, educação e violência aparecem como as principais preocupações das eleitoras e dos eleitores para o pleito deste ano, a questão da corrupção – e é claro que ela é extremamente importante, eu já volto a falar dela – tem espaço e tom únicos na imprensa.

Esse debate noticioso pautado principalmente em arrancar mea-culpa é o que tenho chamado de jornalismo genuflexório , quando entrevistadores estão principalmente interessados em fazer políticos se ajoelharem no móvel usado para orações , e não trazer para o debate questões que agora mordem efetivamente os calcanhares e os estômagos da maioria de nós (falei um bocadinho sobre o tema aqui, com o repórter Gil Luiz Mendes , da Ponte Jornalismo).

Outro momento branco no qual operou o discurso da criminalização versus santificação foi visto na famosa entrevista de Lula ao Jornal Nacional, quando Renata Vasconcellos perguntou qual seria o papel do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, em uma possível nova administração do petista. Ali, estava embutida e mal disfarçada a demonização de uma organização social fundamental, por exemplo, na diminuição do sofrimento de milhares de pessoas durante a pandemia ao distribuir mais de 5 mil toneladas de alimentos. Era não só uma pergunta de 1989 feita para um candidato em 2022, mas a continuidade de um tom acusatório que lança estes movimentos sociais para o lugar de violência e vulnerabilidade: se são “do mal”, devem ser combatidos. E hoje, sabemos, não faltam armas de fogo patrocinadas por Bolsonaro para isso.

É esse moralismo que torna – e aqui chego ao segundo ponto – extremamente brancas grande parte das perguntas dirigidas aos candidatos e às candidatas, assim como as coberturas. Esses dias, aliás, a Folha de S. Paulo mandou um “Propostas de presidenciáveis contra a corrupção têm termos vagos e Lava Jato esquecida”. Ao se referir à força-tarefa como se ela fosse um exemplo de idoneidade (mal = corrupção; bem = Lava Jato), me parece que o veículo é que esqueceu das ilegalidades expostas da saga lavajatista, com direito a juiz e promotores combinando operações. Deve ser saudade.

Como efeito, temos uma população que se escandaliza mil vezes mais com uma delação premiada do que com o assassinato em série de crianças (a maioria preta) no Brasil. Para não dizer que não falei de flores, o repórter Breno Pires, da revista piauí, fez com precisão a relação entre corrupção e pobreza nesse texto no qual mostra como o orçamento secreto centro-bolsonarista fraudou o SUS.

Essa obviedade ignorada pelo jornalismo foi tema da pesquisa “Os impactos da corrupção no desenvolvimento humano, desigualdade de renda e pobreza dos municípios brasileiros”, de Flavius Raymundo Sodré, da UFPE, que verificou os efeitos dos achaques no bem público sobre indicadores socioeconômicos. Ele enfocou em más práticas de gestões municipais e seus reflexos sobre o índice de desenvolvimento humano dos municípios (IDHM), o índice de Gini para desigualdade de renda e a pobreza dos municípios brasileiros. Como resultado, Flavius percebeu que um aumento médio de 50 irregularidades praticadas pelos municípios diminui em 4,5% o IDHM, aumenta em 6,5% a concentração de renda dos municípios, eleva em 5% a proporção de pobres e diminui a renda média desses em 7%.

Além disso, o pesquisador demonstrou que os impactos da corrupção não ocorrem de forma diferente entre as regiões brasileiras. Há ainda outro ponto a ser sublinhado aqui: estudos diversos indicam que, mais do que a corrupção, é o mau uso do dinheiro público que gera mais prejuízos para a nação. Neste texto, o presidente do Conselho Federal de Administração, Mauro Kreuz, fala como o baixo nível profissional dos gestores e das gestoras e programas de governo que preveem ganhos públicos somente de fachada promovem um ambiente frágil no qual os desvios de recursos são facilitados.

Enquanto isso, o pedido-desafio de Bolsonaro – “me chama de corrupto, porra” – segue sem ser atendido pelo jornalismo brasileiro. Mesmo quando o dinheiro público – o mesmo que falta para universidades, hospitais, presídios, etc. – é usado pelo presidente para fazer, ilegalmente, um grande comício (qual nome devemos dar a isso?). Ao contrário: enquanto cometia as infrações no 7 de setembro, Bolsonaro ganhava uma excelente cobertura dos nossos veículos – os mesmos que, ja já, vão fazer matéria ou podcast falando das dificuldades das esquerdas ganharem “as narrativas” nas redes sociais. É de lascar, minhas senhoras.

Se não qualificarmos melhor o debate sobre corrupção, mostrando como ela tem impacto em nosso cotidiano direto, nomeando-a corretamente e se atendo menos a uma perspectiva moral, continuaremos deslizando sobre a superfície da discussão. Não só: vamos contribuindo para essa apreensão moralizante usada a torto – e principalmente à direita – por grupos como o próprio clã Bolsonaro, que se batiza de santidade enquanto aponta o dedo para os outros (tendo cuidado para esconder o dinheiro vivo antes). Não adianta chorar o leite derramado e pedir depois que as pessoas acreditem em um jornalismo “democrático” que, em momentos dramáticos como este, simplesmente esquece da população mais pobre enquanto exibe ao vivo e com perfeição técnica as ilegalidades do presidente.